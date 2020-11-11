"Денег просила понемногу, и только на нужные вещи". Парень притворился девушкой, чтобы утешить друга, а сам обобрал его

Парень переписывался с девушкой девять месяцев, и не знал, что на самом деле это был его друг. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Да не переживай ты, все будет хорошо! - утешал молодой человек друга, который накануне расстался с девушкой. - Вот, хочешь познакомиться с хорошей девчонкой? Я с ней сам когда-то встречался. Напиши ей, она классная!

Девушку, ссылку на страницу которой в соцсети молодой человек дал приятелю, звали Вероника. Миловидная, обаятельная. Парень подумал-подумал, пролистал фотогалерею девушки в Инстаграме, посмотрел, что она выкладывает на своей стене ВКонтакте. Девушка ему понравилась. Через какое-то время он решился ей написать. Девушка ответила, завязалась переписка. Удивительным образом интересы Вероники во многом совпадали с интересами юноши, и он увлекался новой виртуальной подругой все больше и больше.

Закончился роман неожиданно - возбуждением уголовного дела. 18-летний юноша общался с Вероникой около девяти месяцев. Время от времени девушка просила его помочь небольшими суммами - положить денежку на телефон, оплатить недорогую покупку в интернете, кинуть чуть-чуть на карточку… Парень, несмотря на то, что ему всего 18 лет, уже подрабатывал, поэтому ему было несложно иногда выручить Веронику. Тем более что девушка отличалась весьма умеренными аппетитами, дорогих подарков не требовала. Да и бессмысленных, по мнению юноши, подарков тоже не просила. Никаких помад, накладных ногтей или стразиков. Вероника просила купить ей исключительно полезные мелкие гаджеты - например, наушники. Вот только однажды, перечислив по просьбе девушки очередную небольшую сумму на ее карточку, парень обратил внимание, что на чеке отобразились данные… того самого приятеля, по рекомендации которого он познакомился с Вероникой.

Юноша потребовал от друга объяснений. Тот отшутился, мол, все нормально. Объяснил: когда он близко дружил с Вероникой, дал ей свою карточку, да так и не забрал. Вот, мол, она ею теперь и пользуется.

- Такое объяснение юношу не устроило. Он обратился в милицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что под видом девушки с ним общался тот самый его друг и ровесник, который предложил ему познакомиться с «Вероникой». Страницы в социальной сети и в Инстаграме оказались фейковыми. Чтобы создать их, молодой человек использовал фото незнакомой девушки, проживающей в другой стране, - рассказал старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Когда правда открылась, юноша понял, почему за девять месяцев ему не удалось уговорить Веронику не только прийти на свидание, но даже и пообщаться по телефону. Стало понятно и то, почему интересы девушки волшебным образом совпадали с его собственными - ведь друг многое о нем знал и мог непринужденно болтать обо всем, что его интересовало.

Эта история произошла в Речице. Молодой человек, который прикидывался девушкой, за девять месяцев выманил у доверчивого юноши порядка 600 рублей. Ему 18 лет, он учащийся колледжа. Возбуждено уголовное дело.