Зарплаты бюджетников выросли почти на 14%, но годовая инфляция будет больше запланированной

В сентябре сократились продажи за рубеж отечественных тракторов, седельных тягачей и легковых автомобилей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На заседании правительства премьер-министр Роман Головченко отчитался об итогах работы экономики за январь - сентябрь.

Премьер отметил, что из семи важнейших показателей эффективности работы правительства и Нацбанка выполнены три: сальдо внешней торговли, реальные доходы населения и прямые иностранные инвестиции.

К слову, реальные доходы выросли в среднем даже больше, чем планировали: на 3,6%.

Привел Роман Головченко и другие цифры.

Роман Головченко. Фото: БелТА

- Реальная заработная плата увеличилась на 8%, в том числе в бюджетной сфере - почти на 14%, и прежде всего, в системе здравоохранения - на 22%, - приводит слова премьера пресс-служба Совмина.

В целом, по данным Романа Головченко, число организаций с низким уровнем оплаты труда в этом году сократилось почти в десять раз.

Есть позитивные сдвиги и в сфере трудовых отношений, так неполная занятость на предприятиях по сравнению с маем уменьшилась в четыре раза.

Постепенно улучшается статистика по ВВП Беларуси: последние два месяца этот показатель сохраняется на отметке 98,7%.

В числе текущих проблем белорусской экономики объективным остается вызванное ситуацией на мировых рынках снижение экспорта нефти, нефтепродуктов, калия. Отмечается также падение экспорта грузовых автомобилей, прежде всего БелАЗов. Кроме того, в сентябре сократились продажи за рубеж отечественных тракторов, седельных тягачей и легковых автомобилей.

Кроме того, увеличилось количество убыточных организаций. Сумма убытка выросла во всех областях, но самыми проблемными являются Гомельская и Витебская.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нацбанк оставил ставку рефинансирования на уровне 7,75%

На очередном заседании правления Национального банка было принято принципиальное решение: размер ставки рефинансирования оставлен без изменения. По крайней мере, до 12 февраля будущего года (на эту дату запланировано очередное заседание) она сохранится на уровне 7,75%. Напомним, что от размера ставки рефинансирования зависят проценты банковских кредитов и вкладов: чем она выше, тем дороже кредиты и выгоднее депозиты.

Помимо этого в Нацбанке констатировали: удержать годовую инфляцию на уровне запланированных 5% уже совершенно точно не удастся.

- Годовая инфляция ускорилась и по итогам октября составила 6,2%. Главным образом на рост цен повлияло произошедшее в августе ослабление белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В первую очередь это отразилось в ценах на импортируемые товары непродовольственной группы. По итогам текущего года прирост потребительских цен ожидается около 6%, - говорится в заявлении Павла Каллаура.

Павел Каллаур Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По его словам, основная причина инфляции и ослабления рубля - повышенный спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке.

- Этому способствовали возросшие негативные ожидания относительно перспектив дальнейшего развития экономики. Одновременно наблюдался отток рублевых и валютных сбережений из банков, - отметили в Нацбанке.

Планируется, что к концу 2021 года инфляция вернется в запланированное для нее русло - она не должна быть более 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК высказался об аресте средств, выплаченных фондами солидарности: «Деньги поступили для финансирования протестов» (здесь подробности и детали)