Объявлены финалисты Effie Awards Belarus 2020

С 1968 года премия Effie вручается в разных странах по всему миру за идеи, которые реально работают.

Конкурсная программа Effie Awards Belarus 2020 включала 23 товарные категории и 15 специальных категорий, а также 4 категории Positive Change. К участию принимались проекты, реализованные на территории Беларуси в период с 1 января 2018 года по 15 сентября 2020 года.

Жюри Effie Awards Belarus 2020 представлено высококомпетентными экспертами рынка маркетинга и бизнес-коммуникаций Беларуси. По международным правилам Effie в ходе судейства все конкурсные проекты получили независимые оценки уникальных составов жюри, которые оценивали работы по 100-балльной шкале в закрытом режиме, на основании четырех компонентов: проблема, контекст и цели; инсайт и стратегическая идея; воплощение идеи в жизнь; результаты. Согласно общемировым стандартам Effie Awards судейство конкурсных проектов проходило в два раунда. На первом этапе были определены финалисты Effie Awards Belarus 2020, а на втором этапе – обладатели золотых, серебряных и бронзовых трофеев Effie Awards Belarus 2020.

Алена Устинович, Председатель Правления АКМА, продюсер Effie Awards Belarus, отметила: «Несмотря на сложности 2020 года, количество поданных в этом году проектов увеличилось на 94%. В числе участников представлены кейсы как локальных и международных брендов, так и агентств. Важно отметить, что в Effie не существует заданных KPI, премия открыта для всех форм эффективности. По сравнению с прошлым годом качественно вырос также и уровень подготовки, оформления конкурсных заявок. Тем не менее согласно стандартам Effie порог выхода проектов в финал очень высок – необходимо набрать не менее 77 баллов из 100, поэтому статус финалиста – это уже большое достижение для брендов. Важный вызов стоит и перед жюри премии – до самого момента судейства члены жюри не знают, какие кейсы, в каких категориях и в каком судейском составе они будут оценивать. Мне очень нравится идея того, что в ходе судейства члены жюри не только выставляют оценки, но и заполняют инсайт-гайды, что дает возможность участникам получить определенный фидбек по поданным ими проектам. Что касается призовых мест – золотых, серебряных, бронзовых наград Effie, столь желанных для брендов и агентств по всему миру – мы объявим их на церемонии награждения, которая пройдет 17 ноября. По итогам проведения Effie Awards Belarus 2020 будет сформирован Effie Belarus Effectiveness Ranking, который позволит брендам и агентствам усилить позиции на рынке с точки зрения эффективности своей работы. Напомню, что расстановка креативных сил в белорусской индустрии коммуникаций определяется Рейтингом креативности АКМА».

ФИНАЛИСТЫ EFFIE AWARDS BELARUS 2020

Категория: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Бренд: Рень

Агентство: AIDA Pioneer Group

Название проекта: РЕНЬ

Категория: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Бренд: Бабушка Аня

Агентства:Fabula Branding

Protein Optimum BY

Artox Media Digital Group

Название проекта: Всё начинается с заботы

Категория: ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Бренд: Маленькое Счастье

Агентства:

Artox Media Digital Group

Partizan Production

Название проекта: Звезда Маленького Счастья

Категория: АЛКОГОЛЬНЫЕ И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Бренд: Лiдскае

Агентство: TDI Group

Название проекта: Зімовы дуэт

Категория: АЛКОГОЛЬНЫЕ И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Бренд: Балтика

Агентство: Not Perfect Y&R (Minsk)

Название проекта: Балтика мягкое

Категория: РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

Бренд: ХК Динамо-Минск

Агентство: AIDA Pioneer Group

Название проекта: В одном звене

Категория: РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КУЛЬТУРА И СПОРТ

Бренд: Voka Smartfilm

Агентства:

TDI Group

ARS Communications

Название проекта: Voka Smartfake

Категория: БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

Бренд: Альфа-Банк

Название проекта: FX-Order в мобильном банке InSync.by

Категория: БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

Бренд: Беларусбанк

Агентство: LOGA BIGA

Название проекта: Креативный Мост

Категория: ГАДЖЕТЫ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА

Бренд: Xiaomi

Агентства: AIDA Pioneer Group

Название проекта: Держит удар

Категория: E-COMMERCE

Бренд: av.by

Агентство: AIDA Pioneer Group

Название проекта: КАРП

Категория: ЗАПУСК НОВОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

Бренд: Альфа-Банк

Название проекта: Пакеты решений «Alfa Smart»

Категория: ЗАПУСК НОВОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

Бренд: Альфа-Банк

Название проекта: Альфа-Копилка

Категория: ЗАПУСК НОВОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

Бренд: Parimatch

Агентство: Partizan Production

Название проекта: Запуск онлайн-казино

Категория: ЗАПУСК НОВОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

Бренд: Красный пищевик

Агентства:

PG Brand Reforming

Artox Media Digital Group

Название проекта: Создание нового уникального продукта в категории “жевательный мармелад”

Категория: РЕНЕССАНС

Бренд: Ляховичок

Агентство: PG Brand Reforming

Название проекта: Бренд-билдинг и редизайн ТМ молочных продуктов «Ляховичок»

Категория: РЕНЕССАНС

Бренд: Рень

Агентство: AIDA Pioneer Group

Название проекта: РЕНЬ

Категория: МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ КАМПАНИИ

Бренд: Voka Smartfilm

Агентства:

TDI Group

ARS Communications

Название проекта: Voka Smartfake

Категория: КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ

Бренд: av.by

Агентство: AIDA Pioneer Group

Название проекта: КАРП

Категория: КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ

Бренд: Voka Smartfilm

Агентства:

TDI Group

ARS Communications

Название проекта: Voka Smartfake

Категория: КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ

Бренд: Mastercard/Беларусбанк

Агентства:

PRKVADRAT

Название проекта: Покупки в выгодном свете

Категория: КАМПАНИИ С ДОЛГОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ

Бренд: АЗС А-100

Название проекта: Серии кофейных стаканчиков

Категория: КАМПАНИИ С ДОЛГОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ

Бренд: Маленькое Счастье

Агентства:

Artox Media Digital Group

Partizan Production

Название проекта: Вывод на высококонкурентный рынок нового бренда «Маленькое счастье»

Категория: ПАРТНЕРСТВО/СПОНСОРИНГ

Бренд: Parimatch

Агентство: Partizan Production

Название проекта: Партнерство с белорусским футболом

Категория: БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ

Бренд: Voka Smartfilm

Агентства:

TDI Group

ARS Communications

Название проекта: Voka Smartfake

Категория: СЕЗОННЫЙ МАРКЕТИНГ

Бренд: Parimatch

Агентство: Partizan Production

Название проекта: Партнерство с белорусским футболом

Категория: МОЛОДЕЖНЫЙ МАРКЕТИНГ

Бренд: Зеркалин

Агентства:

Mедиахауз

Primary / J. Walter Thompson Belarus

Название проекта: Digital-кампания в социальных сетях с сегментированием по интересам

Категория: INFLUENCER-КАМПАНИИ

Бренд: Рень

Агентства:

AIDA Pioneer Group

Getbob

Artox Media Digital Group

Название проекта: ВРЕМЯ РЕНЬ

Категория: POSITIVE CHANGE/ ВКЛАД В ОБЩЕСТВО И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. НКО

Бренд: Оператор вторичных материальных ресурсов

Агентство: AIDA Pioneer Group

Название проекта: Такси на батарейках

Категория: POSITIVE CHANGE/ ВКЛАД В ОБЩЕСТВО И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. БРЕНДЫ

Бренд: Альфа-Банк

Название проекта: Карта «AlfaCyber» Дай дорогу Киберспорту

Категория: POSITIVE CHANGE/ ВКЛАД В ОБЩЕСТВО И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. БРЕНДЫ

Бренд: Альфа-Банк

Название проекта: «Альфа-Хаб» коворкинг-пространство

17 ноября состоится онлайн бизнес-форум Effie Awards Belarus 2020 – «Маркетинг в условиях турбулентности», основными инсайтами которого станет успешная адаптация долгосрочных стратегий маркетинга для работы в краткосрочной перспективе и оперативная реакция бизнеса на вызовы стремительно меняющегося рынка. Организатором Effie Awards Belarus является Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств, Digital-партнер — Artox Media Digital Group. Программа бизнес-форума и регистрация к участию доступны на официальном сайте effie.by.