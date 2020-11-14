Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 ноября 2020 года: масочный режим в Бресте, штрафы для владельцев заведений и наклейки-напоминания в транспорте

В мире больше 53,2 миллиона человек заразились коронавирусом. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Беларуси новый рекорд по заболевшим коронавирусом - 1167 человек за сутки. С начала пандемии в стране заразились 111 622 человека.

За последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 727 человек. Всего в Беларуси коронавирусной инфекцией переболели 93 570 пациентов.

Увы, есть и смертельные случаи. В больницах скончались 6 человек за сутки. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1033 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом официально сообщили в Минздраве.

Проведено 2 814 373 тестов.

Брест стал последним областным центром, где вводят масочный режим

С 14 ноября в Бресте вводится обязательный масочный режим. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Напомним, в других областных городах и в Минске такой режим уже действует.

- Приняли решение о введении в Бресте обязательного масочного режима с 14 ноября, - проинформировал Александр Рогачук. Документ ожидает подписания.

Было проведено совещание по эпидемиологической ситуации в Бресте.

- Информирую, что в учреждениях здравоохранения города достаточно свободных коек для оказания стационарной медицинской помощи, - сообщил Рогачук.

О количестве заразившихся коронавирусом в Бресте, а также о том, какие больницы заняты такими пациентами, глава города не уточняет. По информации «КП», в Бресте как минимум два учреждения отвели для пациентов с ковидом: Центральную городскую больницу на Лактионова и Брестскую городскую больницу №1 на Кижеватова.

За нарушение масочного режима - штраф

За нарушение масочного режима могут оштрафовать руководителей заведений. Об этом сообщил в новостях на «Беларусь 1» начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.

- В первую очередь ответственность за соблюдение обязательного масочного режима возложена на субъекты и организации торговли и общественного питания. У работников должны быть маски, перчатки и антисептики. Различные заведения, среди которых парикмахерские, мастерские, торговые центры, могут запретить входить тем, кто будет без средств защиты, - пояснил Жигало.

В Минске в общественном транспорте появятся наклейки-напоминания о масочном режиме

В Минске в общественном транспорте появятся специальные наклейки.

- В пятницу, 13 ноября, мы их распечатаем, а в выходные повесим. Наклейки в формате А5 будут размещены на каждой двери автобуса, троллейбуса, трамвая и напоминать жителям города об обязательном масочном режиме, - цитирует БелТА генерального директора «Минсктранса» Олега Дзюбенко.

Аналогичные наклейки-напоминания поручил разместить в метро и маршрутных такси зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Сейчас в общественном транспорте Минска уже используются звуковые напоминая о масочном режиме и соблюдении социального дистанцирования.

Напомним, что обязательный масочный режим был введен в Минске 12 ноября.

В мире

По данным на вечер 13 ноября, в мире заражено коронавирусом более 53,2 миллиона человек. Умерло 1,3 миллиона, выздоровело 37,3 миллиона.

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