61-летний мужчина из Витебска приспособил под жилье старенькую «Ауди»

В Витебске мужчина приспособил под жилье старенький автомобиль. Фото: Алесь ПИЛЕЦКИЙ.

Модные блогеры с историями из разряда «я решил стать свободным и жить в машине», отдыхайте! У витеблянина Виталия Титовича нет ни дома на колесах, ни переделанного под жилье автобуса, ни хотя бы микрика, где можно разместиться с относительным комфортом. Только старая красная «аудюха». Тем не менее, в салоне обычной легковушки мужчина обустроил вполне сносный быт и периодически ночевал в ней последние восемь лет. Пережил даже, по его утверждению, шесть холодных зим – по ночам обкладывался под одеялом бутылками с горячей водой, чтобы не замерзнуть насмерть. Титович не экстремал и не романтик. Просто так сложились звезды. Мужчине пришлось уйти из семьи.

Отношения в семье Титовичей сложные, конфликт многослойный и запутанный. Разбираться в том, кто прав, кто виноват – дело неблагодарное. Да и не очень этично выносить на всеобщее обсуждение семейные дрязги. Сам Титович рассказывает, что сыновья выгнали его из дома после того, как тот ударил жену. Вспылил, что супруга вовремя не оплатила аренду квартиры, которую семья снимала. У Виталия из-за этого состоялся неприятный разговор с хозяином жилья.

- Я мог и не уходить тогда, мог настоять на своем и остаться,- вздыхает Виталий. – Но разозлился и собрал вещи.

Восемь лет назад Виталий Титович ушел из семьи, с тех пор периодически живет в машине. Фото: Алесь ПИЛЕЦКИЙ.

«Ауди» превращается…

«Ауди-100», в которой живет Титович, давно не на ходу. Время от времени друзья помогают перетаскивать «дом» с места на место. Последний раз мужчина сменил место жительства три месяца назад. Устроился работать дворником в трамвайно-троллейбусное управление и перебрался на окраину города, на одну из многочисленных в Витебске улиц Задорожных. Платят на работе 400 рублей.

- Здесь живет хороший знакомый, так что дом мой в безопасности, приглядывают за ним,- объясняет Виталий.

На капоте красной «Ауди» ворох сухих листьев и полиэтиленовый пакет с сосисками. Поодаль пробегает хромая черная собачка, на груде сваленных метрах в двадцати поленьев дремлет кот.

- Виталий Владимирович, а что это вы так продукты храните? Вон сколько здесь живности, ведь украдут!

- Да это не я, это мне люди добрые принесли, - объясняет Титович. – А мой холодильник вон, под деревом. И в машине продукты лежат.

Под деревом в опавшей листве прикопаны несколько банок с закатками. В машине у Титовича обустроены полочки. На них – крупы, хлеб, баночки с сахаром-солью и специями, посуда. Кастрюльки, миски и чашки идеально вымытые, не у каждой хозяйки на кухне такая чистота. Готовит, используя газовый баллон. Может кашу сварить, сосиски, поджарить яичницу…

В обыкновенной легковушке разместились и спальня, и гардеробная, и кухня. Фото: Алесь ПИЛЕЦКИЙ.

«Кухонная» зона вплотную примыкает к «спальне». Спит Виталий Владимирович, разложив сиденья автомобиля. Постельного белья нет. Когда холодно, спать приходится в одежде, и стелить простыни да надевать на красное одеяло пододеяльник нецелесообразно. Быстро испачкаются.

Тут же, в салоне «Ауди», у Титовича и зона отдыха. Правда, из развлечений – лишь радиоприемник. Вечерами, после работы, мужчина слушает радио. Ни планшета, ни телефона, по которому можно было бы кино посмотреть, у мужчины нет. Телефон старенький, быстро разряжается, да и тариф не позволяет фильмами баловаться.

В багажнике у Виталия – гардеробная и мастерская. Там он хранит одежду, кое-какие инструменты. А возле правой передней дверцы - велопарковка. Велосипед даже веревочкой не привязан – не то, что замком.

- Не боюсь, что украдут, - объясняет Титович. – Два раза крали уже, но милиция ловила похитителей. Да и соседи присматривают.

«Ауди», которой больше 30 лет, Виталия еще и кормит. Время от времени мужчина продает какую-либо деталь от автомобиля на запчасти.

У Виталия Титовича есть документы, он работает. Просто так сложились звезды, что ему приходится периодически жить в машине. Фото: Алесь ПИЛЕЦКИЙ.

«Никому ни о чем не рассказывал»

- Виталий Владимирович, а на работе знают, что вам жить негде? Неужели ничем не помогли?

- А я никому ни о чем не рассказывал. Хотел в общежитие устроиться - но там столько справок собрать надо, стать в очередь на жилье, пять кабинетов обойти. А зачем мне в 61 год брать кредит? Да и квартира мне не нужна, – рассуждает мужчина.

- У нас в общежитии много свободных мест, мы даже работникам сторонних организаций их предоставляем. А уж своего сотрудника обязательно бы поселили. Вот только Виталий Титович не обращался по поводу общежития, - рассказали в филиале организации «Городской электрический транспорт Витебска».

По словам замдиректора предприятия Виктор Кожуха, к работе Титовича у руководства претензий нет.

- Пришел он к нам по направлению из центра занятости, взяли сначала кондуктором. Но он два раза потерял катушки билетов, перевели в дворники. Видно, что Титович – человек ответственный, старательный, работает хорошо, - отмечает Виктор Кожух.

Мужчина следит за чистотой на своей импровизированной "кухне". Фото: Алесь ПИЛЕЦКИЙ.

«Может, приедут и попросят прощения?»

После того, как история о человеке, живущем в легковом автомобиле, разлетелась по сети, телефон Титовича разрывается от звонков. Звонят по десять-пятнадцать человек в день. Помощь предлагают разную. Деньги, продукты, одежду. И самые разнообразные варианты решения проблемы с жильем. Люди готовы помочь Виталию с арендой недорогого жилья, пустить его бесплатно жить в свои пустующие домики в деревне, взять на работу с предоставлением жилья и даже купить ему дом!

Занялись Виталием и соответствующие службы. Милиция тщательно проверила – не был, не привлекался, не состоял. Ни уголовных, ни административных нарушений за Титовичем не нашли. Но и помочь мужчине правоохранительные органы ничем не могут: у него есть документы, работает, жертвой домашнего насилия не является, освободившимся из мест лишения свободы – тоже.

Несколько раз беседовали с Виталием и сотрудники районного центра социального обслуживания населения. Тоже хотели помочь, но мужчина утверждает, что не нуждается в материальной помощи. На еду он зарабатывает, одежда есть.

В листве под деревом рядом с автомобилем у Титовича "холодильник". Фото: Алесь ПИЛЕЦКИЙ.

- Зимние ботинки есть, - показывает. – А хорошо, если бы лазерную коррекцию зрения помогли сделать…

Когда мы разговаривали с Виталием, он уже готовился переезжать.

- Буду снимать дом недорого, вещи знакомый поможет перевезти. Хотя… Поживу еще немного здесь, в машине. Может, сыновья ко мне приедут.

Один сын, по словам Виталия, живет в Минске, второй уехал в Данию. После того, как он ушел из семьи, дети не выражали желания с ним общаться.

- Я все жду, что они найдут меня, попросят прощения. А сейчас начинаю понимать: может, они того же от меня ждут? – вздыхает мужчина.

Мы собираемся уезжать, Титович просит его подвезти до вокзала. Пакет с сосисками, подаренный добрыми людьми, так и остается лежать на капоте.

- Виталий, а продукты?

- Ах, да, - спохватывается мужчина и бежит прятать сосиски.

Автомобиль-дом время от времени переезжает с места на место. Хотя машина не на ходу, перевозить ее помогают друзья. Фото: Алесь ПИЛЕЦКИЙ.

БУДЬ В КУРСЕ

Если человек по тем или иным причинам оказался в трудной жизненной ситуации, он не обязан бороться в одиночку. Есть много служб, которые могут ему помочь. Но сами они о нуждающемся в помощи не узнают, туда надо как минимум прийти рассказать о том, в чем вы нуждаетесь.

Милиция:

Может:

- оказать помощь в восстановлении утраченного паспорта;

- помочь с устройством в центр временного ночного пребывания (для людей без определенного места жительства);

- помочь с определением в пункт социальной адаптации (как правило, для людей, вышедших из мест лишения свободы).

Территориальный центр социального обслуживания населения:

Может:

- помочь с поиском работы;

- помочь с определением в кризисную комнату (для жертв домашнего насилия);

- помочь с получением адресной материальной помощи (решение принимается индивидуально по каждой ситуации);

- помочь в получении психологической помощи.

Машина для Титовича - не только временная крыша над головой, она его время от времени и кормит. Мужчина постепенно распродает авто по запчастям. Фото: Алесь ПИЛЕЦКИЙ.