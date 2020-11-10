Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 ноября 2020 года: масочный режим на Гомельщине, школьники и дистанционка, доплаты медикам

В мире заразились коронавирусом уже больше 51 миллиона человек. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За последние сутки в Беларуси – 983 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились уже 107 262 человека. После после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 355 человек за сутки. Всего переболели 91 353 пациента.

Увы, не обходится без летальных исходов. Печальная статистика: в больницах за сутки умерли 4 человека, а всего за время распространения COVID-19 в Беларуси скончался 1011 пациент. Об этом официально сообщают в Минздраве. Всего было проведено 2 707 573 теста.

В Гомельской области - масочный режим

Вслед за Могилевом масочный режим вводится в Гомельской области. С 9 ноября там нужно использовать маски на объектах (в том числе движимых) и в организациях всех форм собственности.

Речь идет о магазинах, объектах общепита (кроме времени непосредственного приема пищи), аптеках, больницах, поликлиниках, учебных заведениях, спортивных объектах, центрах культуры, административных зданиях, отделениях почты и банков. То есть те объекты, где трудно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование. Кроме того, обязательно нужно носить маску в общественном транспорте - не только в троллейбусах и автобусах, но и в маршрутках, и даже в обычных такси.

Корреспондент «КП» решил посмотреть, изменилось ли что-то в Гомеле. Оказалось, что на улицах людей в масках можно встретить не так часто. В банках, магазинах, аптеках, транспорте примерно каждый второй без маски.

В одном из магазинов утверждают, что приказ уже есть:

- Видите, мы, все продавцы, уже в масках. Прописаны большие штрафы в случае нарушения. И все покупатели тоже должны уже быть в масках.

Есть ли маски в аптеках? Есть, но люди в очереди говорят, что хорошие одноразовые маски в уже купить трудно - появляются, но их быстро разбирают. Респираторов вообще почти не найти.

- А как будут наказывать за нахождение без маски? - интересуемся у аптекаря.

- Пока не понятно. Думаю, люди сами будут наказывать. Сегодня утром ехала в автобусе, и парень-студент говорил кому-то по телефону, что он - контакт первого уровня, а сам был без маски. Другие пассажиры так возмутились, что хотели выбросить его из автобуса.

Переведут ли школьников на дистанционное обучение

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщили в БелТА.

- Никаких предпосылок на сегодняшний день для перевода школьников на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом нет. Я хотел бы отметить, что на протяжении первой четверти не более 11% учеников пропускали занятия по причине болезни. Не менее 85% продолжали ходить в школу, - пояснил Петришенко.

Он подчеркнул, что при выявлении коронавируса в школах и вузах оперативно принимают все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

- В университетах, к примеру, отдельные группы учащихся, у которых был выявлен коронавирус, переходят на дистанционный формат обучения. На сегодняшний день в подобном формате обучается не более 10% студентов, - рассказал Петришенко.

Он добавил, что решение о корректировке учебного процесса будут принимать исходя из показателей заболеваемости.

Медикам выплатили более 350 миллионов рублей

Также Петришенко рассказал о доплатах медикам:

- С учетом особой опасности работы на фоне ситуации с коронавирусом был принят указ №131, который позволил поддержать сотрудников здравоохранения. Надбавки были выплачены уже более 51 тысяче работников. На данные цели направлено свыше 350 миллионов рублей, - цитирует Петришенко БелТА.

Игорь Петришенко рассказал и о стоимости лечения:

- Если мы будем брать какое-то среднее число, то стоимость лечения одного пациента в стационаре составит более 2 тысяч рублей. Притом что пациент будет находиться в стационаре 11 - 12 дней. Хотел бы еще сказать о том, что один койко-день лечения пациента с коронавирусом в отделении анестезиологии-реанимации обойдется около 800 рублей, - рассказал Петришенко.

Он также отметил, что в Беларуси создан запас средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений на 45 дней:

- Этот запас постоянно пополняется. Все зависит от того, как быстро СИЗы расходуются. С учетом того, что в нашей стране удалось организовать производство собственных средств индивидуальной защиты, это позволило фактически в полном объеме закрыть потребность внутреннего рынка.

В мире

По данным на вечер 9 ноября, в мире заражено коронавирусом более 51 миллиона человек. Количество умерших - более 1,2 миллиона. Выздоровели более 35,9 млн человек.

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