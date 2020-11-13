Что больше всего подорожало в Беларуси в октябре? Посмотрите, это интересно

В октябре больше чем на четверть (-25,22%) подешевели билеты в цирк, и если овощи в октябре подорожали на 6,83%, то цены на фрукты упали сразу на 7,65%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Национальный статистический комитет опубликовал традиционную статистику изменения цен. Оказалось, что услуги за месяц подорожали на 0,25%, продукты питания и безалкогольные напитки - на 0,62%. Непродовольственные товары прибавили в цене 0,9%. Но это именно средние цифры.

Абсолютные рекордсмены подорожания - свежие огурцы: цены на них за месяц поднялись ни много ни мало сразу на 52,18%. Так, в популярной в стране сети магазинов 1 кг огурцов стоит от 3 руб. 29 коп. до 4 руб. 95 коп.

В общем, овощи в октябре подорожали на 6,83%, зато цены на фрукты упали сразу на 7,65%. С приходом осени подешевели яблоки: по данным Белстата почти на 15%. Действительно, на прилавках сетевых магазинов белорусское яблоко может стартовать от 1 рубля 80 копеек за кг. Понятно, что импортные могут стоит даже 7 рублей и дороже.

Инфографика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Статистики отметили рост цен на медикаменты - на 1,73% и ювелирные изделия - на 0,55%. Отобедать в столовой стало дороже всего на 0,99%, а услуги ресторанов и кафе поднялись в цене на 0,51%, фастфуд подорожал на 0,47%.

Хорошие новости тоже есть: в пределах статистической погрешности в октябре подорожали сигареты (всего на 0,06%) и алкогольные напитки (+0,03%).

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