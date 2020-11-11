Беларусь накрыла вторая волна COVID-19: в областных городах вводят масочный режим и другие жесткие меры по борьбе с этой вирусной инфекцией

В некоторых городах ввели обязательный масочный режим. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Брест: под COVID-19 перепрофилировали две больницы

Брестский исполком вынес 10 ноября решение об ограничении режима работы общественных заведений. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель горисполкома Александр Рогачук.

В условиях распространения коронавируса с 10 ноября по 10 декабря в Бресте развлекательные заведения, кафе и рестораны будут работать только до 23.00. Отменяются выставки, презентации и другие мероприятия в закрытых помещениях, а также рекламные акции, дегустации, презентации в торговых центрах.

- Напоминаю о необходимости использования масок при посещении различных объектов, организаций, при пользовании общественным транспортом. Минимизируйте количество контактов с другими людьми вне дома, соблюдайте правила дистанцирования. Берегите себя и близких! - предупреждает брестчан Александр Рогачук.

Некоторые организации уже откорректировали свои планы. Например, Брестский технопарк сообщил, что отменяет семинары, конференции и другие мероприятия.

- Именно сегодня мы собирались объявить вам о хакатоне для подростков TEENHACK, запланированном на 14 ноября... Но увы. Будем надеяться, что наверстаем упущенное после того, как улучшится эпидемиологическая ситуация в Бресте и регионе. Берегите себя! - такое сообщение распространили на страничках Брестского технопарка в соцсетях.

Данных о количестве заболевших в Бресте нет. По информации «КП», в областном центре «ковидными» стали две больницы: Брестская центральная городская больница на Лактионова и Брестская городская больница №1 на Кижеватова.

Данных о количестве заболевших в Бресте нет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гомель: студента без маски чуть не высадили из транспорта

9 ноября появились официальные сообщения о том, что на всей территории Гомельской области ввели обязательный масочный режим. Это значит, что люди обязаны использовать маски во всех помещениях. Кроме того, нужно носить маску в транспорте - в троллейбусах, автобусах, маршрутках и даже в такси.

На следующий день после сообщения мы побывали в местах массового скопления людей и проверили, как выполняется распоряжение. Заметно, что даже на улицах прохожих в масках стало больше. В банках, магазинах, аптеках, транспорте - уже большинство в масках.

- А правда, что с сегодняшнего дня все обязаны быть в масках? - специально громко спрашиваем у кондуктора в автобусе, которая вместо маски натянула на рот воротник свитера.

- Да, слышала. Но с приказом нас пока никто не знакомил, - ответила женщина. Пассажиры, особенно те, что без масок, насторожились, но промолчали.

В администрации крупного магазина в центре города нас заверили, что приказа о масочном режиме пока нет:

- Есть устное распоряжение, а бумагу с печатью нам никто не присылал. Сказали, что документ будет через несколько дней. Тогда милиция начнет штрафовать тех, кто без масок.

На входе в некоторые учреждения, например в суды Центрального и Железнодорожного районов, повесили распечатки с информацией о введении масочного режима. Знают об этом и в аптеках, где мы решили постоять в очереди - за масками. Перед нами мужчина берет сразу несколько упаковок.

- А сколько можно в одни руки? - спрашиваем у продавца.

- Берите, ограничений нет.

Люди в очереди говорят, что хорошие одноразовые маски в аптеках уже купить трудно - появляются, но их быстро разбирают. Респираторов вообще почти не найти.

- А как будут наказывать за появление без маски? - интересуемся у аптекаря.

- Думаю, люди сами будут наказывать. Сегодня утром ехала в автобусе, и парень-студент говорил кому-то по телефону, что он - контакт первого уровня, а сам без маски. Другие пассажиры так возмутились, что хотели выставить его из автобуса.

Пока контроль за выполнением распоряжения властей о масочном режиме возложен на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

- Меры правильные, - рассуждает мужчина, с которым беседуем на остановке. Он в маске. - Но надо контроль. Если я буду в маске ходить, а вокруг в автобусе или магазине - без масок, это меня особо не спасет. И надо ведь стирать эти маски, не носить больше положенного времени, иначе они не эффективны. Кто это будет контролировать?

Кстати, распоряжение предусматривает также сокращение числа массовых мероприятий. Отметим, что сейчас в гомельском цирке новую программу представляет Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Это одно из самых массовых мероприятий в регионе. В администрации цирка ответили, что распоряжения о прекращении представлений не поступало, билеты продаются.

Судя по всему, Гомельщина - первый регион Беларуси, где во всех районах вводится обязательный масочный режим. Аналогичной информации из других областей пока не было.

Гродно: в школах усилили меры профилактики

О том, что в школах Гродно усилили меры профилактики, сообщил сайт горисполкома. С 9 ноября все дети старше 14 лет обязаны в учреждении образования носить маску. Без маски ученика тоже пустят, но врачи рекомендуют не игнорировать меры предосторожности.

В школах Гродно усилили меры профилактики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Мы следим за тем, как организован контроль за состоянием здоровья педагогов и других работников учреждений образования, школ. Обращаем внимание, как происходит социальное дистанцирование в школе, в том числе рассадка, как организовано проведение уроков, питание в столовой. Однозначно мы смотрим, как проводится дезинфекция в школе, - комментирует телеканалу «Гродно плюс» Ирина Тупик, замглавврача Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Витебск: отменили международный фестиваль хореографии

В Витебске отменили XXXIII Международный фестиваль современной хореографии. Причина - пандемия коронавируса. Фестиваль должен был пройти в конце ноября. Для хореографов, работающих в стиле модерн, это одно из культовых мероприятий. Раз в два года на него съезжаются коллективы со всего мира. В 2020-м фестиваля не будет. Его перенесли на 2021-й.

В Витебской области, по информации начальника облздрава Михаила Вишневецкого, прирост заболеваемости идет плавно. Очагов, где бы были вспышки ковида, как в первую волну, нет. Много людей болеет в легкой форме, и их лечат амбулаторно. В Витебске с 2 ноября полностью под коронавирус перепрофилирована БСМП, на долечивание пациентов переводят в «афганский» центр, перешел на прием больных с ковидом и пневмониями областной клинический специализированный центр.

Тем не менее в Полоцке и Полоцком районе с 11 ноября ввели масочный режим. Маски обязательны в магазинах, общественном транспорте, медучреждениях - везде, где нет возможности соблюдать дистанцию в полтора метра от других людей. Запретили планерки, совещания, переговоры - их предписано проводить в формате видеоконференций.

Портал Город214 сообщает, что в Новополоцке людям с повышенной температурой приходится стоять по несколько часов в очереди, чтобы получить направление на флюорографию. Газета нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан» сообщила о неуклонном росте заболеваемости ковидом среди работников.

В Верхнедвинском регионе было зарегистрировано более сотни случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 29 октября масочный режим ввели в Верхнедвинском районе. На этот день в регионе было зарегистрировано более сотни случаев заражения COVID-19. А 9 ноября заболевших, по данным районной газеты «Двинская правда», было уже 265, еще 270 человек зарегистрированы как контакты первого уровня.

Могилев: люди запасаются продуктами, чтобы реже ходить в магазин

В Могилеве ввели обязательный масочный режим. В ближайшую неделю город ждет большая проверка - специалисты центра гигиены и эпидемиологии будут проверять, как предприятия и организации его соблюдают.

Главный санитарный врач Могилева Вячеслав Гурский рассказал, что в магазинах уже были случаи, когда покупателей без масок отказывались обслуживать.

- И что интересно, некоторые покупатели после этого уходили из магазина, но затем возвращались - уже в масках! - рассказал Вячеслав Гурский «Вечернему Могилеву».

Еще одна примета второй волны коронавируса в областном центре - в магазинах стало больше покупателей с большими тележками. Люди закупаются продуктами на неделю, чтобы пореже выходить в магазины.

Масочный режим ввели и во многих районах Могилевщины. Обязательно носить маски в местах большого скопления людей, в магазинах, аптеках, больницах, общественном транспорте в Бобруйске, в Кличевском, Кричевском, Осиповичском районах. В Чериковском районе масочный режим ввели 7 ноября, с 5 ноября маски обязательны в Чаусском районе.

Наталья Ковалева, главный врач Горецкой ЦРБ, рассказала «Горецкому вестнику», что в районе - подъем заболеваемости коронавирусом. Под ковид перепрофилировали гинекологическое, хирургическое и инфекционное отделения больницы, отменяются плановые операции.

В Шклове об ухудшении эпидситуации заговорили в начале октября. В районе зафиксированы и случаи заболевания коронавирусом детей, но они в основном болеют бессимптомно. В школах, детских учреждениях детей пытаются максимально дистанцировать - рассаживать, не водить из класса в класс, а педагогам запретили собираться на педсоветы, если в них предполагается участие более пяти человек.

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