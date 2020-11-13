Зачем частникам профсоюзы

В каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой 10 ноября Александр Лукашенко приказал создать профсоюзные организации во всех частных компаниях до конца года.

- Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы, - предупредил Лукашенко на видеозаписи встречи, опубликованной в телеграм-канале «Пул Первого». - Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен. Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Все должны понимать государственную позицию.

Отметим, что Лукашенко не впервые требует создать профсоюзы в частных компаниях. Например, 5 лет назад во время выступления на VII съезде Федерации профсоюзов он поручил правительству создать профсоюзы на предприятиях всех форм собственности. Вспомнил он об этом поручении и на очередном съезде Федерации профсоюзов в феврале 2020-го, заявив, что «если бизнес не понимает, то будет разработан указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций».

Скидки в санаторий и матпомощь на похороны

Размер профсоюзных членских взносов фиксируется в уставе, минимальными и максимальными размерами не ограничивается. В профсоюзах, созданных на базе государственных предприятий, работники ежемесячно уплачивают 1% от своей зарплаты. Что они получают взамен?

- Я отчисляю в профсоюз 1% зарплаты, это около 7 рублей в месяц, - говорит Валентина, работница минского торгового дома. - Сумма почти незаметная, поэтому ее не жалко. Взамен нам дают скидку 25% в профсоюзных санаториях, но я пока ею не пользовалась. Еще помню, три года назад профсоюз выделил мне неплохую матпомощь на похороны мамы. И еще слышала, что продвижение по службе без членства в официальном профсоюзе невозможно, а в случае чего профсоюз не даст неправомерно меня уволить.

Как оказалось, после выборов на крупных госпредприятиях из официальных профсоюзов выходят работники, некоторые из них переходят в независимые профсоюзы.

- Я работаю на заводе уже почти полвека, с самых первых дней состою в профсоюзе, - рассказывает Владимир, работник одного из госпредприятий в Борисове. - Каждый месяц плачу взносы в размере 1% от зарплаты, это около 10 рублей. Все, что лично мне дал профсоюз за это время, - это кульки конфет к Новому году для ребенка до его совершеннолетия. Так я бы ему в сто раз больше конфет купил на эти деньги! Еще помню, детям работников профсоюз давал скидку 90% от стоимости летнего лагеря, но мне пригодилось лишь однажды: ребенок через два дня попросился домой, пришлось его забирать. Поэтому я собираюсь выходить из профсоюза.

Найти членов профсоюза в частных компаниях оказалось задачей со звездочкой. Малый и средний бизнес недоумевает: зачем заморачиваться и создавать профсоюз, если и без него можно предоставлять соцпакет коллективу?

- Профсоюза у нас нет и пока не планируется, - говорит представитель белорусской IT-компании. - Помню, в прошлом году эта тема мелькала, но затем все стихло. Пока законодательство не менялось и поручений сверху не было. Конкретно для нас не вижу смысла создавать профсоюз - у нас есть HR-отдел, который оберегает работников и занимается предоставлением им расширенного соцпакета, которого на госпредприятиях никогда не будет. К тому же, наши работники востребованы на рынке, если им что-то не нравится - они легко найдут себе другую работу, поэтому в интересах компании любой ценой удержать у себя профессионалов.

Юрист: «С точки зрения закона, есть вопросы»

- Статья 41 Конституции говорит о том, что граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы. Это значит, что создание профсоюза - это не прерогатива организации. Профсоюзы должны создаваться исключительно на добровольной основе по инициативе граждан (ст. 2 Закона о профессиональных союзах), - объясняет юрист Дмитрий Лабазинский. - Таким образом, законных оснований для выдвижения подобных требований о создании профсоюза в каждой частной организации нет.

Кроме того, для создания профсоюза нужно как минимум 10 человек, готовых в него вступить, а таким количеством согласных работников могут похвастаться далеко не все частные фирмы.

- Создание профсоюза - хлопотное и затратное дельце, - говорит Лабазинский. - Профсоюзы - это юридические лица (объединения). Процедура их регистрации предусмотрена Декретом № 2 от 26.01.1999 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных организаций». Исходя из него, для создания профсоюза в организации необходимо как минимум 10 человек. Для регистрации профсоюза необходимо подготовить большой пакет документов, подробно описать символику профсоюза с приложением заключений Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции, оплатить сообщение о госрегистрации профсоюза и совершить иные действия и формальности.

Дмитрий Лабазинский считает, что между профсоюзами в развитых странах и профсоюзами в Беларуси большая разница.

- Если посмотреть мировую практику, то профсоюзы это, несомненно, полезная вещь. Они действительно помогают работникам отстаивать свои интересы: трудовые, социально-экономические и даже в некотором смысле политические. В Беларуси же профсоюз выполняет скорее декоративную функцию - ведь состоит наполовину из представителей коллектива, и наполовину - из руководства, а за начальством в любом споре и остается последнее слово. На мой взгляд, повсеместное создание профсоюзов в частных организациях в настоящее время невозможно. Это обосновано в большей степени экономическими причинами. Большинству предприятий, как говорится, не до профсоюзов - лишь бы выжить в нынешней экономической ситуации.

Федерация профсоюзов: «Никто никого не заставляет»

- Требование о том, что каждое предприятие независимо от формы собственности должно иметь профсоюз, это, фактически, обеспечение права всех работников защищать свои права в отношениях с нанимателем и заключать с ним коллективный договор, - объяснили «КП» в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. – Дело в том, что, согласно обновленному Трудовому кодексу, коллективный договор распространяется на нанимателя и работников, от имени которых он заключен (т.е. на членов профсоюза) - это статья 365 ТК. А в статье 354 ТК сказано, что законным представителем интересов работников на предприятии является либо профсоюз, либо иные представительные органы работников, действующие на основании актов законодательства. То же самое говорится в Законе «О коллективных договорах и соглашениях» (статья 5). Актов законодательства, которые определяли бы другие органы, представляющие работников, нет. Соответственно, представлять работников могут только профсоюзы. Получается, что, если в какой-то компании профсоюз отсутствует, то нет возможности заключить коллективный договор, в котором будут прописаны социальные гарантии и другие права работников. Никто не заставляет работников ни вступать в профсоюз, ни заключать коллективный договор. Однако нельзя лишать их этого права, если такое желание появится. Ведь если на предприятии нет профсоюза, то не может быть и коллективного договора.

По словам представителей пресс-службы ФПБ, коллективный договор дает работникам самые разные преимущества. В зависимости от возможностей организации, могут быть прописаны нормы о дополнительном премировании, поощрении работников, защите от непродления контрактов, дополнительных выходных днях, дополнительных днях к отпуску, помощи в решении жилищного вопроса, материальной помощи на оздоровление, дополнительном пенсионном страховании и т.д.

- К примеру, профсоюзы отстаивают перед нанимателями позицию, чтобы в коллективные договоры была внесена норма о выплате семье погибшего на производстве не менее 10 его годовых заработков, - говорит представитель ФПБ. - В результате эта норма реально работает на практике и за последние 5 лет семьям погибших нанимателями выплачено свыше 13 млн рублей. Из наиболее актуальных вопросов, которые решают профсоюзные юристы, – восстановление на работе незаконно уволенных членов профсоюза, отмена незаконных решений в части наложенных дисциплинарных взысканий, возврат незаконно удержанных или невыплаченных работникам денежных средств, защита интересов работников в трудовых спорах с нанимателями.

Например, только в 2020 году порядка 150 раз правовые инспекторы труда представляли интересы членов профсоюза в судах. Всего за период с 2015 года при помощи профсоюзов восстановлены на работе более 550 сотрудников. Людям возвращено свыше 22 млн рублей, которые были незаконно удержаны или не выплачены нанимателями.

ОФИЦИАЛЬНО

В Федерации профсоюзов состоит около 4 млн человек

В Федерации профсоюзов Беларуси состоят около 4 миллионов человек, или 96,5% экономически активного населения страны. Оперативно узнать у пресс-службы ФПБ о преимуществах вхождения в официальный профсоюз, а также о том, чем занимается Федерация профсоюзов, не удалось.

На сайте также указано, что на 1 марта 2020 года ФПБ имела в своем составе более 82 тысяч общественных инспекторов по охране труда. Они участвуют в проводимом представителями нанимателя периодическом контроле за соблюдением законодательства об охране труда на своих предприятиях, фиксируют выявленные недостатки в журналах периодического контроля, а также осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда посредством мониторингов. В 2019 году техническая инспекция труда ФПБ рассмотрела 4941 обращение работников о нарушении требований охраны труда и условий быта на производстве, в том числе 143 письменных.

Заслуги в области социального партнерства ФПБ указаны следующие: на 1 января 2020 года заключено 17,1 тысячи коллективных договоров (в том числе в 2019 году заключены впервые 325 коллективных договоров), действие которых распространяется на 18,5 тысяч первичных профсоюзных организаций.

Основными целями деятельности ФПБ являются повышение уровня жизни, материального благосостояния членов профсоюзов и членов их семей; координация действий членских организаций по защите трудовых и социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюзов, входящих в ФПБ; укрепление солидарности и единства действий профсоюзного движения республики; совершенствование и развитие системы социального партнерства, форм и методов взаимодействия профсоюзов (их объединений), нанимателей (их объединений) и органов государственного управления.

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