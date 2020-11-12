Президент - вице-премьеру: «Вы мне осенью докладываете, что продовольствия в хранилищах с избытком, а цены начинают скакать»

Встреча Александра Лукашенко с главой Минсельхозпрода Иваном Крупко и вице-премьером Александром Cубботиным. Фото: belta.by

«Как мы и договаривались, к 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить. Если останутся какие-то хвосты по кукурузному зерну или сахарной свекле, то желательно 15-го завершить уборку этих культур, - сказал Александр Лукашенко. - Мы очень неплохо сработали в этом году и вовремя убрали основные культуры».

Президент затронул тему сохранности урожая и поставки продукции в магазины. Он напомнил, что попросил профсоюзы взять на контроль ценообразование в стране.

«Естественно, будут контролировать основные позиции. Прежде всего это продукты питания. Мы договаривались о том, что страна должна заготовить стабилизационные фонды, то есть запасы, чтобы продуктов питания хватило до мая - июня. Это надо полностью заготовить. Что касается дальше - надо жестко взять на контроль работу губернаторов, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний и весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен, - поручил президент вице-премьеру. - А так получается, вы мне осенью докладываете, что продовольствия в хранилищах с избытком, а цены начинают скакать. На какие виды - на картошку, капусту или гречку. Как это так, чего не хватает?»

Министр сельского хозяйства и продовольствия сообщил, что по итогам работы за 10 месяцев этого года темп роста производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 104,6%, а на сельхозпредприятиях - 106,7%.

После совещания Александр Субботин сказал БелТА, что мониторинг ценообразования (продолжение темы читайте на странице 3.) проводится постоянно и случаи резкого, необоснованного повышения цен, как правило, имеют частный характер:

«В каждой ситуации разбирается МАРТ, правительство, Минсельхозпрод. Когда-то начинают «баловаться» и сети, когда-то логистика дает сбой, когда-то кто-то умышленно раздувает проблему в СМИ и это провоцирует скачки цен».

И добавил:

«Всей линейкой продуктов по удобной для нас цене мы будем обеспечены, и будем это четко отслеживать».

Касаясь изменения цен на продовольствие в глобальном масштабе в связи с пандемией, вице-премьер отметил, что они немного снизились:

«Но за счет того, что мы в физическом объеме больше поставляем в большее количество стран, мы приросли по экспорту, продали за 9 месяцев на $233 млн больше, чем в прошлом году, несмотря на пандемию».

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