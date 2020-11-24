Как уберечь деньги на карточке от аферистов и не попасться на обман с выигрышем автомобиля

Никому не сообщайте свои личные данные, реквизиты банковской карточки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МОШЕННИЧЕСТВО НА КАРТОЧКАХ

Со счетов супругов пропало более 41 тысячи рублей

Старый, но почему-то все еще эффективный прием, который используют преступники: прикинуться банковскими работниками. Они звонят людям и пугают: мол, с вашего счета кто-то пытается снять деньги, если это не вы, возможно, это мошенники! Просят сообщить данные карточки или паспорта, сказать присланные в смс коды. Вот несколько типичных ситуаций.

Двум пенсионеркам из Орши позвонили якобы из банка, все с той же легендой. Женщины поверили мошенникам и передали им данные, которые те просили. Тут же с их карточек исчезли сбережения. 70-летняя пенсионерка лишилась 9 тысяч рублей, у 68-летний женщины украли более 10 тысяч.

Мошенники - хорошие психологи и умеют убалтывать. В Мозыре 62-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился работником Беларусбанка. У мужчины в этом банке не было счета. Тем не менее мошенник выведал у него реквизиты четырех банковских карт и еще одной карты, которая принадлежала супруге пенсионера. Всего со счетов супругов пропало более 41 тысячи рублей, рассказали в Следственном комитете.

Более 5300 рублей увели мошенники у жителя Столинского района, который приехал в Витебскую область в командировку. Мошенники звонили мужчине несколько раз, но он был занят и не поднимал трубку. Когда немного разобрался с делами, ответил на очередной звонок. Лжесотрудники банка обнулили зарплатную карточку мужчины, а на вторую, где денег не было, взяли овердрафт - 5000 рублей.

Гродненская пенсионерка поверила мужчине, представившемуся работником банка, который сказал, что с ее счета снята крупная сумма денег. Мошенник спросил, желает ли женщина отменить операцию. Разумеется, она желала и без сомнений выдала злоумышленнику все «явки и пароли» - данные карточки и CVV-код. Аферисты списали более 9000 рублей.

В милиции могут рассказать сотни подобных историй. Сценарий повторяется, как под копирку, с небольшими вариациями. Так, одна женщина знала, что у нее на карте нет денег, и решила поиграть с мошенниками. Мол, пусть испытают разочарование, когда поймут, что красть нечего и они зря потратили время. Разочаровать мошенников не получилось. Через несколько дней женщине на карту начислили зарплату, и деньги тут же исчезли. Кстати, похитить деньги они могут и с абсолютно пустой карты, оформив на нее кредит или выбрав лимит овердрафта.

СОВЕТУЕТ МИЛИЦИЯ: Никому не сообщайте реквизиты банковской карточки

- Никому не сообщайте свои личные данные, реквизиты банковской карточки, которые находятся на лицевой стороне, и трехзначный код, находящийся на обороте карты. Держите в секрете сведения об учетной записи в интернет-банкинге.

- Если по телефону человек, представляющийся сотрудником банка, сообщает, что кто-то пытается снять деньги с вашего счета, и для предупреждения этого просит назвать реквизиты вашей карты или код, который вы получили в смс, не предоставляйте эту информацию! Завершите разговор и свяжитесь с контакт-центром банка. Его номер должен быть указан на вашей карте.

- Никогда не вводите данные своей карты и свои личные данные на сомнительных интернет-ресурсах, будьте внимательны - адрес фишинговой страницы может отличаться от настоящей страницы платежной системы одним-двумя символами.

- Держите в секрете пин-код от вашей карты, а если вы потеряли карту, немедленно обращайтесь в банк, чтобы ее заблокировали. Не записывайте пин-код на самой карте и не оставляйте его в кошельке вместе с картой.

- Настройте технологию обеспечения дополнительной безопасности платежей: 3D Secure, «Интернет-пароль» и др.

- Заведите для покупок отдельную карту, которую периодически пополняйте небольшими суммами. Если злоумышленники завладеют ее данными, ваши потери будут минимальны.

Часто мошенники предлагают жертве участие в каком-либо интернет-проекте, на котором можно заработать деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЛОЖЬ НА ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТАХ

Злоумышленники оформили онлайн-кредиты

Часто мошенники предлагают жертве участие в каком-либо интернет-проекте, на котором можно заработать деньги. Это могут быть виртуальные торги, игра на бирже, другие проекты с выводом денег. Так, 36-летняя женщина из Чашников согласилась вступить в команду интернет-брокеров. За это она должна была внести взнос - 300 рублей. После того как женщина, которая, кстати, работает бухгалтером, назвала «брокерам» реквизиты своей карты, оттуда моментально исчезли все деньги. Мошенникам удалось уверить ее, что все нормально, списанные деньги скоро вернутся, и выведать у нее реквизиты второй карты. С нее тоже списали все, что было.

- Более того, на оба счета злоумышленники оформили онлайн-кредиты по 5000 рублей. Всего они завладели суммой в 13 066 белорусских рублей, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

СОВЕТУЮТ БАНКИ: Если мошенник узнает код безопасности, он сможет забронировать отель или авто

На официальных сайтах банков можно найти полный расклад того, что могут сделать мошенники с вашей картой, если узнают определенные данные.

- Если мошеннику известен только номер вашей карты, он ничего не сможет сделать, но может использовать его, чтобы выудить у вас другие данные.

- Если злоумышленник узнал номер карты, имя и фамилию держателя и срок ее действия, он сможет сделать платежи в некоторых интернет-магазинах.

- Если, вдобавок к этим данным, мошенник узнает код безопасности, за ваши деньги он сможет забронировать отель или авто, привязать карту к Гугл-плею, заплатить на Литресе и так далее.

- Тот, кто знает номер карты, имя и фамилию держателя, срок действия, код безопасности и код из смс, может заплатить где угодно в интернете, сделать любой платеж или перевод.

АФЕРА НА ОБЪЯВЛЕНИЯХ

Купи, продай, деньги отдай

Подстерегают мошенники покупателей и продавцов, которые дают объявления в интернете.

Мошенники облюбовали площадки объявлений, такие как Куфар. Еще два года назад таких преступлений было зарегистрировано около полусотни. С начала 2020 года их количество уже приближается к тысяче.

- Основная преступная схема связана с фишинговой рассылкой. К примеру, вы разместили объявление, потенциальный покупатель откликнулся быстро. Он предлагает внести задаток за товар и присылает ссылку на фальшивую страницу якобы интернет-банкинга (от оригинальной может отличаться одним или двумя символами), где пользователю необходимо ввести номер своей карты и тем самым передать доступ преступнику к карт-счету. Вариаций этой схемы множество, но в центре - ссылка на поддельную интернет-страницу, - рассказали в пресс-службе МВД.

Вот несколько типичных историй. Женщина из Слуцка хотела продать пианино. Покупатель, который откликнулся на объявление, сказал, что боится коронавируса и поэтому сам ни смотреть, ни покупать пианино не приедет, пришлет за ним грузчиков. А расплатиться предложил, переведя деньги на карту женщины. Тут и началось самое интересное: он предложил даме сообщить ему номер карточки, трехзначный код с обратной стороны и выдвинул условие, что на карте у нее должно лежать не менее 100 рублей. Женщина поняла, что ее пытается обмануть мошенник.

В Слониме в октябре женщина решила продать шторы. Покупатель сказал, что хотел бы воспользоваться службой доставки Куфара (в действительности такой не существует), переслал ей фишинговую ссылку. Женщина ничего не заподозрила, перешла по ссылке и внесла данные в форму. Деньги за шторы на ее счет так и не пришли. Вместо этого с ее счета списали более 1400 рублей.

В Минске мошенники обманули девушку, которая хотела снять квартиру.

- 22-летняя девушка увидела на одной из популярных торговых интернет-площадок объявление о сдаче квартиры в аренду и написала автору. Ей ответили, что желающих снять жилье очень много, и если она хочет снять его, должна как можно быстрее внести предоплату. «Арендодатель» предложил ей перейти по ссылке и перевести деньги, - рассказали в Следственном комитете.

Девушка перешла по ссылке и ввела реквизиты своей карты, чтобы внести предоплату за аренду. С ее счета тут же исчезли 500 рублей - это была фишинговая страница.

СОВЕТУЕТ ПЛОЩАДКА ОБЪЯВЛЕНИЙ КУФАР: Если мошенник перешел к угрозам, значит, его схема не удалась

- Куфар автоматически блокирует фишинговые ссылки, поэтому мошенники стали использовать QR-коды. Рекомендуем не переходить по зашитым в QR-код ссылкам, которые вам присылают незнакомцы.

- Мошенники придумывают несуществующие сервисы, предлагая перевести оплату через них. Всегда уточняйте на официальной странице площадки, какие сервисы она предлагает пользователям, чтобы не попасть впросак.

- Мошенники, представляясь сотрудниками банка или площадки объявлений, могут шантажировать пользователя, угрожая блокировкой учетной записи или ограничением доступа. Куфар никогда не блокирует пользователей за отказ ввести данные своей карты! Помните, если мошенник перешел к угрозам, значит, его схема не удалась.

- Часто мошенники находятся в других странах - в России, Эстонии, Украине, а для регистрации на площадке используют фейковые номера телефонов. Предложите собеседнику созвониться. Если он отказывается от звонка, это повод остановить общение.

Мошенники придумывают несуществующие сервисы, предлагая перевести оплату через них Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ОБМАН НА ВЫИГРЫШЕ ПРИЗА

Чтобы получить выигранную машину, оплатите «оформление»

Впрочем, на ваши личные данные может никто и не покушаться. Мошенники сделают так, что вы сами с радостью переведете им денежки. Поистине золотое дно для них - вера людей в чудо. Выигрыш в лотерею, приз, компенсация за ранее потерянные деньги, возможность купить товар с якобы невероятной скидкой - на такую наживку клюют не только простаки, но и, казалось бы, умудренные жизнью люди.

Тем, кто поверил, что выиграл машину или деньги, предлагают оплатить «комиссию», «доставку», «оформление», «растаможку» - предлоги мошенники придумывают разные. В последнее время белорусам, которых пытаются обмануть таким образом, они ставят условие - оплатить «страховку», связанную с нестабильной ситуацией в стране.

В 2019 году мошенники рассылали смс от имени известной компании по производству часов. Адресатам сообщали, что они выиграли дорогие часы, которые достанутся им при условии, если они оплатят идущую в придачу к часам цепочку. В том же году от имени «Белпочты» злоумышленники рассылали сообщения о выигрышах телефонов и предлагали оплатить доставку приза, перейдя по ссылке и введя свои данные, а от имени компании Viber - сообщения о выигрыше 700 тысяч долларов. Розыгрыш проводился якобы среди всех пользователей мессенджера без их ведома, по телефонным номерам.

Жительница Шумилино получила смс, в котором говорилось, что она выиграла автомобиль. Чтобы вместо авто получить деньги, ей предложили сделать несколько выплат для покрытия расходов по превращению машины в денежную компенсацию и забрать деньги в Витебске. Когда женщина приехала в областной центр, оказалось, что мошенники дали ей адрес детского садика.

У молодой семьи из Витебска мошенники выманили все сбережения после того, как супруга получила смс с сообщением, что она выиграла «Ауди». Муж и жена не только потратили на «оформление» автомобиля все, что у них было, но и влезли в долги. Пикантность ситуации в том, что молодой человек сам работал в IT-сфере и понимал, что их могут обмануть. Но вера в чудо оказалась сильнее опыта.

Пенсионерка-полочанка лишилась 600 долларов, поверив телефонным мошенникам. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником московского суда и сказал, что женщине положена компенсация в 500 тысяч российских рублей. Якобы в Москве осудили распространителей некачественных БАДов и теперь всем, кого они облапошили, выплачивают деньги. Полочанка даже не смогла вспомнить, покупала ли она БАДы той фирмы, о которой говорил незнакомец, но на компенсацию согласилась. Ее тут же раскрутили на несколько выплат. Прежде чем женщина поняла, что ее просто-напросто обирают и никакой компенсации она не дождется, она рассталась с 600 долларами.

Эта схема известна как «Двойной обман». Часто ее жертвами становятся как раз люди, которые уже один раз пострадали от мошенников - купили ненужный или некачественный товар или поверили, что они что-то «выиграли».

СОВЕТУЕТ «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»: К сообщениям о внезапном выигрыше нужно относиться скептически

- К сообщениям о внезапном выигрыше, щедрым выплатам или компенсациям нужно относиться скептически, особенно если вы не принимали участия ни в каких розыгрышах или лотереях и не претендовали на получение компенсаций и выплат.

- Не стоит переходить по ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах, смс, социальных сетях, по электронной почте, если они вызывают у вас подозрение. Мошенники могут не только выманить у вас деньги, но и узнать данные вашей карты и позже полностью обнулить ее.

- Имеет смысл позаботиться о защите ваших домашних компьютеров, планшетов, телефонов.

ХИТРОСТИ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ТОВАРОВ

Со скидкой дороже!

Этот способ отъема денег у граждан можно назвать относительно честным - юридически к фирмам, которые продают чудо-посуду, одеяла, массажеры и прочую дребедень даже не втридорога, а раз в десять дороже рыночной стоимости, подкопаться нельзя. Формально законов они не нарушают. Но и психологи, и юристы в один голос заявляют, что к людям, которых приглашают на презентации «эксклюзивных» товаров, применяют разнообразные способы манипуляций и фактически обманывают их.

В Гродно даже создали центр защиты прав потребителей, который специализируется именно на помощи людям, пострадавшим на презентациях. Центру удалось выиграть несколько дел. Так, вернул свои деньги и отдал продавцам ненужные товары пенсионер из Гродно, который думал, что подписывает договор на 399 рублей, а фактически должен был заплатить в десять раз больше, и женщина, которая была уверена, что приобретает массажное кресло, а ей всучили массажную накидку. Обоих продавцы убеждали, что они покупают товары с огромной скидкой и получают еще много полезных штук в подарок.

На самом деле уберечь свои деньги от мошенников не так уж и сложно. Нужно только помнить определенные правила и быть начеку. Об этих правилах постоянно напоминают и правоохранительные органы, и банки, и площадки объявлений, которые заинтересованы в сохранении своей репутации.

СОВЕТУЮТ ПСИХОЛОГИ И ЮРИСТЫ: Не соблазняйтесь приглашениями на презентации

- Не соблазняйтесь приглашениями на презентации, дегустации, бесплатные оздоровительные процедуры. Но если вы решили пойти, критически относитесь ко всему, что там увидите и услышите. Не принимайте импульсивных решений, постарайтесь переспать с желанием купить товар. Постоянно спрашивайте себя: «Мне действительно нужна эта вещь или мне просто нравится, как со мной разговаривают менеджеры?»

- Если вы все же купили по завышенной цене ненужную вам вещь, не опускайте руки, не смиряйтесь с ситуацией. Опытные юристы помогут вам вернуть ненужный товар продавцу и получить обратно если не все свои деньги, то хотя бы их часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стал известен самый популярный способ мошенничества по СМС в Беларуси

80% пострадавших столкнулись с сообщениями о выигрышах (читать далее)

"Денег просила понемногу, и только на нужные вещи". Парень притворился девушкой, чтобы утешить друга, а сам обобрал его

В Речице поймали 18-летнего мошенника, который за девять месяцев выманил у приятеля более 600 рублей (читать далее)

Пенсионерке из Полоцка мошенники пообещали компенсацию за некачественные БАДы, а в результате выманили сбережения

Как они это сделали, читайте ЗДЕСЬ,