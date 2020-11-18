«Если не сохраним - увидим только в зоопарках»: как на Полесье разводят уникальную белорусскую породу лошадей

Лошадей белорусской упряжной породы разводят в хозяйстве «Полесская нива» в деревне Ремель Столинского района. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лошади белорусской упряжной породы - национальное достояние. О котором, как-то так получилось, вспоминают только на специализированных выставках. Порода эта молодая, была зарегистрирована только в 2000 году. Хотя до того, как селекцией занялись специалисты, самых красивых, мощных, трудоспособных лошадей отбирали сами жители Полесья. Теперь линейным разведением коней занимаются в коневодческом хозяйстве «Полесская нива» в деревне Ремель Столинского района Брестской области.

- У меня нет любимых лошадей, они все мои любимые! - с ходу говорит Марина Ярмолич, зоотехник-коневод хозяйства.

Белорусская упряжная - это одновременно и работоспособные лошади-работяги, и грациозные красавцы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Марина работает в хозяйстве больше 20 лет. Столько же - ветерану хозяйства, самому титулованному жеребцу белорусской упряжной породы Лисенку. Он стал папой больше чем для 100 голов лошадей - красавцев, за которыми охотятся покупатели. Хотя и кроме него хватает лошадок, на которых делают ставку.

Марина Ярмолич - крестная мама белорусской упряжной. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- У нас каждый год примерно 30 жеребят рождается, из них около 20 продаются. Зимой у нас начинается ответственный период - случка. Я до этого месяца три сижу над подбором, чтобы именно эту кобылу покрыть именно этим жеребцом. Я распланировала все на 2 - 3 поколения вперед. В этом и смысл селекции. В каждой породе существуют определенные линии, которые восходят к знаменитому жеребцу или кобыле. Это все очень важно. У нас есть арабский жеребец, и его родословная известна до 1600-х годов. Есть еще одна чистокровная порода, английская, и родословная жеребца по отцовской стороне восстановлена полностью до 1711 года, - рассказывает Марина Ярмолич.

В конюшнях 60-х годов вырастают лошади, за которых готовы платить большие деньги. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«НАМ ВЕЗЕТ С ПОКУПАТЕЛЯМИ»

В коневодстве принято вести родословную коней и составлять каталоги, в которых были бы переписаны все-все-все лошади. Если всерьез развивать породу, нужно строго следить за скрещиванием особей, чтобы каждое последующее поколение было лучше предыдущего и восходило при этом к прославленному, титулованному предку. В Беларуси так и стараются делать, даже каталог выходил, и все равно это больше инициатива самих хозяйств и их работников-энтузиастов, чем генеральная программа государства по разведению лошадей.

Любовь к лошадям мотивирует работников хозяйства развивать белорусскую национальную породу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- У нас на всю страну осталось 227 конематок белорусской упряжной породы. На момент создания породы было 2000 конематок. То есть за 20 лет поголовье сократилось в 100 раз. Что будет еще через 10 лет? Боюсь, будем смотреть на наших лошадей в зоопарках - пойду туда дорабатывать на пенсии… - грустно замечает Марина Ярмолич. - В Голландии, например, порода KWPN насчитывает больше 30 тысяч конематок. И порода гремит на весь мир! Это совсем другой уровень.

Белорусскую упряжную ценят за границей. И нам стоило бы ею гордиться! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Тем не менее в хозяйстве не отчаиваются. Пестуют своих любимцев, готовят их к выставкам… Ну или болеют за лошадей, которых купили и выставили на конкурс от другой страны.

- Лошади «Полесской нивы» узнаваемые, потому что нам везет с покупателями лошадей. Хозяйство должно выставляться, пробивать себе рекламу - у нас ведь единственная национальная порода! Но хозяйство все выставки не потянет. Зато наши лошади попали в Россию и выставляются на международной выставке от российского владельца. В этом году получится, что две лошади, рожденные в «Полесской ниве», будут нашими соперниками.

- Вы сами с собой будете соревноваться! И за кого будете болеть?

- За всех, они все мои дети! Буду рада любому результату, - смеется Марина Ярмолич.

«Дети» и правда не подвели. На международной выставке «Иппосфера-2020», которую в этом году впервые проводили онлайн, белорусская упряжная порода оккупировала пьедестал. Абсолютным чемпионом стал сын Лисенка - статный жеребец Валуев. Второе место взял Найлис - еще один сын Лисенка. На третьем месте обосновался сын полесского Гаспадара - Огер. В рейтинге молодняка отличился внук Лисенка - Гладиолус, ему дали первое место. На второе взобрался сын Гаспадара - Пригожин. Белорусская упряжная стала лучшей и среди кобыл: первое место в конкурсе «девочек» взяла Пагода, дочь Гаспадара.

На международных выставках белорусская упряжная всегда берет награды. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«НУЖНО ТРИ РАЗА В ДЕНЬ РАЗДАВАТЬ ПО 80 ВЕДЕР ВОДЫ»

Лошадь в хозяйстве можно купить по цене от 1000 до 5000 долларов. Белорусскую упряжную берут для работы государственные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, покупают владельцы агроусадеб. Отправляют лошадок и в конноспортивные школы. Все очень приземленно. Частных владельцев, которые покупали бы лошадь ради статуса и эстетики, среди покупателей хозяйства не так уж много.

Работать на конном заводе могут только те, кто по-настоящему любят лошадей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Можно сказать, что уровень развития коневодства - показатель развития государства и экономики. Покупка лошади - на самом деле элитарный момент. Сколько существует одомашненная лошадь, столько она является показателем богатства человека. Еще 100 лет назад богатым человеком считался тот, у кого есть лошадь. Потом вроде как перешли на машины, а теперь все равно престижно иметь свою скаковую лошадь, конюшню и так далее. У нас страна небольшая, богатых людей немного. Купить лошадь не так дорого, как ее содержать. Причем нужны средства не только материальные, но и моральные. Мало людей, которые к этому готовы, - рассуждает зоотехник одного из лучших конезаводов страны.

Каждый год в хозяйстве рождается около 30 жеребят. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

И все же Марина Ярмолич позволяет себе иногда помечтать. О красивом конном парке, где люди могли бы не топтаться по грязи, чтобы посмотреть на лошадей, а гулять по дорожкам. О музее коневодства, о разведении пони, о манеже, о развитии иппотерапии - лечении верховой ездой... Даже хотя бы о приличной конюшне, оборудованной по последнему слову техники, взамен старой, еще 60-х годов постройки…

Ну ведь какие красавцы! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Это все баловство, реальность совсем другая. У нас ручной труд. Конюшня старая, поилок нет - мы носим воду ведрами. В конюшне стоит 40 голов, каждая лошадь в день 2 - 3 ведра пьет. То есть надо минимум 80 ведер перенести утром, в обед и вечером. Еще раздать сено, настелить опилки… Убрать. Сегодня вот мы 6 тонн навоза вывезли. Плюс уход за маленькими жеребятами, чистка копыт, лечение травмированных лошадей… Это тяжелый физический труд, сопряженный с определенным риском для жизни - ведь не всегда можно предугадать, как лошадь себя поведет. Наши ребята на конюшне получают примерно 600 рублей. Без огромной любви к лошадям это все было бы невозможно… - заключает Марина Ярмолич, главный зоотехник хозяйства «Полесская нива».

Лошадей "Полесской нивы" покупают частные конюшни, хозяйства, конно-спортивные школы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В этих красавцев невозможно не влюбиться. Фото: Виктор ДРАЧЕВ