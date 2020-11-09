Роман Головченко озвучил, кто и как будет приглашен на Всебелорусское народное собрание

9 ноября прошло первое заседание оргкомитета. Фото: belta.by

21 октября Александр Лукашенко определил так перспективы собрания:

- В декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства.

9 ноября прошло первое заседание оргкомитета.

- Нам следует обеспечить выдвижение для участия в собрании наиболее достойных кандидатур, приглашение конструктивных зарубежных гостей, а также лидеров партий и общественных объединений, - сказал премьер-министр Роман Головченко. - На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов. Но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать Беларусь сильнее.

Точное число участников и время проведения собрания пока неизвестны. Роман Головченко сказал, что собрание определит стратегию развития Беларуси на предстоящую пятилетку: «Мы должны помнить, что фундаментом для всего является экономика, поэтому ключевым вопросом будет обсуждение программы социально-экономического развития Беларуси на 2021 - 2025 годы».

Роман Головченко озвучил также предложения по созданию рабочих органов оргкомитета, сообщает БелТА.

В частности, рабочую группу по общим вопросам возглавит первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков, группу по обобщению предложений - замглавы Администрации президента Андрей Кунцевич, группу по координации работы СМИ и информационному сопровождению - вице-премьер Игорь Петришенко, группы по вопросам обеспечения безопасности - замгоссекретаря Совета безопасности Александр Рахманов.

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