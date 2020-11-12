«Признаю ошибку». Гомельчанина, распылившего газ в ОМОНовцев, приговорили к трем годам заключения

Гомельчанина, распылившего газ в ОМОНовцев, осудили. Фото: скриншот видео СК

В Гомеле 12 ноября вынесли приговор 29-летнему Сергею, которого обвинили в насилии в отношении милиционеров. Случилось это на первой же акции протеста после президентских выборов, 9 августа. Правда, Сергей заверил, что не участвовал в акции, а просто гулял в центре города. Когда увидел ОМОНовцев в масках - испугался.

- Признаю свою вину, ошибку. Понимаю, что совершил преступление и должен за это ответить, но прошу не лишать меня свободы, - сказал мужчина в последнем слове. Он добавил, что хочет посвятить себя семье и работе.

По данным обвинения, от действий Сергея пострадали трое ОМОНовцев. Мужчина первый подошел к силовику и брызнул в него из баллончика с перцовым газом. Когда стал убегать, двое других ОМОНовцев его начали задерживать и тоже получили порцию газа и несколько ударов.

Уже во время следствия Сергей раскаялся и объяснил свой поступок «первобытным страхом»: когда увидел силовиков в масках, испугался, что они станут задерживать всех подряд и его тоже. Поэтому разволновался и, чтобы убежать, достал баллончик, который всегда носит с собой для самообороны. Кстати, раньше мужчину не судили, у него есть жена, работал водителем.

Суд, все же, наказал гомельчанина лишением свободы: на три года в колонии общего режима. Также Сергей должен выплатить компенсацию двоим потерпевшим ОМОНовцам - по 700 и 800 рублей. Третий силовик от компенсации отказался.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, возможно, обвиняемый будет его обжаловать.