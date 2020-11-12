Объявлены финалисты Effie Awards Belarus 2020

С 1968 года премия Effie вручается в разных странах по всему миру за идеи, которые реально работают.
Конкурсная программа Effie Awards Belarus 2020 включала 23 товарные категории и 15 специальных категорий, а также 4 категории Positive Change. К участию принимались проекты, реализованные на территории Беларуси в период с 1 января 2018 года по 15 сентября 2020 года.
Жюри Effie Awards Belarus 2020 представлено высококомпетентными экспертами рынка маркетинга и бизнес-коммуникаций Беларуси. По международным правилам Effie в ходе судейства все конкурсные проекты получили независимые оценки уникальных составов жюри, которые оценивали работы по 100-балльной шкале в закрытом режиме, на основании четырех компонентов: проблема, контекст и цели; инсайт и стратегическая идея; воплощение идеи в жизнь; результаты. Согласно общемировым стандартам Effie Awards судейство конкурсных проектов проходило в два раунда. На первом этапе были определены финалисты Effie Awards Belarus 2020, а на втором этапе – обладатели золотых, серебряных и бронзовых трофеев Effie Awards Belarus 2020.
Алена Устинович, Председатель Правления АКМА, продюсер Effie Awards Belarus, отметила: «Несмотря на сложности 2020 года, количество поданных в этом году проектов увеличилось на 94%. В числе участников представлены кейсы как локальных и международных брендов, так и агентств. Важно отметить, что в Effie не существует заданных KPI, премия открыта для всех форм эффективности. По сравнению с прошлым годом качественно вырос также и уровень подготовки, оформления конкурсных заявок. Тем не менее согласно стандартам Effie порог выхода проектов в финал очень высок – необходимо набрать не менее 77 баллов из 100, поэтому статус финалиста – это уже большое достижение для брендов. Важный вызов стоит и перед жюри премии – до самого момента судейства члены жюри не знают, какие кейсы, в каких категориях и в каком судейском составе они будут оценивать. Мне очень нравится идея того, что в ходе судейства члены жюри не только выставляют оценки, но и заполняют инсайт-гайды, что дает возможность участникам получить определенный фидбек по поданным ими проектам. Что касается призовых мест – золотых, серебряных, бронзовых наград Effie, столь желанных для брендов и агентств по всему миру – мы объявим их на церемонии награждения, которая пройдет 17 ноября. По итогам проведения Effie Awards Belarus 2020 будет сформирован Effie Belarus Effectiveness Ranking, который позволит брендам и агентствам усилить позиции на рынке с точки зрения эффективности своей работы. Напомню, что расстановка креативных сил в белорусской индустрии коммуникаций определяется Рейтингом креативности АКМА».
ФИНАЛИСТЫ EFFIE AWARDS BELARUS 2020
Категория: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Бренд: Рень
Агентство: AIDA Pioneer Group
Название проекта: РЕНЬ
Категория: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Бренд: Бабушка Аня
Агентства:Fabula Branding
Protein Optimum BY
Artox Media Digital Group
Название проекта: Всё начинается с заботы
Категория: ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бренд: Маленькое Счастье
Агентства:
Artox Media Digital Group
Partizan Production
Название проекта: Звезда Маленького Счастья
Категория: АЛКОГОЛЬНЫЕ И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Бренд: Лiдскае
Агентство: TDI Group
Название проекта: Зімовы дуэт
Категория: АЛКОГОЛЬНЫЕ И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Бренд: Балтика
Агентство: Not Perfect Y&R (Minsk)
Название проекта: Балтика мягкое
Категория: РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КУЛЬТУРА, СПОРТ
Бренд: ХК Динамо-Минск
Агентство: AIDA Pioneer Group
Название проекта: В одном звене
Категория: РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КУЛЬТУРА И СПОРТ
Бренд: Voka Smartfilm
Агентства:
TDI Group
ARS Communications
Название проекта: Voka Smartfake
Категория: БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Бренд: Альфа-Банк
Название проекта: FX-Order в мобильном банке InSync.by
Категория: БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Бренд: Беларусбанк
Агентство: LOGA BIGA
Название проекта: Креативный Мост
Категория: ГАДЖЕТЫ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
Бренд: Xiaomi
Агентства: AIDA Pioneer Group
Название проекта: Держит удар
Категория: E-COMMERCE
Бренд: av.by
Агентство: AIDA Pioneer Group
Название проекта: КАРП
Категория: ЗАПУСК НОВОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ
Бренд: Альфа-Банк
Название проекта: Пакеты решений «Alfa Smart»
Категория: ЗАПУСК НОВОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ
Бренд: Альфа-Банк
Название проекта: Альфа-Копилка
Категория: ЗАПУСК НОВОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ
Бренд: Parimatch
Агентство: Partizan Production
Название проекта: Запуск онлайн-казино
Категория: ЗАПУСК НОВОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ
Бренд: Красный пищевик
Агентства:
PG Brand Reforming
Artox Media Digital Group
Название проекта: Создание нового уникального продукта в категории “жевательный мармелад”
Категория: РЕНЕССАНС
Бренд: Ляховичок
Агентство: PG Brand Reforming
Название проекта: Бренд-билдинг и редизайн ТМ молочных продуктов «Ляховичок»
Категория: РЕНЕССАНС
Бренд: Рень
Агентство: AIDA Pioneer Group
Название проекта: РЕНЬ
Категория: МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ КАМПАНИИ
Бренд: Voka Smartfilm
Агентства:
TDI Group
ARS Communications
Название проекта: Voka Smartfake
Категория: КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ
Бренд: av.by
Агентство: AIDA Pioneer Group
Название проекта: КАРП
Категория: КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ
Бренд: Voka Smartfilm
Агентства:
TDI Group
ARS Communications
Название проекта: Voka Smartfake
Категория: КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ
Бренд: Mastercard/Беларусбанк
Агентства:
PRKVADRAT
Название проекта: Покупки в выгодном свете
Категория: КАМПАНИИ С ДОЛГОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ
Бренд: АЗС А-100
Название проекта: Серии кофейных стаканчиков
Категория: КАМПАНИИ С ДОЛГОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ
Бренд: Маленькое Счастье
Агентства:
Artox Media Digital Group
Partizan Production
Название проекта: Вывод на высококонкурентный рынок нового бренда «Маленькое счастье»
Категория: ПАРТНЕРСТВО/СПОНСОРИНГ
Бренд: Parimatch
Агентство: Partizan Production
Название проекта: Партнерство с белорусским футболом
Категория: БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
Бренд: Voka Smartfilm
Агентства:
TDI Group
ARS Communications
Название проекта: Voka Smartfake
Категория: СЕЗОННЫЙ МАРКЕТИНГ
Бренд: Parimatch
Агентство: Partizan Production
Название проекта: Партнерство с белорусским футболом
Категория: МОЛОДЕЖНЫЙ МАРКЕТИНГ
Бренд: Зеркалин
Агентства:
Mедиахауз
Primary / J. Walter Thompson Belarus
Название проекта: Digital-кампания в социальных сетях с сегментированием по интересам
Категория: INFLUENCER-КАМПАНИИ
Бренд: Рень
Агентства:
AIDA Pioneer Group
Getbob
Artox Media Digital Group
Название проекта: ВРЕМЯ РЕНЬ
Категория: POSITIVE CHANGE/ ВКЛАД В ОБЩЕСТВО И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. НКО
Бренд: Оператор вторичных материальных ресурсов
Агентство: AIDA Pioneer Group
Название проекта: Такси на батарейках
Категория: POSITIVE CHANGE/ ВКЛАД В ОБЩЕСТВО И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. БРЕНДЫ
Бренд: Альфа-Банк
Название проекта: Карта «AlfaCyber» Дай дорогу Киберспорту
Категория: POSITIVE CHANGE/ ВКЛАД В ОБЩЕСТВО И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. БРЕНДЫ
Бренд: Альфа-Банк
Название проекта: «Альфа-Хаб» коворкинг-пространство
17 ноября состоится онлайн бизнес-форум Effie Awards Belarus 2020 – «Маркетинг в условиях турбулентности», основными инсайтами которого станет успешная адаптация долгосрочных стратегий маркетинга для работы в краткосрочной перспективе и оперативная реакция бизнеса на вызовы стремительно меняющегося рынка. Организатором Effie Awards Belarus является Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств, Digital-партнер — Artox Media Digital Group. Программа бизнес-форума и регистрация к участию доступны на официальном сайте effie.by.