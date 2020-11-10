Минчанка Александра Гуща, которую после пожара спасал весь мир: «Хочу, чтобы мама смогла себя простить»

Александра успешная и самостоятельная. Живет отдельно от мамы, работает в IT-компании, имеет много увлечений и активную гражданскую позицию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У 34-летней Александры Гущи невероятная судьба. Девушка пережила в младенчестве трагедию. Во время пожара в частном доме на коляску, в которой спала Саша, упала горящая балка. У малышки сильно обгорело лицо и руки. Девочка лишилась пальцев и в будущем пережила десятки операций. Об Александре "Комсомолка" писала весной 2007 года. Она тогда собиралась на лечение в Штаты, и родители Саши искали деньги на эту поездку.

«В первые дни после трагедии девочка перенесла восемь операций, в том числе две трепанации черепа. Белорусским врачам удалось сотворить чудо. Мало было сохранить Саше жизнь - девочке нужно было вернуть лицо и руки... Некоторые части тела приходилось просто формировать заново: из фрагмента ее же ребра был воссоздан нос…» (из статьи "КП" за март 2007 года).

Большую часть жизни Александра вела борьбу за свое здоровье. Сейчас Александра - успешная и самостоятельная. Живет отдельно от мамы, работает в IT-компании, имеет много увлечений, а еще активную гражданскую позицию. Об Александре вновь писали все СМИ, когда ее задержали на одном из «Женских маршей», отвезли в милицию - но в тот же день отпустили. А потом вызвали в суд.

Задержали Александру 19 сентября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- За несколько дней я получила сотни сообщений в соцсетях. Люди писали с большой теплотой, поддерживали и сочувствовали, - рассказывает нам Александра. - Предлагали оплатить штраф, если его присудят, помощь с дальнейшим лечением (В результате Александре дали штраф - 594 рубля).

Александре дали штраф за участие в митинге. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как сейчас твое здоровье?

- С момента последней операции моя структура лица поменялась, кожа потянулась. У меня очень плохо дышит нос, плохо смыкаются веки. Люди мне сочувствуют. После задержания поступило несколько предложений о помощи от пластических хирургов. Последние мои операции были в 2007 году. Обращалась в центры эстетической хирургии в Минске, в одном попробовала лазерную коррекцию шрамов. Мне сказали, что нужно от 6 до 8 сеансов. А поскольку шрамы застарелые, то они не давали гарантий, что будет эффект. Я сделала одну-две процедуры - оказалось, что это очень болезненно. Кроме того, каждая процедура стоила приличную сумму, и я решила, что без гарантий цель не оправдывает средства. В другом центре предложили пройти обследование, ведь мой нос сделан полностью вручную, но в итоге я и это отложила.

"В доме все никак не могли поменять старую проводку"

- Расскажи о своей семье.

- Мои родители из деревни. В молодости переехали в Минск, работали всю жизнь на заводах, а после пожара папа работал на себя. У меня есть родные сестра и брат. Родители развелись 12 лет назад.

- Как случился пожар?

- Мне было 11 месяцев, семья жила в частном доме в минском микрорайоне Лошица. Дом был в плачевном состоянии, надо было менять старую проводку, которая регулярно искрила, но все руки не доходили. В итоге пожар случился из-за короткого замыкания и был такой силы, что прогорела крыша, а одна из балок упала на коляску, в которой я спала. К счастью, больше никто не пострадал. Папа был на работе, брат и сестра - в школе, а мама после стирки вешала белье в саду. Мама до сих пор винит себя, что не предусмотрела это. Она рассказывает, что день был сырой, моросил дождик. Думала выкатить коляску на улицу, но все-таки оставила ее на веранде. Наш сосед выбил двойное окно на веранде и вытащил коляску, еще и сам обгорел. У мамы тогда случился сердечный приступ... А дальше мама вела борьбу за мою жизнь.

Отец Александры поехал зарабатывать деньги на Север, а мать обратилась к журналистам за помощью. Так получилось, что одна из статей попала в англоязычную газету. Спустя какое-то время семья получила пакет документов - приглашение на курс операций в США.

Саше было пять лет, когда состоялась ее первая поездка в Америку. Операции белорусской девочке делали бесплатно. Говорят, сам президент США Билл Клинтон поучаствовал в ее судьбе. Сразу после пожара Саша с мамой полгода пролежала в больнице. В детский сад девочка не ходила. Родители думали, что и в школу не пойдет, будет обучаться на дому.

- На тот момент мы уже побывали в Америке, я получила социализацию в нормальном обществе, - объясняет Александра. - Я хотела в школу, как все. Очень благодарна первой учительнице, которая подготовила класс к тому, что придет необычная девочка. Сначала ходила в школу пару раз в неделю, а уже в третьем классе училась наравне со всеми. Меня освободили от уроков черчения. После 9-го класса я поступила в Лингвистический колледж, затем в иняз.

Многие вещи Александра воспринимает как личный вызов: «Смогу? Надо попробовать!». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Работаю в IT-компании, катаюсь на лыжах и коньках»

- Когда ты стала жить самостоятельно?

- Мне было 23 - 24 года, когда съехала от родителей. Я полностью обеспечиваю себя и двух кошек. В бытовом плане у меня все получается: стираю, готовлю, убираю. Если не могу сделать что-то сама, вызываю специалиста. Например, чтобы поменять лампочку в люстре.

Александра - старший технический писатель в IT-компании.

- Я искала эту работу месяцев семь. Было довольно очевидно, что люди просто не хотели брать на работу инвалида. Единственное место, где меня взяли на полставки, была IT-компания. На предыдущем месте работы мне выдвинули условия работать из дома. Было сказано прямым текстом: «К нам в офис приезжают потенциальные клиенты, смотрят, как работает команда, мы не хотим, чтобы они тебя видели».

- Ты согласилась на эту работу?

- Конечно, согласилась. Я пишу техническую документацию для программного обеспечения, преимущественно на английском языке, иногда на русском. Сейчас работаю в крупной IT-компании, где чувствую себя очень комфортно. Никакого особого отношения ко мне нет.

- У тебя много татуировок…

- Сова, солнце, остальное в основном цветы. Я очень люблю цветочные мотивы в татуировках.

"Мне казалось, что, украшая себя цветами и узорами, я отвоевываю долю контроля над своей внешностью, присваиваю красоту, которой у меня нет". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Татуировками ты хотела скрыть шрамы от ожогов?

- Не совсем. Первую татуировку сделала в 20 лет. Кстати, у меня довольно низкий болевой порог, и делать татуировки было больно. Я очень долгое время комплексовала из-за внешности, было много загонов и претензий к себе. Самый крутой макияж все равно не скроет крупные дефекты. Поэтому решила украсить тело татуировками. Мне казалось, что, украшая себя цветами и узорами, я отвоевываю долю контроля над своей внешностью, присваиваю красоту, которой у меня нет. Теперь я по этому поводу, к счастью, не страдаю. Но татуировки хочу продолжать делать, мне они эстетически нравятся.

Александра излучает позитив. Кажется, что этой девушке под силу если не все, то многое. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди многочисленных хобби Александры - грим. Она создает разные образы: зомби, вампиров, персонажей из известных произведений. Еще одно увлечение девушки - горные лыжи.

- В 2015 году я поехала с друзьями в Буковель и встала на лыжи. До этого пыталась научиться кататься на сноуборде, но у меня не получалось. А на лыжи встала и поехала! Люблю кататься на коньках. В 28 лет научилась ездить на велосипеде. Мама очень боялась, что упаду и покалечусь, поэтому в детстве велосипеда у меня не было. Несколько месяцев ездила в конную школу, где училась скакать рысью. Многие вещи воспринимаю как личный вызов: «Смогу? Надо попробовать!». В школе на уроках труда училась и на машинке шить, и крючком вязать. Вот спицами вязать не получилось. Единственная грусть в моей жизни - не могу играть на музыкальных инструментах. Хотела бы освоить гитару и пианино, но не суждено.

Среди хобби Александры - грим. Она создает разные образы: зомби, вампиров, персонажей из известных произведений. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сохранять душевное спокойствие Александре помогает психолог.

- Два - три года назад у меня случился затяжной депрессивный эпизод, жизнь, можно сказать, скатилась под откос. Я опустила руки, не заботилась о себе, чуть не потеряла работу. Как сказал потом психолог, по всем симптомам была клиническая депрессия. В феврале стала регулярно посещать психотерапевта и сейчас понимаю, что это имеет эффект. Думаю, что психологическая помощь нужна нам всем, особенно сейчас...

Александра в младенчестве пережила трагедию, но, несмотря на все трудности, нашла себя в этой жизни. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мама ради меня принесла себя в жертву»

С мамой у Александры очень теплые отношения.

- Мама до сих пор винит себя. Считает, что должна была почувствовать, предотвратить беду. Мы много разговариваем, поддерживаем друг друга, иногда сидим и плачем вместе. Мы с ней очень близки. Больше всего на свете хочется, чтобы мама смогла себя простить, хотя я никогда ее не винила. Тот пожар - просто трагическое стечение обстоятельств, его невозможно было предугадать. Мама фактически принесла себя в жертву - с самого моего детства делала все возможное, чтобы создать условия для моего полноценного развития. Мы никогда не были богатой семьей. Если и были игрушки, развлечения, то в основном те, что дарили добрые люди. Родителям было важно, чтобы мы с братом и сестрой получили высшее образование, специальность и финансовую независимость. И за это я им благодарна.