Когда пенсионеры жили лучше - при Брежневе или сейчас?

Лучше или хуже жилось пенсионерам в СССР по сравнению с нынешними временами? Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Качество жизни - вопрос дискуссионный. Особенно если сравнивать две эпохи, которые разделяют полвека. С одной стороны, о многих нынешних благах цивилизации тогда, в советском застое, просто не знали. С другой - и потребности были не так высоки. Но есть как минимум два показателя, которые позволяют сравнить нынешнюю и брежневскую пенсионные системы. Это «покупательная способность» (сколько и чего можно купить на пособие) и «коэффициент замещения» (насколько пенсия ниже зарплаты этого же человека).

Однако сначала давайте вспомним, как назначали пенсии во времена СССР.

В ЦЕХ, ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ!

Закон «О государственных пенсиях» был принят в 1956 году при Хрущеве и с тех пор постоянно обновлялся практически до последних дней СССР. Для расчета пенсии учитывались все виды заработка, на которые начислялись страховые взносы, не засчитывались только сверхурочные, совместительство и разовые выплаты. Полновесная пенсия выплачивалась мужчинам, отработавшим не менее 25 лет, и женщинам, которые отпахали не менее 20. Возраст - 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

Горожанам давалось право самим выбрать один из двух вариантов - либо посчитать, сколько выходило в среднем за 12 месяцев перед выходом на пенсию, либо определить среднегодовую зарплату за любые 5 лет подряд из последних 10 лет трудового стажа.

Обычно люди выбирали расчет по последнему году. Поэтому многие научные сотрудники и офисные инженеры вдруг бросали свои конторы и уходили в цех: на производстве зарплата была выше...

ОБИЖАЕТ СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО

Так лучше или хуже жилось пенсионерам в СССР по сравнению с нынешними временами?

Если посмотреть на соотношение пенсий к зарплатам, разница вроде бы небольшая. Самые хорошие времена для пенсионеров были, пожалуй, в 1986 году - тогда они получали более 70 руб., это составляло 37% от средней зарплаты - самый высокий показатель в нашей истории. В 1981 и 1990 годах средняя пенсия составляла 33% от средней зарплаты, а, например, в 2016-м пенсия по возрасту составила в Беларуси 40,5% от уровня средней зарплаты.

Теперь что касается покупательной способности. Мы сравнили цены за то время и за прошедший год, когда средняя трудовая пенсия по стране была 431,8 рубля. Оказалось, не так много товаров, которые подорожали бы, опережая рост пенсий (см. графику).

Сколько это в водке, колбасе?

Инфографика. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БЛАТ КАК КЛАД

Легендарные 132 рубля

Минимальный размер пенсии у городских рабочих и служащих в СССР составлял 40 рублей, максимальный - 120. Существовала таблица зависимости пенсии от зарплаты - от 85% до 50%.

К основным пенсиям существовали надбавки. Плюс 10% давали мужчинам, у кого общий стаж превышал 35 лет, и женщинам, проработавшим не менее 30 лет. Такая же надбавка полагалась и тем, кто отдал одному предприятию не менее 15 лет. Но все это в пределах потолка в 120 рублей. А вот если оттрубил, например, на одном заводе (или в поликлинике) 25 лет, тогда надбавка составляла целых 20%. Более того, таким суперветеранам разрешалось, чтобы с учетом этой надбавки их пенсия была на 10% выше максимальной.

Вот почему у многих добросовестных и высокооплачиваемых советских тружеников такая не круглая и одинаковая пенсия - 132 рубля. Ларчик просто открывается - это максимальные 120 плюс 10%.

За непрерывный стаж боролись. Шутка ли, 12 рублей в месяц! На наши деньги около 45 рублей - солидная прибавка. Но как же, спрашивается, служебный рост, карьера? Без переходов с одной работы на другую это невозможно.

Для таких случаев предусматривалось «увольнение переводом» - при этой процедуре стаж не прерывался.

На пенсии многие пенсионеры продолжают работать Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Увольнение переводом - это был целый квест. Сначала надо было задобрить свое начальство - от него зависело, разрешат ли тебе уволиться переводом. Методы разные. Кто-то особенно щедро поздравлял с днем рождения, кто-то окольными путями просил кого-то из общих знакомых замолвить словечко. Следующий этап - чтобы тебя согласились принять переводом на том месте, куда устраиваешься. Словом, и тут требовалось иметь блат...

Смешно сейчас все это вспоминать - после того как полетели кувырком и непрерывные стажи, и хитрые маневры, и вся страна, где люди думали, что можно рассчитать жизнь на 40 лет вперед.

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