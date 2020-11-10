Открыта Островецкая АЭС: когда пересядем на электромобили и начнем топить дома от розеток

В итоге, к 36 - 37 миллиардам киловатт-часов, которые Беларусь потребляет сейчас, прибавится еще порядка 18 миллиардов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как бы кто ни относился к атомной электростанции в Островце, после запуска первого блока она стала реальностью. Постепенно первый блок выйдет на полную мощность, а там и второй подтянется - это перспектива нескольких лет. В итоге, к 36 - 37 миллиардам киловатт-часов, которые Беларусь потребляет сейчас, прибавится еще порядка 18 миллиардов. То есть 50 процентов излишек - электроэнергии станет больше в полтора раза! И что с ней делать? Ведь Литва и Польша, на которых, признаемся, рассчитывали в самом начале, покупать белорусскую энергию отказываются. По крайней мере пока.

Помочь разобраться в этой проблеме мы попросили заведующую сектором «Экономика энергетики» Института энергетики НАН Беларуси Татьяну Зорину, которая изучает прогнозные показатели работы БелАЭС уже 17 лет.

- Вообще-то вы привели не совсем верные цифры, - сразу уточнила она. - То, что вы называете излишком, составит около 44 процентов…

- Тоже немало, согласитесь?

- А если учесть, что генерирующие мощности постепенно вырабатывают свой ресурс и снимаются с эксплуатации, то можно говорить и о 30 - 35 процентах вырабатываемой электроэнергии на атомной станции.

- Пусть будет 30 - 35, все равно немало. Если не удастся продать, придется использовать эти киловатты самим. Насколько известно, есть предложения пересадить всех на электромобили, топить электричеством дома и перевести промышленность на электричество. Давайте разберемся в этом по порядку.

ЭРА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ - ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

На недавнем заседании круглого стола, которое было посвящено автотранспорту на электротяге, анонсировались серьезные стимулирующие меры. Например, есть идея своеобразного трейд-ина, когда автовладелец сдает свое авто с двигателем внутреннего сгорания, а взамен получает сертификат на скидку при покупке электромобиля. Правда, речь идет о сдаче авто на металлолом, то есть это должна быть совсем рухлядь. Но тем не менее.

По словам заместителя гендиректора РУП «Белоруснефть» Андрея Котика, в 2020 году будет установлено 400 зарядных станций. А в 2021 - еще 600. При этом некоторые заправки будут супербыстрыми - такой пилотный проект анонсировал Котик.

- Вы не поверите, я купила электромобиль, - говорит Татьяна Зорина. - Да-да, полгода на нем езжу. Какой, не скажу. Секрет. Но за эти полгода я успела вникнуть в плюсы и минусы. К примеру, я посчитала, что если ездить каждый день примерно по 55 километров, то экономия на топливе составит 144 рубля в месяц. По-моему, очень даже хорошо. Особенно если учесть, что ездить я буду лет 5 - 10.

- И какие минусы?

- Прежде всего это дорогое удовольствие. Пока. На государственном уровне действительно принимаются меры, чтобы снизить цену и поднять спрос. Например, отменили таможенную пошлину и НДС. Одно это дало довольно хорошие результаты: за полгода количество электромобилей в стране удвоилось. Сейчас их примерно 1200. Да, не очень много. Но, как посчитали в Минэнерго, если у нас будет 10 тысяч электромобилей, то расход энергии на их обслуживание составит 80 миллионов кВт/ч. Очень серьезная цифра. То есть сейчас 1200, а надо 10 тысяч. Не такой уж невыполнимый план. Если учесть весь городской транспорт, который уже сейчас переходит на электротягу, да еще железные дороги, их можно окончательно перевести на электричество… Все это позволит освоить немалую часть этих «излишков».

К тому же я уверена, что электромобилей будет больше 10 тысяч. Geely в 2021 году собирается выпускать здесь, в Беларуси, агрегат за 25 - 30 тысяч долларов. Это уже сопоставимая с обычными авто цена. Но, конечно, с электромобилями есть проблемы. В нашем климате, когда то зимы нет вовсе, то морозы минус десять, аккумуляторы капризничают, срок работы сокращается. А заменить батарею - это четверть стоимости всей машины. Особенно если батарею брать хорошую.

Стоимость строительства белорусской АЭС - 11 миллиардов долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем не менее с каждым годом технологии развиваются, цены на аккумуляторы падают. Скоро электромобиль не будет такой роскошью. Мне кажется, что уже к 2025 году в Беларуси начнется эра электромобилей. Выпуск многих комплектующих наладят у нас, масса проблем уйдет… И тогда тех, кто решил приобрести электромобиль, станет гораздо больше.

ПЛЯШЕМ ОТ ПЕЧКИ

Еще один ручеек, по которому можно пустить киловатты БелАЭС, - это обогрев домов. В 2019 году, подняв цену на электроэнергию и газ, государство втрое снизило тарифы на электричество для отопления и горячего водоснабжения. Правда, это касалось только домов, к которым не подведен газ. Но это подвигло многих перейти с дров на киловатты.

«У нас теперь в каждой комнате стоит по панели мощностью 700 Вт, - рассказывал журналистам пенсионер Иосиф Борис, владелец частного дома в Ключниках Острошицко-Городокского сельсовета. - А на веранде и в туалете - по 500 Вт. Довольны - не то слово. Температуру выставляем, как хотим. Не нужно колоть дрова, растапливать, мусора от них в доме нет. К теплообогреву подключили бойлер, платим по специальному тарифу - 3,35 копейки за 1 кВт/ч. Выходит примерно 32 - 33 рубля в месяц. А раньше, с дровами, получалось в среднем 85 рублей».

- Да, печное отопление меняют на электрическое, это имеет смысл. Я видела такую цифру: Хозяева 12,5 тысячи частных домов уже перешли на электричество. Но там, где подведен газ, где есть котельные и прочее, переоборудование нецелесообразно. Это слишком дорого. И не надо. Согласно расчетам, даже квартиры в новостройках и переоборудованные с печного отопления дома могут «откусить» до 15 процентов от того, что вы называете излишком. А ведь есть еще и промышленность.

- И сколько электроэнергии дома и квартиры смогут взять из нашего «излишка»?

- Все зависит от того, как быстро будет строиться новое жилье. Смотрите, программа строительства жилья на 2021 - 2025 годы предполагает строительство 4 миллионов квадратных метров. Эти квартиры уже в электрифицированных домах, на другие просто не выдают разрешения. Скоро на первичном рынке вы не сможете купить квартиру с водяным отоплением, такие никто не строит. Прибавим сюда те, переоборудованные, с печками, получится внушительное число. В то же время дома, к которым подведен газ, где есть котельная, перестраивать на электричество нет смысла. Очень дорого. Но и без них, по нашим подсчетам, квартиры в новостройках и переделанные печи могут «откусить» до 15 процентов «излишка».

МИРОВАЯ ФАБРИКА КРИПТОВАЛЮТЫ

- Теперь давайте о промышленности. Какие отрасли и предприятия больше всего выиграют?

- Знаете, здесь примерно то же, что и с жильем. Если где-то стоит газовое оборудование, нет смысла его трогать. Но на новых производствах, а также там, где переоборудование не столь затратно, имеет смысл подумать об использовании электроэнергии.

Взять, к примеру, теплицы. Ну конечно, они должны и отапливаться, и освещаться электричеством. То же самое касается энергоемких химических производств, машиностроения. Неподалеку от АЭС можно построить производство сжиженного водорода и кислорода, создать крупные хозяйства по разведению ценных пород рыб. Рыбхозы смогут использовать избыточное тепло АЭС, для них это будет просто манна небесная.

Атомную станцию построить дорого, зато электроэнергия у нее дешевая. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В общем, перечислять можно долго. Любые новые энергоемкие производства будут закладываться с расчетом на электрическое энергообеспечение. Я думаю, со временем появится целое направление по производству электропотребляющего оборудования - электрокотлов, тепловых насосов, аккумуляторов, зарядного оборудования. Появятся целые промышленные кластеры и индустриальные парки. Особенно после 2035 года, когда стоимость электроэнергии можно будет снизить.

Кстати, могут выстрелить направления, от которых мы пока и не ждем ничего. Например, дата-центры - огромные хранилища информации. Или центры майнинга криптовалют. Этот процесс берет много электроэнергии.

- Вы имеете в виду вот эти стеллажи с компьютерами, которые не пойми что делают, но вдруг получаются биткойны?

- Ну да. Почему бы Беларуси не стать мировым лидером в производстве криптовалюты, раз у нас электричества много?

- В общем, я правильно понимаю, что промышленность сможет взять на себя то, что останется от «излишка» после электромобилей и жилья?

- Даже не сомневайтесь…

- Получается, Александр Лукашенко правильно сказал, что надо и вторую АЭС построить?

- Думаю, нужно сначала изучить, как работает БелАЭС, посмотреть, как мы будем пользоваться тем, что она дает. А уже потом задумываться о новых проектах.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Станем ли меньше платить?

Атомную станцию построить дорого, зато электроэнергия у нее дешевая. Станем ли меньше платить за электричество? Некоторые эксперты говорят, что платить будем даже больше. Ведь надо возвращать России кредит на станцию…

- На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ, - говорит Татьяна Зорина. - Во многом это будет определяться тарифной политикой. Думаю, в ближайшие годы электроэнергия существенно не подешевеет. Но и не подорожает. Себестоимость действительно упадет, и разница ее с нынешней ценой как раз и пойдет на погашение кредита. Думаю, так будет до 2035 года, когда мы должны завершить выплаты. А вот после этого вся наша экономика получит очень серьезное конкурентное преимущество. Ведь цена энергии - это немалая часть в стоимости товаров.

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ДОСЬЕ «КП»

В Беларуси уже строили атомные станции

В 1965 году в поселке Сосны, что под Минском, создали НИИ ядерной энергетики АН БССР. Главным секретным проектом института была разработка мобильной АЭС на колесах для обеспечения электроэнергией военных спецобъектов.

Реакторная установка получила название «Памир». Всего было выпущено два комплекта мобильной АЭС, один из которых успел полностью пройти испытания. Реакторный и турбогенераторные блоки были размещены на шасси двух грузовиков МАЗ-537. Пульт управления и помещения для персонала были расположены еще на двух автомобилях. Всего станцию обслуживало 28 человек.

«Портативную АЭС» можно было перевозить железнодорожным, морским и авиационным транспортом. Одной загрузки топлива хватило бы на полтора года работы.

Но после Чернобыльской аварии оба существовавших тогда комплекта «Памира» были уничтожены, а отработавшее топливо захоронено в специальный могильник. Единственная сохранившаяся деталь - металлическая часть реактора - установлена на территории института в виде части монумента «Памиру».

Стационарную АЭС начали строить под Минском в 80-х годах прошлого века. Большую часть работ уже сделали, когда чернобыльская трагедия и распад СССР погубили планы страны на мирный атом. Уже в 90-х на базе законсервированной атомной станции построили ТЭЦ-5. Основным топливом новой ТЭЦ стал обычный природный газ. В августе 1999 года станцию торжественно открыл Александр Лукашенко.

Геннадий МОЖЕЙКО.

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ДЕНЕЖКИ

Стоимость проекта - $11 млрд

Стоимость строительства белорусской АЭС - 11 миллиардов долларов, 10 из которых Россия дала нам в кредит. Согласно договору, гасить кредит Беларусь начнет через полгода после ввода АЭС в эксплуатацию. Выплачивать кредит мы должны в долларах равными долями до 2035 года. Учитывая планируемый срок окупаемости станции (19 лет с момента выхода на проектную мощность), к этому моменту Белорусская АЭС уже отобьет себя.

Кстати, недавно власти Беларуси начали переговоры об увеличении срока кредита с 25 до 35 лет (с момента сдачи строительства АЭС) и уменьшении процентной ставки.

Геннадий МОЖЕЙКО.

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