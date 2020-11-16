«МакХэппи День-2020»: сделай свой вклад в большое дело

У компании МакДональдс в Беларуси есть добрая традиция. Уже больше 20 лет в ноябре здесь проходит благотворительная акция «МакХэппи День», которая помогает улучшить жизни многих тяжелобольных детей, нуждающихся в поддержке. За это время здесь было собрано около миллиона долларов, которые были направлены в Белорусский детский хоспис и другие учреждения.

Обычно во время таких акций, к удивлению покупателей, за кассу в МакДональдс становились известные артисты, спортсмены и телеведущие, чтобы привлечь внимание к важным проблемам. В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но вы по-прежнему можете сделать свой вклад в доброе дело. И таким вкладом может стать ваш обычный поход в МакДональдс.

Приходите за любимыми блюдами - и вы сможете не только вкусно поесть, но и помочь тяжелобольным детям. С каждой покупки Биг Мак, Хэппи Мил и кофе компания отправит 10 копеек в Белорусский детский хоспис и другие учреждения.

Вам кажется, что это небольшая сумма? На самом деле это реальная помощь. Например, после подобной акции в 2017 году был приобретен лифт-подъемник в новый корпус Белорусского детского хосписа, чтобы тяжелобольные дети могли самостоятельно передвигаться по корпусу и двору. В 2018 году был куплен специализированный автомобиль для хосписа. В 2019 году на средства, собранные от продажи акционных значков, была построена гостиница для родителей и подопечных хосписа, чтобы родители могли больше времени проводить со своими детьми и поддерживать их.

Вместе мы способны на многое. Сделайте свой вклад в доброе дело!

Акция проходит во всех ресторанах МакДональдс в Беларуси до конца ноября.

www.instagram.com

УНП 101113373