Как скажется на отношениях Беларуси и США победа Байдена: мнения экспертов

К выборам США приковано внимание во всем мире. Фото: Reuters

3 ноября в США прошло голосование на выборах президента. Подсчет голосов несколько затянулся, что в общем нормальная для Америки практика. Лишь 7 ноября в эфире ведущих американских телеканалов CNN, NBC и Fox News было объявлено о том, что большинство голосов выборщиков получил Джо Байден. Несогласный с результатами выборов Дональд Трамп собирается оспаривать победу Байдена в судах. Тем не менее, Байден уже принимает поздравления от глав государств.

Если доводы адвокатов Трампа не будут услышаны, то 14 декабря коллегия выборщиков большинством голосов изберет 46-м президентом США Джо Байдена. В должность он вступит только 20 января 2021 года.

Открывая 7 ноября БелАЭС в Островце, Александр Лукашенко высказался и о ситуации вокруг выборов в США. Он критически оценил процедуру подсчета голосов и отметил ряд проблем, которые возникли в ходе выборов.

- Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией. На следующей неделе мы эту комедию будем лицезреть на финише. (...) Это болтовня. Уважают в мире только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять, - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

Мы спросили белорусских политологов и экспертов, что победа Байдена значит для отношений США и Беларуси.

Противостояние Трампа и Байдена, по словам первого, еще не закончено

Политолог Валерий КАРБАЛЕВИЧ: Конфликт между Минском и Вашингтоном обострится

- Демократы в США и, в частности, Джо Байден будут уделять гораздо больше внимания проблемам демократии и соблюдения прав человека в Беларуси, чем это делала администрация Трампа, - говорит политолог Валерий Карбалевич. - Поскольку с этими вопросами ситуация в республике остается напряженной, то можно предполагать, что конфликт между официальными Минском и Вашингтоном обострится, США будут оказывать более сильное давление в плане решения названных проблем.

- Какими могут быть инструменты давления со стороны США?

- Дело в том, что американские санкции против Беларуси были введены еще администрацией Джорджа Буша - младшего, потом, во время президентства Барака Обамы, они были заморожены. Сейчас эта заморозка, скорее всего, отменяется. Вероятно, начнут работать и визовые санкции в отношении персоналий из руководства Беларуси, включая Лукашенко. Им также могут запретить проводить какие-то финансовые операции в американских банках. Вполне возможно также введение секторальных санкций. Сейчас они фактически заморожены, но если их возобновят, то коснутся государственных предприятий, субъектов хозяйствования, которые имеют важное значение для экономики Беларуси. В частности, секторальные санкции могут затронуть государственную корпорацию «Белнефтехим».

Депутат Палаты представителей Андрей САВИНЫХ: Говорить о перспективах преждевременно

- О победе Джо Байдена заявляют американские СМИ, но они не управляют подсчетом голосов. Данные, которые сейчас публикуются, не окончательные, а предварительные. Джо Байден - еще не избранный президент США, - прокомментировал «КП» в понедельник председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных. - Он будет избран только после решения выборщиков, до этого момента процесс не закончен и говорить о перспективах белорусско-американских отношений еще преждевременно.

Юрий ШЕВЦОВ, политолог: Отношения зависят от того, какую политику администрация Байдена займет в отношении России

- Мы сейчас не знаем, как пройдет утверждение в должности нового президента США, но предположим, что оно состоится быстро и технично, без больших внутренних проблем, - высказал свою точку зрения Юрий Шевцов. - Очевидно, что Байден будет вести более активную политику в отношении Российской Федерации. И тут возникает определенная развилка: каким образом он будет оказывать давление на Россию и будет ли точкой давления на нее выбрана Беларусь. Есть иной вариант - новая администрация может поддерживать в России таких политиков, как Навальный. Как именно будут развиваться отношения между Беларусью и США при Байдене, зависит от того, какую политику его будущая администрация будет занимать в отношении России.

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