Заряд бодрости и сил: как минерализованная вода AURA помогает бороться с усталостью

К осенне-зимнему периоду, когда организм нуждается в дополнительной заботе и заряде энергии, бренд AURA выпустил газированную воду, обогащенную минеральным комплексом с кальцием и магнием.

Кальций необходим нашему организму не только для здоровья костей и зубов, он также регулирует процессы расслабления и сокращения мышц, позволяя телу в нужный момент напрячься или же, наоборот, расслабиться и отдохнуть. Магний ускоряет обмен веществ, укрепляет иммунитет, повышает стрессоустойчивость и таким образом дополнительно защищает организм от быстрого утомления, заряжая его необходимой энергией.

Организм человека не умеет вырабатывать кальций и магний самостоятельно. Для того чтобы легче переносить физические и эмоциональные нагрузки, сохранять работоспособность и бодрость каждый день, важно регулярно употреблять продукты, обогащенные минералами.

Кальций плохо усваивается в организме без магния, поэтому необходимо соблюдать баланс этих минералов или же выбирать продукты, одновременно богатые кальцием и магнием: например, большинство круп, бобы, орехи, свежие овощи и минерализованную воду. В одной бутылочке 1 л новой AURA содержится 8,8% от суточной нормы магния и 10% от суточной нормы кальция.

«Мы постоянно совершенствуем линейку AURA и дополняем ее новыми продуктами для поддержания тонуса и хорошего самочувствия. Новую AURA можно пить на работе, чтобы сохранять заряд бодрости в течение дня, или после занятий в тренажерном зале, чтобы утолить жажду и быстрее восстановить силы. Ей также можно дополнить любой прием пищи, чтобы сделать его еще полезнее», - комментирует Александра Арабей, ведущий бренд-менеджер ОАО «Лидское пиво».