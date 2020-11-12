Что произошло с избитым до полусмерти 31-летним минчанином с «Площади перемен»?

На минской "Площади перемен" между местным жителем и неизвестными произошел конфликт. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Вечером 11 ноября в Минске на улице Червякова на минской "Площади перемен" между местным жителем и неизвестными произошел конфликт, который обернулся трагедией. Компания из мужчин и женщин приехала убирать бело-красно-белые ленточки, которые были привязаны к ограждению детской площадки. В какой-то момент между 31-летним Романом Бондаренко и приехавшими людьми началась потасовка. Романа, по словам соседей, неизвестные уволокли в бус и увезли. Вскоре парень был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи с ЧМТ.

- Он умирает… Тяжелая черепно-мозговая травма. Состояние крайне тяжелое. Лежит на ИВЛ в реанимации для больных нейрохирургического профиля, - рассказал "Комсомолке" днем 12 ноября один из врачей Больницы скорой медицинской помощи.

По словам медика, шансов на выживание молодому человеку врачи фактически не дают.

Как сообщает МВД, сотрудники милиции обнаружили 31-летнего парня с травмами. Они же и вызвали ему скорую помощь.

- Около 22.30 в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные. При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениями. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован, - сообщается на сайте МВД. - Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

У очевидца случившегося Екатерины (имя изменено по просьбе героини. - Ред.) своя версия произошедшего. Женщину уже опросил Следственный комитет:

- Романа не находили на «Площади перемен», его увезли неизвестные на тонированном бусе. Это зафиксировано на записи с видеокамеры дома. Я видела начало потасовки и тот момент, как неизвестные понесли его в сторону Сморговского тракта, 1, где находился бус. Мы, соседи, позвонили в Центральное РУВД. Там сообщили, что к ним поступал мужчина, но ему стало плохо, и его отвезли в БСМП.

По словам женщины, все началось с того, что Роман вступил в разговор с компанией людей, которая приехала срезать ленточки. Роман и другие жильцы интересовались у неизвестных, зачем они это делают, с какой целью к ним приехали.

- Роман не оскорблял, не провоцировал драку, первый не вступал в конфликт. Произошла словесная перепалка. С той стороны мужчина толкнул его. Подошел к нему, начал бить Романа. Потом я отвлеклась. Уже видела, как его несут в бус.

У Романа есть жена, мама. Говорят, что он человек творческий.

МВД также сообщило, что некоторые граждане "вывешивают, рисуют, наклеивают негосударственную символику на фасадах зданий, городских конструкциях, личных автомобилях", в то же время "другие неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства".

Вечером 12 ноября стало известно, что парень скончался в больнице.