Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Минчанка Александра Гуща, которую после пожара спасал весь мир: «Хочу, чтобы мама смогла себя простить»

Саша в детстве получила страшные ожоги, но выросла, полюбила себя и стала успешной женщиной. Она живет отдельно, работает в IT-компании, у нее много увлечений и активная гражданская позиция
Дарья ЛОМОНОВСКАЯДарья ЛОМОНОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Александра успешная и самостоятельная. Живет отдельно от мамы, работает в IT-компании, имеет много увлечений и активную гражданскую позицию.

Александра успешная и самостоятельная. Живет отдельно от мамы, работает в IT-компании, имеет много увлечений и активную гражданскую позицию.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У 34-летней Александры Гущи невероятная судьба. Девушка пережила в младенчестве трагедию. Во время пожара в частном доме на коляску, в которой спала Саша, упала горящая балка. У малышки сильно обгорело лицо и руки. Девочка лишилась пальцев и в будущем пережила десятки операций. Об Александре "Комсомолка" писала весной 2007 года. Она тогда собиралась на лечение в Штаты, и родители Саши искали деньги на эту поездку.

«В первые дни после трагедии девочка перенесла восемь операций, в том числе две трепанации черепа. Белорусским врачам удалось сотворить чудо. Мало было сохранить Саше жизнь - девочке нужно было вернуть лицо и руки... Некоторые части тела приходилось просто формировать заново: из фрагмента ее же ребра был воссоздан нос…» (из статьи "КП" за март 2007 года).

Большую часть жизни Александра вела борьбу за свое здоровье. Сейчас Александра - успешная и самостоятельная. Живет отдельно от мамы, работает в IT-компании, имеет много увлечений, а еще активную гражданскую позицию. Об Александре вновь писали все СМИ, когда ее задержали на одном из «Женских маршей», отвезли в милицию - но в тот же день отпустили. А потом вызвали в суд.

Задержали Александру 19 сентября.

Задержали Александру 19 сентября.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- За несколько дней я получила сотни сообщений в соцсетях. Люди писали с большой теплотой, поддерживали и сочувствовали, - рассказывает нам Александра. - Предлагали оплатить штраф, если его присудят, помощь с дальнейшим лечением (В результате Александре дали штраф - 594 рубля).

Александре дали штраф за участие в митинге.

Александре дали штраф за участие в митинге.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как сейчас твое здоровье?

- С момента последней операции моя структура лица поменялась, кожа потянулась. У меня очень плохо дышит нос, плохо смыкаются веки. Люди мне сочувствуют. После задержания поступило несколько предложений о помощи от пластических хирургов. Последние мои операции были в 2007 году. Обращалась в центры эстетической хирургии в Минске, в одном попробовала лазерную коррекцию шрамов. Мне сказали, что нужно от 6 до 8 сеансов. А поскольку шрамы застарелые, то они не давали гарантий, что будет эффект. Я сделала одну-две процедуры - оказалось, что это очень болезненно. Кроме того, каждая процедура стоила приличную сумму, и я решила, что без гарантий цель не оправдывает средства. В другом центре предложили пройти обследование, ведь мой нос сделан полностью вручную, но в итоге я и это отложила.

"В доме все никак не могли поменять старую проводку"

- Расскажи о своей семье.

- Мои родители из деревни. В молодости переехали в Минск, работали всю жизнь на заводах, а после пожара папа работал на себя. У меня есть родные сестра и брат. Родители развелись 12 лет назад.

- Как случился пожар?

- Мне было 11 месяцев, семья жила в частном доме в минском микрорайоне Лошица. Дом был в плачевном состоянии, надо было менять старую проводку, которая регулярно искрила, но все руки не доходили. В итоге пожар случился из-за короткого замыкания и был такой силы, что прогорела крыша, а одна из балок упала на коляску, в которой я спала. К счастью, больше никто не пострадал. Папа был на работе, брат и сестра - в школе, а мама после стирки вешала белье в саду. Мама до сих пор винит себя, что не предусмотрела это. Она рассказывает, что день был сырой, моросил дождик. Думала выкатить коляску на улицу, но все-таки оставила ее на веранде. Наш сосед выбил двойное окно на веранде и вытащил коляску, еще и сам обгорел. У мамы тогда случился сердечный приступ... А дальше мама вела борьбу за мою жизнь.

Отец Александры поехал зарабатывать деньги на Север, а мать обратилась к журналистам за помощью. Так получилось, что одна из статей попала в англоязычную газету. Спустя какое-то время семья получила пакет документов - приглашение на курс операций в США.

Саше было пять лет, когда состоялась ее первая поездка в Америку. Операции белорусской девочке делали бесплатно. Говорят, сам президент США Билл Клинтон поучаствовал в ее судьбе. Сразу после пожара Саша с мамой полгода пролежала в больнице. В детский сад девочка не ходила. Родители думали, что и в школу не пойдет, будет обучаться на дому.

- На тот момент мы уже побывали в Америке, я получила социализацию в нормальном обществе, - объясняет Александра. - Я хотела в школу, как все. Очень благодарна первой учительнице, которая подготовила класс к тому, что придет необычная девочка. Сначала ходила в школу пару раз в неделю, а уже в третьем классе училась наравне со всеми. Меня освободили от уроков черчения. После 9-го класса я поступила в Лингвистический колледж, затем в иняз.

Многие вещи Александра воспринимает как личный вызов: «Смогу? Надо попробовать!».

Многие вещи Александра воспринимает как личный вызов: «Смогу? Надо попробовать!».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Работаю в IT-компании, катаюсь на лыжах и коньках»

- Когда ты стала жить самостоятельно?

- Мне было 23 - 24 года, когда съехала от родителей. Я полностью обеспечиваю себя и двух кошек. В бытовом плане у меня все получается: стираю, готовлю, убираю. Если не могу сделать что-то сама, вызываю специалиста. Например, чтобы поменять лампочку в люстре.

Александра - старший технический писатель в IT-компании.

- Я искала эту работу месяцев семь. Было довольно очевидно, что люди просто не хотели брать на работу инвалида. Единственное место, где меня взяли на полставки, была IT-компания. На предыдущем месте работы мне выдвинули условия работать из дома. Было сказано прямым текстом: «К нам в офис приезжают потенциальные клиенты, смотрят, как работает команда, мы не хотим, чтобы они тебя видели».

- Ты согласилась на эту работу?

- Конечно, согласилась. Я пишу техническую документацию для программного обеспечения, преимущественно на английском языке, иногда на русском. Сейчас работаю в крупной IT-компании, где чувствую себя очень комфортно. Никакого особого отношения ко мне нет.

- У тебя много татуировок…

- Сова, солнце, остальное в основном цветы. Я очень люблю цветочные мотивы в татуировках.

"Мне казалось, что, украшая себя цветами и узорами, я отвоевываю долю контроля над своей внешностью, присваиваю красоту, которой у меня нет".

"Мне казалось, что, украшая себя цветами и узорами, я отвоевываю долю контроля над своей внешностью, присваиваю красоту, которой у меня нет".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Татуировками ты хотела скрыть шрамы от ожогов?

- Не совсем. Первую татуировку сделала в 20 лет. Кстати, у меня довольно низкий болевой порог, и делать татуировки было больно. Я очень долгое время комплексовала из-за внешности, было много загонов и претензий к себе. Самый крутой макияж все равно не скроет крупные дефекты. Поэтому решила украсить тело татуировками. Мне казалось, что, украшая себя цветами и узорами, я отвоевываю долю контроля над своей внешностью, присваиваю красоту, которой у меня нет. Теперь я по этому поводу, к счастью, не страдаю. Но татуировки хочу продолжать делать, мне они эстетически нравятся.

Александра излучает позитив. Кажется, что этой девушке под силу если не все, то многое.

Александра излучает позитив. Кажется, что этой девушке под силу если не все, то многое.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди многочисленных хобби Александры - грим. Она создает разные образы: зомби, вампиров, персонажей из известных произведений. Еще одно увлечение девушки - горные лыжи.

- В 2015 году я поехала с друзьями в Буковель и встала на лыжи. До этого пыталась научиться кататься на сноуборде, но у меня не получалось. А на лыжи встала и поехала! Люблю кататься на коньках. В 28 лет научилась ездить на велосипеде. Мама очень боялась, что упаду и покалечусь, поэтому в детстве велосипеда у меня не было. Несколько месяцев ездила в конную школу, где училась скакать рысью. Многие вещи воспринимаю как личный вызов: «Смогу? Надо попробовать!». В школе на уроках труда училась и на машинке шить, и крючком вязать. Вот спицами вязать не получилось. Единственная грусть в моей жизни - не могу играть на музыкальных инструментах. Хотела бы освоить гитару и пианино, но не суждено.

Среди хобби Александры - грим. Она создает разные образы: зомби, вампиров, персонажей из известных произведений.

Среди хобби Александры - грим. Она создает разные образы: зомби, вампиров, персонажей из известных произведений.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сохранять душевное спокойствие Александре помогает психолог.

- Два - три года назад у меня случился затяжной депрессивный эпизод, жизнь, можно сказать, скатилась под откос. Я опустила руки, не заботилась о себе, чуть не потеряла работу. Как сказал потом психолог, по всем симптомам была клиническая депрессия. В феврале стала регулярно посещать психотерапевта и сейчас понимаю, что это имеет эффект. Думаю, что психологическая помощь нужна нам всем, особенно сейчас...

Александра в младенчестве пережила трагедию, но, несмотря на все трудности, нашла себя в этой жизни.

Александра в младенчестве пережила трагедию, но, несмотря на все трудности, нашла себя в этой жизни.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мама ради меня принесла себя в жертву»

С мамой у Александры очень теплые отношения.

- Мама до сих пор винит себя. Считает, что должна была почувствовать, предотвратить беду. Мы много разговариваем, поддерживаем друг друга, иногда сидим и плачем вместе. Мы с ней очень близки. Больше всего на свете хочется, чтобы мама смогла себя простить, хотя я никогда ее не винила. Тот пожар - просто трагическое стечение обстоятельств, его невозможно было предугадать. Мама фактически принесла себя в жертву - с самого моего детства делала все возможное, чтобы создать условия для моего полноценного развития. Мы никогда не были богатой семьей. Если и были игрушки, развлечения, то в основном те, что дарили добрые люди. Родителям было важно, чтобы мы с братом и сестрой получили высшее образование, специальность и финансовую независимость. И за это я им благодарна.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые