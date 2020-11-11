"Организаторы все сделали правильно". Белорусская участница детского «Евровидения 2020» никуда не поедет

Арина Пехтерева выступит с песней "Пришельцы". Кадр видео

Впервые детское «Евровидение» пройдет в форме телемоста, юные артисты будут выходить в эфир из национальных телестудий. Причина, как несложно догадаться, во второй волне коронавируса, которая накрыла Европу. Зрители увидят записанные заранее композиции 13 участников шоу. Беларусь в этом году представит 12-летняя могилевчанка Арина Пехтерева. Она исполнит композицию «Пришельцы», которая родилась под впечатлением от закрытых границ и невозможности приехать в гости друг к другу.

Арина четыре раза участвовала в нацотборе детского «Евровидения» и в этот раз ей, наконец, повезло.

- Обидно, что не поедешь выступать в Польшу? Ведь совсем другое ощущение от конкурса, когда участники остаются в своих странах, - спросили мы у Арины.

- Да, есть немного. Расстроилась, потому что не смогу пообщаться "живьем" и почувствовать атмосферу закулисья. Но все же считаю, что организаторы конкурса все сделали правильно, они заботятся о нашем здоровье.

- Твоя песня о коронавирусе?

- Да, это так, мы писали ее весной, когда начиналась эпидемия. Автор песни Даниил Забелло, а аранжировщик Денис Маненок. Видео для песни уже готово, его покажут 29 ноября. Планируется также и прямое включение из студии в Минске, мы будем общаться с ведущими. Я в детском «Евровидении», кстати, уже участвовала, правда, в качестве глашатая – объявляла баллы. А еще была в национальном жюри.

Арина будет выступать в плаще, на котором написаны слова ее песни. Фото: Белтелерадиокомпания

Арина Пехтерева с раннего детства занимается музыкой в родном Могилеве. Поет с 6 лет, а с 8 играет на фортепиано, кроме того увлекается рисованием и фотографией. Пять лет назад она в Могилеве вышла на сцену к Наргиз и классно спела «Ты моя нежность», чем очень удивила артистку – об этой истории писали СМИ. А в 2019 году зрители увидели ее в телепроекте «Голос. Дети-6», где Арина попала в команду Светланы Лободы.

Тем временем, российской участницей детского «Евровидения-2020» стала 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. С нашей Ариной они, кстати, знакомы и переписываются в соцсетях. София исполнит песню на английском языке «Мой новый день». Девочка победила в российском отборе детского «Евровидения», в котором участвовало 39 юных исполнителей. Правда, не без скандала. Дело в том, что во время отбора, который проходил еще в сентябре, лидером зрительского голосования стал Рутгер Гарехт. Но после суммирования голосов жюри и зрителей путевку на конкурс получила София Феськова. Такое на «Евровидение» случается довольно часто – мнение жюри не совпадает с мнением зрителей. Но проблема в том, что оценки жюри не показали в эфире – и это дало повод подозревать, что голосование было нечестным. На девочку в интернете обрушилась такая волна критики, которую не всякий взрослый выдержит – не то, что ребенок.

В свою очередь 14-летний Рутгер поблагодарил зрителей и сказал, что не расстроился, что в этом году не участвует в «Евровидении-2020»: «Я счастлив, что такое огромное количество людей оценили, поддержали и подарили мне победу в зрительском голосовании! Для меня мнение зрителя очень важно», - написал он в соцсетях.

Напомним, Рутгер Гарехт стал одним из самых ярких конкурсантов 5 сезона шоу «Голос. Дети», он выиграл суперфинал.

"Евровидение-2020" мы увидим 29 ноября на «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

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