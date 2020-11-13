Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 ноября 2020 года: масочный режим в Минске, школы в условиях COVID-19 и закрытые пункты пропуска на границе

Масочный режим теперь вводят и в Минске. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ситуация в Беларуси

Число зараженных коронавирусом продолжает расти. За последние сутки в стране - плюс 1098 человек, и это новый рекорд по заболевшим. С начала пандемии в стране заразились 110 455 человек.

За сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 577 человек. Всего коронавирусной инфекцией переболели 92 843 пациента.

В больницах умерли 5 человек за сутки, а всего за время пандемии - 1027 пациентов. Это официальные данные Минздрава.

Сделано 2 780 522 теста.

В Минске введен масочный режим

С четверга, 12 ноября, в Минске введен обязательный масочный режим. Он касается не только работников, но и посетителей различных заведений города.

Где нужно будет носить маски? Это надо делать в общественном транспорте, метро, а также маршрутных такси и такси.

- Изменения в решение №1069, которым были утверждены соответствующие меры по профилактике острых респираторных инфекций и COVID-19 в Минске, были внесены 12 ноября на заседании Минского горисполкома, - сообщили в ведомстве.

Контроль за соблюдением требований по ношению масок в общественных местах в Минске будет усилен.

Где еще в Беларуси ввели масочный режим из-за коронавируса?

Регионы страны, где маска обязательна - это 5 областных городов и более 15 районов. Кроме Минска, в Беларуси официально введен обязательный масочный режим в следующих областных городах: в Могилеве, Гомеле и Витебске, сообщает БелТА. В Бресте масочного режима нет, но введен легкий локдаун с ограничением работы заведений и отменой массовых мероприятий. В Гродно масочный режим вводят с субботы, 14 ноября.

Где еще в Беларуси официально действует обязательный масочный режим?

Это Лидский, Чаусский, Бобруйский, Кричевский и Кличевский, Осиповичский, Полоцкий, Оршанский, Дрибинский, Климовичский, Краснопольский, Поставский, Миорский и Шумилинский районы, а также в Новополоцке и всех районах Гомельщины.

Маска обязательна при посещении ТЦ, объектов общепита, аптек, больниц, поликлиник и других учреждений здравоохранения, учреждений соцоблсуживания, спортобъектов, административных зданий, банковских и почтовых отделений, объектов бытового обслуживания. Нельзя появляться без маски в учреждениях культуры, в общественном транспорте, в том числе и в такси.

Как будут работать школы в условиях COVID-19

Минздрав ответил на вопросы родителей по поводу введения карантина в учреждениях образования страны.

Согласно постановлению Минздрава от 30 октября №92, местные органы власти могут принять решение ввести карантин в отдельном учреждении, если там заболеют как минимум 30% учащихся.

В период распространения инфекции COVID-19 министерство разработало методические рекомендации, которые регламентируют организацию образовательного процесса. Что это значит?

Школьники и студенты учатся по специально разработанному расписанию с перерывами.

Массовые мероприятия ограничиваются, в том числе, в актовом зале учреждения образования. На время следует отказаться от организованных походов на выставки, в кинотеатры, театры, в музеи.

Сообщается, что сегодня в школах, университетах, колледжах страны в среднем болеют простудой, гриппом и заражены коронавирусом от 1 до 11% учащихся.

Из-за коронавируса на границе Беларуси закрыли 9 пунктов пропуска с Украиной, Польшей и Литвой

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о том, что на границе республики с сопредельными странами перестал функционировать ряд пунктов пропуска. В пресс-службе пояснили, что пропускные пункты закрыты «в условиях COVID-19».

Всего закрыто 9 пограничных пунктов пропуска: на границах с Литвой, Польшей и Украиной. Больше всего пунктов пропуска временно закрылись на белорусско-украинской границе: перестали функционировать Томашовка, Олтуш, Невель, Верхний Теребежов и Глушкевичи. По два пункта пропуска закрыты в польском и литовском направлениях: это Песчатка и Домачево, а также Видзы и Лоша соответственно.

На вечер 11 ноября на белорусско-латвийской границе были открыты оба существующих погранперехода.

Ситуация в мире

По данным на вечер 12 ноября, в мире заразились коронавирусом более 52,6 млн человек. Умерли более 1,29 млн человек, выздоровели более 36,8 млн человек.

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