Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 ноября 2020 года: удаленка в БГУ, выходные вместо больничного и медики, заболевшие после прививки от COVID-19

В мире уже больше 52 миллионов человек, зараженных коронавирусом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси

За последние сутки в стране новый рекорд по заболевшим - 1057 человек. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 109 357 человек.

После проведенного лечения в больницах были выписаны домой 620 человек за сутки. Всего в Беларуси коронавирусной инфекцией переболели 92 266 пациентов.

Печальная статистика: в больницах за сутки скончались 6 человек, а всего за период распространения COVID-19 умерли 1022 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Об официально сообщает Минздрав.

Медики провели 2 750 021 тест.

Выдавать больничные начнут медики со средним образованием

Эту меру вводят на время подъема инфекционной заболеваемости в стране. 10 ноября Александр Лукашенко подписал приказ №1191, который предоставляет право некоторым медработникам со средним специальным медобразованием выдавать больничные.

Речь идет только об утвержденных в Минздраве работниках. Как подчеркнули в ведомстве, «только самых высококвалифицированных».

- Максимальный период, на который эти специалисты смогут выдавать листки нетрудоспособности, - 10 календарных дней. Такая практика является традиционной, применяется она в эпидемические подъемы заболеваемости гриппом, - уточнили в пресс-службе.

ФПБ предлагает предоставлять работникам до 5 оплачиваемых дней без больничного

Глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заявил о том, что предлагает предприятиям в условиях пандемии COVID-19 предоставлять работникам до пяти оплачиваемых дней без больничного. Речь идет о тех случаях, когда работник плохо себя чувствует из-за ОРВИ. Однако, чтобы снять нагрузку с поликлиник и «не подхватить в очереди тот же COVID-19», глава ФПБ считает, что предприятия могли бы предоставлять работникам оплачиваемые дни без оформления листка нетрудоспособности.

Михаил Орда рассказал об этом Александру Лукашенко на совещании 10 ноября. Для этого «должно быть более гибкое трудовое законодательство», заявил Орда в эфире телеканала «Беларусь 1».

- Человек немного приболел, и, чтобы получить больничный, ему надо идти в поликлинику. А там очереди. И он идет практически больной на работу.

На протяжении этих пяти дней работник может либо выздороветь, либо увидеть, что ему необходима помощь врачей, считает Орда. О реакции Лукашенко на предложение главы ФПБ пока не сообщается.

Студентов БГУ частично переводят на удаленку

С 11 ноября в БГУ решили переводить некоторые группы студентов на обучение через интернет. Это делают, чтобы предотвратить распространение вирусных инфекций.

- Речь не идет о повсеместном переводе образовательного процесса на дистанционный формат, - прокомментировали в администрации вуза. - В зависимости от эпидемиологической ситуации на факультетах, БГУ будет оперативно организовывать обучение с применением информационно-коммуникационных технологий.

Учебные группы, где выявляется повышенный уровень заболеваемости студентов, адресуют на Образовательный портал БГУ, где «размещены все необходимые учебные материалы для качественного непрерывного обучения», заявили в вузе.

Также в университете приняты другие меры. В частности, доступ студентов на территорию вуза будет только согласно расписанию и по согласованию с деканатами. А проведение массовых мероприятий в БГУ будет ограничено.

Международный фестиваль современной хореографии в Витебске перенесли на 2021 год

Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) в Витебске должен был пройти с 23 по 27 ноября. Однако он отменен. Заместитель гендиректора по специальным проектам Центра культуры «Витебск» Марина Романовская рассказала:

- Была сформирована прекрасная программа. На фестиваль должны были приехать балетные труппы из Италии, Франции, России, Украины. Планировалось проведение выставок и авторских мастер-классов. Но, увы, фестиваль отменен. Очень надеемся, что он состоится в 2021 году, - рассказала Романовская.

Но есть и хорошие новости: у истинных ценителей танца будет возможность посмотреть сразу пять хореографических вечеров по ТВ. Совместно с витебским телевидением Центр культуры подготовил спецпрограммы, которые выйдут в эфир с 23 по 27 ноября. В эфире покажут фрагменты из спектаклей «Маленький принц» Раду Поклитару, «Бетон» РТБД, «Кармина Бурана» в постановке танцевальной компании из Италии, Gravity Анжелена Прельжокажа. Выйдут программы, которые посвящены современной белорусской хореографии, конкурсу, а также известному российскому хореографу Евгению Панфилову. В этом году ему бы исполнилось 65 лет.

Трое медиков в России, привитых «Спутником V», заразились коронавирусом

В России трое медиков, которые были привиты вакциной «Спутник V», заразились COVID-19. Напомним, эту российскую вакцину испытывали также в Беларуси и прививали ей добровольцев.

Новость прокомментировали в Министерстве здравоохранения РФ. По словам помощника министра Алексея Кузнецова, в организме получивших прививку необходимые антитела вырабатываются через три недели после введения второго компонента вакцины.

В Минздраве РФ объяснили, что вакцина «Спутник V» - двухкомпонентная, спустя 21 день после первой инъекции нужно вводить вторую дозу прививки. И только через три недели после второго укола пациента можно считать вакцинированным - то есть защищенным от ковида. А до этого момента в организме идет процесс формирования иммунитета, сообщает ria.ru со ссылкой на Кузнецова.

Соответственно, алтайские медики заразились коронавирусом потому, что их иммунитет к COVID-19 еще не успел сформироваться.

В мире

По данным на вечер 11 ноября, в мире заражено коронавирусом больше 52 миллионов человек. Умерло больше 1,28 миллиона человек. Выздоровело 36,5 миллиона.

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