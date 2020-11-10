С белорусом в чеченских горах не связываются даже медведи

Главная гордость Чечни - горы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чего мы меньше всего ждали, так это встретить белорусского журналиста в Чечне. Во время встречи с замминистра информации Чечни он вдруг выдает:

- У нас, кстати, работает корреспондент из Беларуси, делает программы о природе. Что вы на меня так смотрите, Бортников у нас уже лет десять.

Бортникова зовут Виктор. В тот момент он был где-то под Гудермесом, в пятидесяти километрах. Но его тут же привезли. Чеченский белорус оказался мужичком лет пятидесяти, среднего роста. Поначалу казалось, что он слегка не от мира сего - в хорошем смысле. Ну а кто еще поедет из Беларуси в Чечню жить?! Но в любом случае это человек незаурядный, с душой огромной и готовой объять весь мир.

Виктор Бортников уже 11 лет живет в Чечне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Никакой политики

Елозить бейсболкой по макушке - фирменный Бортниковский жест.

- Значит так (берется за козырек), родился я в Полоцке (качнул назад), а здесь живу уже 11 лет, с 2009 года (теперь вперед). Дома получил несколько образований... Художественное, искусствоведческое, режиссерское и драматургическое. Ой, только это было уже не в Полоцке, а в Минске. В 2009 году Чеченская гостелерадиокомпания выходила на спутниковое вещание. Ей нужны были собственные программы, нельзя было выдавать в эфир то, что у кого-то уже выходило. И директор канала «Грозный» выступал тогда по НТВ. Он звал всех, кто может снимать программы. Приезжайте, говорит, в Чечню работать. Вот не наткнись я на эту программу в эфире, никогда бы сюда и не попал. К тому моменту я уже семь лет работал в Москве на телевидении - в программе Александра Политковского. Взяло меня любопытство, ну я и написал в Грозный. Умею, мол, делать телепрограммы. И они сразу меня приняли. «Когда можешь приехать?» Я говорю: «Завтра».

С тех пор Витя Бортников снимает программу для чеченского телевидения. Называется «Родники жизни», выходит каждую неделю по 20 минут. Никакой политики, только природа, животный мир, история. Он даже живет не в столице, а в ауле Дай - в горах. И почти каждый день поднимается еще выше.

Познание нового мира дает невероятное счастье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я иду в горы, снимаю туров, безоаровых коз, - Бортников рассказывает самозабвенно, словно сказку. - Иногда это программы об истории - про башни в горах, про историю этноса. То есть я рассказываю про все, что здесь происходит и происходило. Вот, например, последние программы я снял про сенокос, про то, как люди заготавливают мясо на зиму, про древние орнаменты. Или про медведей. Недавно встретил сразу пятерых. Медведица, медвежонок и трое самцов. Они были в каких-то семи метрах от меня.

- Ужас! И как же, убежал?

- Да это они от меня убежали. Я не боюсь медведей. Знаю, что если с ними разговаривать - серьезно, спокойно, без сюсюканий и страха, то они будут относиться к тебе как к равному и не нападут. Вообще медведи и другие звери меня не раз спасали. Например, десять лет назад там, где я хожу, было много минных полей и растяжек, оставшихся со времен войны в 90-х. Звери чувствуют опасность, они умудряются ходить, не задевая эти смертоносные вещи. Вот и я - находил медвежий след и по нему проходил мимо опасности.

Свои программы Виктор Бортников снимает сам. Один ходит по горам, сам держит камеру, если нужно, ставит ее на штатив. Сам монтирует видео, накладывая голос и музыку. Когда-то сотрудничал с операторами, но отказался. Говорит, что туда, куда поднимается он, даже чеченские операторы идти не хотят.

За 11 лет белорусско-чеченский журналист побывал во всех горных селениях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самое спокойное место

Почему Виктор Бортников так прикипел к чеченским горам? Сам он объясняет это так:

- Когда-то вместе с Политковским мы снимали цикл фильмов «Территория Север» в Ханты-Мансийске. И мне очень полюбился север с его болотами и лесами. А потом, когда я приехал на Северный Кавказ, то такой же неистовой любовью полюбил природу гор. Воздух, растения, животный мир - это была любовь с первого взгляда. Я наслаждаюсь каждым днем и своей работой.

За 11 лет белорусско-чеченский журналист побывал во всех горных селениях - жил, ел, спал и изучал быт.

- Сейчас здесь самое спокойное место на земле, - говорит он. - Вот вы скажите белорусам, пусть приезжают сюда отдыхать. Ведь гор нам как раз не хватает. Леса, поля, болота - это тоже очень красиво. Но когда ты поднимаешься в горы, внутри тебя раскрывается что-то особенное, о чем ты и не подозревал. В Чечне в горах есть города бронзового века, им 6 - 7 тысяч лет. Сохранились тропы, могильники, луга, на которых тысячи лет назад, сразу после всемирного потопа, пасли скот. Здесь проходила самая древняя дорога от Каспия до Черного. Я нашел маленький сохранившийся ее кусочек. Это удивительно: раньше, чтобы проехать на телеге, нужна была ровная плоскость без уклонов и скатов. Все выверялось - положишь на такую дорогу шарик, он никуда не покатится.

Природные условия Чечни разнообразны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Останусь холостяком

Конечно, всех очень интересовали подробности общения с местными жителями. Почему он поселился в ауле Дай? У него собственный дом? Или угол снимает? Оказалось, с самого приезда Бортников живет в семье главного охотоведа Шаройского района.

- Он приютил меня еще тогда, в 2009-м, - вспоминает чеченский белорус. - Представляете, у него семеро детей, еще вдова брата с тремя детьми… И тут меня подселяют, временно. С тех пор дети уже выросли, еще двое родилось… А я все живу там же. И мы отлично ладим. Потому что общаемся и относимся друг к другу по-человечески. Вообще, меня часто спрашивают, как мне удается здесь поладить с людьми. Ведь вероисповедание разное, культура. И я всегда отвечаю: если ты живешь с добром и уважением к окружающим, то сможешь найти общий язык даже с самым сложным человеком. У меня нет проблем в общении. Когда я иду по селу, где я живу, все соседи зовут меня на чай или на ужин. Даже если ты без приглашения к кому-то заходишь, тебе будут искренне рады. Потому что считается, что если к тебе пришел гость, значит, к тебе пришло уважение. И раньше в селе самым уважаемым был тот, у чьей двери было привязано больше всех коней.

На улицах нередко можно встретить домашних питомцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- По Беларуси не скучаешь?

- Бывает, - вздыхает Виктор. - Это ведь моя родина, я ее очень люблю. Но мир вокруг - он такой огромный и прекрасный, познание его дает невероятное счастье. И к тому же я ведь езжу домой каждый год. Делаю программы на 2 - 3 месяца вперед и отправляюсь помогать маме. Дома огромный огород и яблоневый сад. Мне очень нравится заниматься садоводством. Но потом меня всегда тянет назад, в горы. В этом году я и здесь, в Чечне, посадил в горах яблони. Пусть люди собирают там яблоки и вспоминают меня.

- А жениться? Чеченскую девушку в жены взять не думал?

- Куда там… - Бортников взмахивает рукой, словно отгоняет навязчивую мысль. - Здешние девушки выходят замуж только за своих, за чеченцев. Думай - не думай, бесполезно. Мне надо искать жену где-то на родине, в Беларуси. Но, вы знаете, я, наверное, закоренелый холостяк. Люблю все делать сам. И готовить, и убирать, и по горам ходить. Мне уже почти 50. Наверное, так и останусь холостяком.