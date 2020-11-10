Юрий Воскресенский: Я готов дать лидерам оппозиции письменные гарантии безопасности

Бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Стадии «отрицание» и «гнев» - позади. Валерий Цепкало и Игорь Лещеня готовы к переговорам и уже торгуются за условия», - такая запись появилась на телеграмм-канале политолога и бизнесмена Юрия Воскресенского. Того самого, что вышел из СИЗО после разговора с Александром Лукашенко и с тех пор пытается наладить диалог между властью и оппозицией.

Так неужели процесс пошел? Звоним Воскресенскому.

- Юрий, что за гнев и отрицание?

- Это пять стадий принятия неизбежного. Цепкало, Лещеня и Костусев раньше полностью отрицали саму возможность круглого стола с «режимом», потом они были разъярены этой возможностью, сейчас они торгуются и пытаются договариваться. Исходя из логики, следующими стадиями будут принятие через депрессию.

- А что они пытаются выторговать?

- Они уже не против участия в круглом столе, я понял это из их стрим-канала Цепкало на Youtube и интервью Лещени на Tut.by.

- То есть вы с ними это пока не обговаривали...

- Нет, что вы. Сепаратно они на меня не выходили. Но они уже обсуждают эту возможность, и это неплохой знак. Но они пока выдвигают условия, которые противоречат друг другу – Цепкало, Лещени, Латушко… Пока они в стадии атомизации, но, я думаю, скоро выкристализуется какой-то единый знаменатель.

- Их условия предполагают возвращение в Беларусь?

- Они говорят об этом при условии прекращении уголовных дел – в отношении их и других политзаключенных. Это уже хоть что-то, исходя из чего рано или поздно можно прийти к взаимопониманию.

- Как вы думаете, рано или поздно? О каком, по вашему, временном промежутке идет речь?

- Это зависит от уровня политической ответственности лидеров оппозиции. Если они наконец-то поймут, что нельзя подставлять наших сторонников под дубинки, резиновые пули, административные протоколы и уголовные дела, что надо их сберечь для будущих избирательных кампаний, то они придут к стадии полного принятия в кратчайшие сроки. Если у них нет политической ответственности, то этот промежуток затянется. Но все равно, с моей точки зрения, нет иного выхода, кроме как проведение круглого стола. Причем если у них там сейчас развивается борьба за лидерство, то здесь им заготовлены почетные места лидеров круглого стола. Здесь им не нужно ни с кем бороться, здесь никто не претендует на их короны.

- А вот этот круглый стол власти и оппозиции, о котором вы говорите, уже понятно, как, где , когда?

- В ближайшие дни мы пригласим журналистов и презентуем нашу площадку такого политического коворкинга. Она будет создавать новую политическую реальность, генерировать стартапы. Однако пока я бы хотел сохранить интригу.

- Требования гарантий со стороны представителей – их реально соблюсти?

- Гарантии их безопасности я давал неоднократно. Если им нужно закрепить это письменно, то нужно связаться с организаторами круглого стола и национального диалога.

- Гм… Простите, но разве организатор не вы?

- Организатор – это, скажем так, информационно-аналитическое учреждение, уже зарегистрированное в установленном порядке органами юстиции. То есть я все еще пытаюсь сохранить интригу. Есть такие формы собственности – «ООО», «АО», а есть учреждение. Подробности мы раскроем через несколько дней во время презентации. Надо сказать, что процесс продвигается очень медленно, потому что на активистов штабов Бабарико и Цепкало оказывается колоссальное давление со стороны координационного совета оппозиции. Через адвокатов многим семьям политзаключенных передают: лучше бы вы сидели. Люди, конечно, боятся. Но, тем не менее, эволюционный политический процесс не остановить. Им решать, встанут ли они на путь маргинализации или будут участвовать в реальном политическом процессе.

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