Россия спасла остатки Карабаха

Ереван. Участники протеста в зале заседаний в здании Национального собрания Республики Армения в ночь на 10 ноября. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

БАКУ ГОТОВИЛСЯ К РЕВАНШУ, А ЕРЕВАН ПОЧИВАЛ

Помните еще недавние армянские новости? «Замминистра юстиции Армении освобожден от должности - он отправился в Карабах добровольцем». «Супруга премьера страны Анна Акопян собирает женский отряд ». «Никол Пашинян обещает, что если народ от него потребует, он наденет форму и возьмет в руки автомат»…

Я смотрел в эти дни бесчисленные ролики азербайджанского министерства обороны, в которых один за другим наносят удары по армянским войскам ударные беспилотники. Их сотни. Маленькие, большие, «одноразовые» дроны-камикадзе и мощнейшие ударные. Израильского и турецкого производства... Баку не жалел боеприпасы…

В первые две недели войны, за которыми я наблюдал вживую, находясь в зоне конфликта, азербайджанская беспилотная авиация настолько обескровила карабахскую противовоздушную оборону, что господство в воздухе стало практически осязаемым. Мне приходилось бегать по Степанакерту от беспилотника-камикадзе – ощущение не из приятных. Нарастающий, сверлящий звук мотора этого дрона заставляет открывать в себе доселе неизведанные физические ресурсы. А в ответ со стороны армии Карабаха – лишь стрелковое оружие, которым сбить беспилотник — большая проблема.

Давайте констатировать непреложный факт: Азербайджан почти 30 лет готовился к реваншу после проигранной в начале 90-х войны за Карабах. Он закупался новейшей военной техникой, осваивал новые технологии, наблюдал за наработками сильнейших армий, в том числе – России и Турции, небольшими обострениями прощупывал оборону Карабаха…

А Армения, к ее нынешнему сожалению, почивала на лаврах прошлой победы, заигрывала в «многовекторность», чуть ли не требуя уже вывести российскую базу из Гюмри.

«ПОМОГЛИ ВАМ ВАШИ ЯНКИ? ИЛИ МАКРОН?»

Так и хочется спросить сегодня у Никола Пашиняна: «Господин президент, помогли вам ваши янки? Или может быть Макрон посильно поучаствовал в судьбе Карабаха?»

Я смотрю на новостную хронику и, скрипя зубами, недоумеваю – тысячи здоровых мужиков в Ереване громят здание правительства, избивают политиков, рыдают на площадях, маршируют по улицам. И вспоминаю по-настоящему героических защитников Арцаха (так армяне называют Нагорный Карабах, - ред.) - в окопах на передовой, на артиллерийских позициях, которые в любой момент могут накрыть с воздуха беспилотники, в госпиталях со страшнейшими ранениями и злостью в глазах. Они честно сражались за свою землю, пока в глубоком тылу шли диванные битвы «офисных Рэмбо».

«Мы записались добровольцами, но это политика Пашиняна, он специально не отправлял нас». Тогда почему добровольцы, к примеру, из Абхазии благополучно добирались до фронта в Карабахе, а тысячи молодых и здоровых мужиков оставались в Ереване? Этот вопрос, кстати, сегодня задают и бойцы из Арцаха: «Почему вы там, на площадях призываете продолжить войну? Встаньте рядом с нами, в окопах».

Впрочем, вряд ли массовое добровольчество смогло бы кардинально переломить ситуацию. Потому что одним боевым духом (который у армянских отрядов на передовой действительно зашкаливал) беспилотники на высоте 8 километров не сбиваются. Пашиняну нужно было обеспечивать паритет в воздухе, перекидывать в регион современные системы ПВО, использовать авиацию… Для этого нужно политическое мужество, которого премьеру Армении не хватило. И нынешнее соглашение, разумеется, воспримут как его личное поражение, которое может поставить крест на его карьере. Хотя юридически – это исполнение обязательств, принятых по итогам первой войны. Ереван обещал поэтапно передать Баку 7 районов по формуле «5+2». В итоге Азербайджан взял их силой. Погибли тысячи человек...

АРЦАХ БЫЛ БЫ ЗАЧИЩЕН ЗА СЧИТАННЫЕ ДНИ

Давайте говорить честно! Россия, как ни крути, спасла остатки Карабаха. Потому что вслед за Шуши, которую взяли под контроль азербайджанские войска, неминуемо пал бы и Степанакерт. До него оставалось несколько километров! А за ним - за считанные дни - был бы зачищен и весь остальной Арцах. Только жертв было бы еще больше. И еще больше — беженцев.

Примечательно, что соглашение было заключено без участия Турции. Москва в очередной раз подтвердила свое влияние в Закавказье, остановив кровопролитную войну.

Впрочем, это не значит, что Турция не скажет своего слова. Ходят слухи, что при создании механизмов контроля соблюдения режима прекращения огня, возможно, будут созданы совместные российско-турецкие обсервационные пункты. Нечто похожее мы уже видели – в сирийском Идлибе. Хотя политически, конечно, Москве лучше обойтись без посторонней помощи.

Давайте подождем еще немного, чтобы понять — как реально будет выглядеть новый мир в Закавказье.

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