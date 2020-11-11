Война в Карабахе окончена. Подписано соглашение о полном прекращении огня

Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Фото: unian.net

Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

О чем удалось договориться сторонам?

Армянские и азербайджанские военные останавливаются на позициях, которые были ими заняты.

Стороны также договорились обменяться военнопленными.

До 15 ноября Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район. За собой он может оставить Лачинский коридор шириной пять метров для осуществления связи Нагорного Карабаха с Арменией. Но города Шуша, об освобождении которого говорилось со стороны Баку, данный пункт не касается. Помимо этого, уже до 20 ноября Армения должна передать Агдамский и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.

Вдоль Лачинского коридора и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будет располагаться российский миротворческий контингент, состоящий из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворцев развернут параллельно с выводом армянских военных. Их срок пребывания будет ограничен пятью годами. Но также будет возможность продлевать автоматически свое нахождение еще на пятилетний период, если одна из сторон не решит выйти из него.

Для того, чтобы отследить договоренности, будет развернут специальный миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

В ближайшие три года должен быть составлен план по строительству нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который будет обеспечивать связь между Степанакертом и Арменией, с последующим перемещением российского миротворческого контингента для осуществления охраны данного маршрута. При этом Азербайджан обязан гарантировать безопасность транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

Беженцы должны вернуться в Нагорный Карабах.

Транспортные и экономические связи в регионе также должны быть разблокированы. Армения взяла на себя обязательство обеспечить транспортное сообщение между западными районными Азербайджана и Нахичеванской автономии. Контроль за сообщением будут осуществлять российские пограничники. Также запланировано строительство новых транспортных коммуникаций, которые смогут связать основною территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о том, что данное решению по Карабаху далось ему очень сложно. Но он добавил, что иного выхода не было. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что данные договоренности ставят точку в урегулировании конфликта.

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