Лукашенко: «Кто-то захотел уехать - пусть уезжает, не надо никого держать»

Александр Лукашенко и Михаил Орда. Фото: belta.by

"Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться, - сказал Александр Лукашенко. - Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях".

По его словам, профсоюзы всегда находятся между молотом и наковальней:

"С одной стороны, работяги, интересы и права которых профсоюзы защищают, с другой - интересы руководства предприятия".

«Кто-то захотел выйти - пусть выходит»

Александр Лукашенко обратил внимание на то, какое давление осуществляется в целом на страну, сообщает БелТА:

"А профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, - на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Кто-то уйдет из профсоюзов. Мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти - пусть выходит. Это дело каждого. Кто-то захотел уехать - пусть уезжает, не надо никого держать. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?"

Президент ориентирует работу ФПБ прежде всего на двух направления: мониторинге цен и качестве оказание жилищно-коммунальных услуг.

"Мы договаривались, и я просил профсоюзы, чтобы они жестко взяли под контроль ценообразование. Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что в части формирования тарифов ЖКХ ситуация находится под контролем:

"Но на качество надо обратить внимание. Услуги именно, как они оказываются. Они всегда в социальных опросах идут на первом месте".

«Профсоюзы будут созданы на всех частных предприятиях»

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - обратился президент к Михаилу Орде.

Александр Лукашенко заявил, что на всех частных предприятиях должны быть созданы профсоюзы:

"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберем по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны". "Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию".

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