Минское «Динамо» одержало самую легкую победу за всю историю выступления в КХЛ

«Динамо» выдало рекордный матч. Фото: hcdinamo.by

После двух поражений подряд от «Локомотива» и «Торпедо» динамовцы обыграли в гостях «Сибирь» - 6:0. Это позволило команде подняться на пятое место в Западной конференции КХЛ.

Игра в Новосибирске сложилась для минчан легко как никогда. За 10 минут 57 секунд первого периода было заброшено пять шайб (это рекорд КХЛ по скорострельности), а победная точка была поставлена во втором периоде - 6:0. По разнице шайб это самая крупная виктория «зубров» за всю историю выступления в КХЛ. Бывало, что забрасывали и больше (8:3 с «Ладой» в 2017-м), но тогда разница, как вы понимаете, была только +5.

Шайбы забрасывали как лидеры-легионеры - Менелл и Козун, так и белорусы. А для 19-летнего нападающего Ильи Усова и 20-летнего защитника Ильи Соловьева это первые голы в КХЛ. Кроме того, 19-летний форвард Алексей Протас, забив пятый гол с начала чемпионата, побил рекорд Егора Шаранговича по шайбам в одном сезоне для игроков минского «Динамо» в возрасте до 20 лет.

Командой руководил Михаил Грабовский, временно замещающий Крэйга Вудкрофта, который болен коронавирусом. Это был его первый матч в качестве главного тренера.

- Называть меня главным - неправильно. У меня были хорошие помощники: мы разделили обязанности с Андреем Мезиным и Павлом Перепехиным. А главный у нас пока только один - Крэйг Вудкрофт. Мы выполняем его установку. Крэйг все время на связи с нами. Нервозность, пожалуй, связана лишь с выбором игроков, которые выходили на лед. Я отвечал за эту часть работы: готовился, разбирал соперника. С другой стороны, со стрессом научился бороться, еще играя за океаном. Могу сказать, что все не так страшно, как я думал, - сказал Грабовский клубной пресс-службе.

Тренер надеется, что череда октябрьских поражений и коронавирусные проблемы, выбившие тогда из игры ряд ведущих игроков, остались позади:

- Думаю, что команда без главного тренера - это только 50% от оптимального состояния. Что тут говорить? Ребята восстанавливаются от последствий заболевания до сих пор. Остановиться из-за коронавируса, пройти через эту болезнь - не очень хорошо. В оптимальном ли команда состоянии? Сложно ответить на ваш вопрос. Все будет зависеть от результатов.