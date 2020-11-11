Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 ноября 2020 года: больше 1000 зараженных в сутки, отмена мероприятий в Бресте и недополученные доходы в бюджет

В Беларуси за сутки - больше 1000 зараженных коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Беларуси количество зараженных впервые перешагнуло отметку в 1000 человек в сутки: коронавирус был диагностирован у 1038 человек. Это рекордное число заболевших. Общее число с начала пандемии - 108 тысяч 300 инфицированных.

За время пандемии в Беларуси выздоровели и были выписаны 91 646 пациентов. За сутки из больниц выписаны 293 человека, переболевших «ковидом».

Увы, не обходится без смертельных случаев. За последние сутки умерли еще 5 пациентов, а за весь период пандемии в Беларуси скончались 1016 человек с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом официально сообщают в Минздраве.

Проведено более 2,707 миллиона тестов на коронавирус по всей стране.

В Бобруйске - обязательный масочный режим

В Беларуси расширяется список мест, где вводится масочный режим. Вслед за Могилевом и Гомельщиной его вводят и в Бобруйске. С 10 ноября маски рекомендуется носить в магазинах, в общественном транспорте, аптеках, отделениях почты.

Власти города призывают жителей соблюдать профилактические меры и носить маски в общественных местах.

В Бресте с 10 ноября отменили все мероприятия

В Бресте со вторника, 10 ноября, отменили все развлекательные мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях. Это решение было принято из-за эпидемиологической ситуации.

Сообщается, что заведения в Бресте будут работать до 23 часов. Эти ограничения будут действовать до 10 декабря. Председатель горисполкома Александр Рогачук призвал жителей Бреста носить маски в общественных местах и транспорте.

Мишустин и Лукашенко обсудили COVID-19

Telegram-канал Пул Первого разместил информацию о состоявшемся телефонном разговоре Александра Лукашенко и главы правительства России Михаила Мишустина. Разговор, как сообщается, состоялся по инициативе российской стороны.

В числе основных тем, которые подлежали обсуждению, называют две: во-первых, актуальные вопросы экономики; во-вторых,COVID-19.

- Говорили о ситуации в целом и о том, как противодействовать распространению инфекции, - пишет Пул Первого.

Сколько недополучит бюджет Беларуси из-за пандемии и перебоев с поставками нефти

В Министерстве финансов подсчитали, в какую сумму для бюджета Беларуси обойдется пандемия COVID-19 и случавшиеся в течение года перебои с поставками нефти.

- В целом по году мы видим, что недопоступит около 2,5 - 3 миллиардов доходов, - приводит слова министра финансов Юрия Селиверства БелТА.

Он пояснил, что негативным образом на доходы бюджета влияет как пандемия, так и тот факт, что в I квартале 2020 года отмечались сложности с поставками нефти. Это, в свою очередь, повлекло за собой снижение доходов, которые Беларусь получает от продажи нефтепродуктов.

В мире

По данным на вечер 10 ноября, в мире уже больше 51,5 млн зараженных коронавирусом. Умерли более 1,27 млн человек, выздоровели более 36,25 млн.

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