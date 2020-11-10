Известная психолог лечится от COVID-19 и дает рекомендации: «Медиков сбивало с толку, что у меня не пропало обоняние»

Антибиотики не лечат ковид и коронавирусные пневмонии, а лишь защищают от возможных бактериальных осложнений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный столичный психолог, групповой терапевт, специалист в области репродуктивной психологии и психотерапии, участница телеэфиров Анна Матуляк попала в больницу с коронавирусом. Об истории своей еще не завершившейся болезни она рассказала в Фейсбуке и поделилась ею с читателями «КП». Кстати, пост Анны в соцсети получил большую популярность и за сутки набрал около тысячи реакций и сотни комментариев.

Анна отмечает, что не имеет специализированного медобразования и делится исключительно своим опытом и обобщенными знаниями, полученными от врачей, которые занимаются лечением COVID-19 с начала пандемии.

Известный столичный психолог Анна Матуляк. Фото: соцсети

«СЕЙЧАС МНОГИЕ БОЛЕЮТ, ВОЗМОЖНО, У ВАС ПРОСТО ОРВИ»

- Наша система диагностики и помощи слаба, поэтому большая ответственность за ваше здоровье лежит на вас. За 10 дней моей болезни меня консультировали три врача и одна бригада скорой. Но если бы я сама разобралась в этом раньше, смогла бы избежать такого сильного поражения легких и тяжелого течения болезни, - уверена Анна. Она сделала топ ошибок медиков:

- Ошибка №1. Мне не сделали мазок, хотя я была контактом первого уровня. Нет мазка, значит, нет ковида: «Сейчас многие болеют, возможно, у вас просто ОРВИ, пейте много жидкости и «Флустоп». Многих сбивало с толку, что у меня совершенно не пропало обоняние - вкусы и запахи все при мне.

Ошибка №2. Мне выписали три антибиотика: «Если будет худо, начинайте пить антибиотик. Их надо подбирать. Но вы смотрите, если не подойдет этот, пейте другой, а можете сразу два». Что такое «худо» - если не будет снижаться температура.

Ошибка №3. Измерение сатурации. Все медики едва дожидались первой цифры на табло 97 и сворачивали прибор со словами: «Хорошая у вас сатурация, чего вы так дышите?» Но если ждать секунд 10 - 15, то картина резко меняется - на уровне 91 - 93. А это уже показание к подключению к кислороду.

Ошибка №4. КТ. Когда я перешла в тяжелую фазу болезни (аккурат на седьмой день), я вызвала скорую. У меня были все показания для госпитализации и КТ. Но скорая сказала: «Ну а если у вас не ковид? Мы привезем вас в ковидную больницу, и там точно будет коронавирус». Все как один твердили: «Что вам даст КТ? Вам назначили сильные антибиотики, которыми лечат пневмонии. Пейте их». Парадокс в том, что вирусная пневмония не лечится антибиотиком. Нужно делать КТ, когда болезнь перетекла из легкой стадии в тяжелую.

АНТИБИОТИКИ НЕ ЛЕЧАТ КОВИД?

Анна изучила последние исследования и выяснила, что COVID-19 - болезнь не угнетенного иммунитета, как считалось еще весной, а перевозбужденного:

- Иммунитет при ковиде повреждает структуру легких, почек, гемостаза. Поэтому задача не закрыть больного от бактерий (как делают многие антибиотиками), а дозированно подавить иммунитет. При ковиде иммунная система очень быстро начинает вместе с вирусом уничтожать и сам организм.

Анна перечисляет главные мишени COVID-19:

- Вирус поражает не альвеолы, а сосуды, поэтому главный препарат - антикоагулянт. Но его назначение и прием должен контролировать врач. Вторая мишень - иммунная система. Никаких иммуномодуляторов! При необходимости назначают «Дексаметазон» для подавления иммунитета и снятия воспаления. И третья мишень - легкие. Есть кашель или нет, рекомендуют всем «Бромгексин» или «АЦЦ» пить месяц.

Антибиотики не лечат ковид и коронавирусные пневмонии, а лишь защищают от возможных бактериальных осложнений. Антибиотики обязательно назначают пациентам на ИВЛ, поскольку аппарат нарушает целостность, и риск присоединения бактериальной инфекции увеличивается, добавляет Анна.

Она выяснила, что выраженность избыточной реакции иммунитета на инвазию вируса определяется по двум критериям:

- Температура тела (больше 37,5);

- С-реактивный белок больше 20 (анализ крови).

Если оба показателя повышены, это говорит об избыточной активности иммунитета. Чем она выше, тем больше вероятность повреждения легких.

Средне-тяжелая форма течения болезни наступает при температуре 37,5 - 38 градусов в течение пяти дней, 38,5 градуса - в течение 24 часов либо если С-реактивный белок больше 30. Это клиническая картина для КТ и дальнейшей тактики лечения.

И да, никаких противовирусных: при ковиде они если не бесполезны, то опасны.

«НА ПЯТЫЙ-ШЕСТОЙ ДЕНЬ - СДАТЬ АНАЛИЗ КРОВИ»

Анна составила список шагов, которые нужно делать больному самостоятельно:

1. Обязательно считать дни заболевания. Это очень поможет отслеживать развитие клинической картины и не пропустить переломный момент.

2. Температуру 38 - 38,5 градуса сбивать таблеткой парацетамола (никаких ибуклинов и прочего).

3. Много-много пить.

4. Сатурация. Купите или возьмите у знакомых прибор. Дождитесь, пока цифры перестанут меняться, и смотрите среднее значение. Меньше 95 - повод насторожиться. При показателе 92 рекомендуют уже получать кислород. Если нет прибора, считайте вдохи в минуту. До 20 вдохов в минуту считается нормой.

5. Если нет рисков (диабет, инсулинорезистентность, избыточный вес и др.), то лечимся и наблюдаем за своими показателями дней 5 - 6.

6. На 5 - 7-й день может быть ощущение выздоровления. Это может быть переходом на более тяжелую стадию заболевания, которая, как правило, развивается на 7 - 10-й день.

7. Если во время болезни температура повышалась, то к пятому дню количество выделяемого вируса падает, на девятый день болезни не заразен никто. У кого температура не повышалась, есть нюансы, вирусы могут выделяться и дальше.

8. Именно на 5 - 6-й день многие рекомендуют сдать анализ крови: общий, С-реактивный белок, D-димер, фибриноген, тромбоциты. Тромбоциты пониженные - особенность вируса. Фибриноген и D-димер покажут, нужны ли антикоагулянты. Специфика ковида - образование тромбов в мелких сосудах. Мелкие сосуды закупориваются, газообмен нарушается, легкие поражаются. С-реактивный белок покажет степень поражения сосудов. На этом же этапе при наличии клинической картины (температура, сатурация, показатели крови) стоит сделать КТ.

По рекомендации российского врача Дениса Проценко, сатурация 92%, частота вдохов в минуту больше 24 и устойчивая к парацетамолу температура от 38 - повод вызывать «103».

9. А на этом этапе вам понадобится грамотный врач, который знает протоколы лечения антикоагулянтами и гормонами, а не пичкает вас по старинке антибиотиками. Кстати, в белорусских протоколах есть противомалярийный препарат. Он сильно влияет на сердечно-сосудистую систему. В общемировой практике от него давно отказались.

10. Долгая реабилитация и контроль. Ковид серьезно вредит сердечной мышце. Какие могут быть аутоиммунные осложнения, предстоит еще узнать и исследовать. Очень коварная болезнь и совсем не такой вирус, как грипп и другие ОРВИ.

- Носите маски, берегите себя! - посоветовала Анна.