На Марше мудрости пенсионеры поздравили с днем рождения Виктора Бабарико и выпили чая из термосов

Марш пенсионеров проходил в шестой раз. 9 ноября его анонсировали как Марш мудрости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси уже формируется протестный календарь. По понедельникам на марши выходят пенсионеры, по четвергам - люди с инвалидностью, в субботу - женщины, а в воскресенье все несогласные.

9 ноября понедельник, а значит на протестную акцию собрались люди пенсионного возраста - в шестой раз. На этой неделе компанию пенсионерам составили медики со своим маршем солидарности. Не изменяя традициям, собрались у Красного костела и колонной прошли до площади Якуба Коласа. На площади колонну встретили горячим чаем, который разливали из термосов. Когда протестующие проходили мимо КГБ, скандировали "Поздравляем Виктора!" - сегодня Бабарико исполнилось 57 лет. Когда колонна шла по улицам, некоторые автомобилисты сигналили, за что кто-то получил штраф. "Позор!" - кричали на такие действия сотрудников ГАИ протестующие.

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске. На акцию пришли не только пенсионеры, но и те, кто их поддерживает Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш мудрости 9 ноября в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ