Что происходило 7-9 ноября в Минске: задержано более 1000 человек за день, суды и разгоны

Силовики не давали протестующим собраться в колонну. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

8 ноября стало 13-м воскресеньем подряд, когда люди, несогласные с действиями власти, вышли на несанкционированный марш протеста. Он анонсировался как «Марш народовластия». Предполагалось, что в Минске участники марша соберутся у Ратуши - символа городского самоуправления. Однако подступы к Верхнему городу оказались отрезаны силовиками. В итоге на улицах белорусской столицы прошли разрозненные протесты и задержания, которые длились до позднего вечера.

Официальную цифру задержанных 8 ноября МВД не назвал даже на следующие сутки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По подсчетам лишенного аккредитации в Беларуси правозащитного центра «Вясна», 8 ноября силовики задержали более 1000 человек - таких масштабных задержаний на воскресных маршах прежде не было. Подавляющее число протестующих задержали в различных районах Минска. Но в списках указаны задержанные в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Полоцке, Жлобине и Ляховичах.

МВД о количестве задержанных не сообщило. Но точно известно, что среди них - «Мисс Беларусь - 2008» Ольга Хижинкова, актер Александр Жданович, которого все знают как ведущего «Калыханкi», режиссер и актер Юрий Диваков, артист цирка Семен Букин, а также известные спортсмены - легкоатлет-десятиборец, серебряный призер Олимпийских игр Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

Путь протестующим то и дело преграждала цепь силовиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, праздничный день 7 ноября тоже прошел под знаком задержаний: днем правоохранители задерживали протестующих медиков, вечером - музыкантов, которые давали концерты во дворах. Участника группы «Крамбамбуля» и джазмена Павла Аракеляна взяли после концерта во дворе на улице Есенина и осудили на 15 суток, а после выступления в районе Каменная Горка прямо из такси забрали музыкантов группы «Рэха», в том числе ее лидера Андруся Такинданга.

В списках задержанных оказались более 50 врачей, среди них - заслуженные в своей сфере специалисты - онкохирург РНПЦ онкологии Александр Минич, реаниматолог РНПЦ онкологии Валерий Жгировский, известный психиатр, ассистент кафедры психиатрии и наркологии БелМАПО Сергей Попов. В понедельник прошли суды над врачами, одни получили штрафы по 30 базовых величин, другие - сутки. В частности, Александр Минич, высококвалифицированный лапароскопический хирург, который выполняет малоинвазивные операции высокой сложности, признан виновным по ст. 23.34, ему дали 13 суток.

9 ноября на шестой по счету марш вышли пенсионеры. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 9 ноября, шестым по счету маршем протеста с флагами, плакатами и цветами в руках по главному проспекту столицы прошли пенсионеры. У стен КГБ демонстранты поздравили с днем рождения Виктора Бабарико, ему в этот день исполнилось 57. Напомним, экс-глава Белгазпромбанка и претендент в кандидаты в президенты с 18 июня находится в СИЗО КГБ. Пенсионеров - участников марша силовики не тронули.