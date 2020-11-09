В Беларуси с 1 декабря 2020 вырастут пенсии. Узнали, на сколько

В 2020 году пенсии уже увеличивали в июле, тогда в результате перерасчета трудовые пенсии по возрасту подросли в среднем на 5,7%. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко 6 ноября на церемонии открытия новой ветки метро заявил о необходимости увеличить размер пенсионных выплат:

- Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали.

По его словам, пожилых белорусов надо поддерживать, как это бы ни было сложно, потому что «пенсионеры - это святое».

Соответствующий указ вступит в силу с 1 декабря. Повышение коснется всех трудовых пенсий: по возрасту; за выслугу лет; по инвалидности; по случаю потери кормильца.

- Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера, исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%, - пояснили в Минтруда.

Специалисты ведомства акцентируют: на 6% увеличится именно основной размер трудовой пенсии. Прибавка же у каждого пенсионера будет индивидуальной, поскольку она зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии.

- Согласно документу, трудовые пенсии вырастут в среднем на 5,4%: с 458 рублей 25 копеек в ноябре до 483 рублей в декабре, - прокомментировали грядущее повышение в пресс-службе Александра Лукашенко.

Получается, в среднем пенсии вырастут на 25 рублей. В Минтруда, в свою очередь, отметили, что с учетом надбавок средний размер пенсии по возрасту составит за декабрь 499,7 рубля.

Напомним, что в этом году пенсии уже увеличивали в июле, тогда они подросли в среднем на 5,7%. Тем временем Нацбанк констатирует: годовой рост инфляции уже вышел за прогнозируемые рамки - он планировался на уровне 5%, но уже в сентябре составил 6,1%.

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