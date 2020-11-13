Какой станет переговорная площадка власти и оппозиции в Беларуси

Виталий Кривко, Юрий Воскресенский и Николай Сериков. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По пути на презентацию площадки национального диалога, которую анонсировал политолог Юрий Воскресенский, меня больше всего занимал вопрос: будет ли присутствовать координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико Виталий Кривко. Накануне его выпустили из СИЗО, Кривко провел в камере больше двух месяцев, а на свободе – меньше 24 часов… Но вот он, собственной персоной - в черной шляпе и черной же маске расхаживает по офису. Правда выглядит Виталий слегка растерянным. Ведь здесь, на третьем этаже здания на улице Веры Хоружей, раньше был предвыборный штаб Бабарико. А еще раньше - офис его, Виталия Кривко, компании.

Координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико Виталий Кривко. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Находиться сейчас здесь – очень странное чувство, - философски рассуждал вчерашний сиделец. – Я еще не успел во всем разобраться, у нас в СИЗО был настоящий информационный голод. А вчера я узнал о гибели молодого парня. Это страшная трагедия, просто ужасная. Но если это помещение сослужит службу, если здесь наладится хоть какой-то диалог, это будет хорошо. Нужно разговаривать. И не только говорить, но и слушать.

- Мы приносим соболезнования родным и близким Романа, это страшная трагедия, - поддержал Кривко Юрий Воскресенский. - Сначала мы думали перенести наше мероприятие, но потом решили, что чем раньше мы запустим процесс и чем раньше начнется общественным диалог, тем большей будет вероятность того, что такие трагедии не повторятся. Чем быстрее мы поймем, что альтернативы конструктивному диалогу нет, тем меньше будет проблем у наших граждан и у нашей страны.

Юрий Воскресенский. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По словам Юрия Воскресенского, площадка, на которой, по замыслу, будет проходить диалог власти и оппозиции, создана. Она называется так: Информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил». Это будет своего рода «коворкинг», платформа политической медиации, то есть примирения различных сторон.

- Наш круглый стол станет оператором национального диалога от оппозиции, - продолжил Воскресенский. - В обсуждение будут вовлечены широкие слои. Не только титульная оппозиция, но и местные лидеры сообществ, регионы, районы, даже группы в чатах. То есть все, кто не был услышан как властью, так и оппозицией, которая замкнулась в своих идеологических конфронтационных установках. Основной принцип круглого стола в том, что каждый голос будет услышан и каждое предложение найдет свое место.

Вместе с Юрием Воскресенским «Круглый стол демократических сил» представили уже упомянутый Виталий Кривко, а также координатор предвыборного штаба Валерия Цепкало Ленинского района Минска Николай Сериков.

- Мне пока трудно давать какие-то комментарии, - сказал Виталий Кривко. – Нужно время, чтобы понять сложившуюся политическую ситуацию и разобраться со своим внутренним состоянием. Но в целом я за диалог. За такой диалог, когда есть две стороны, которые имеют реальную возможность отвечать на вопросы друг друга. Для этого нужно выстроить формат этого диалога.

- Концепция круглого стола не предполагает, что необходимо принимать ту или иную точку зрения, - сказал Николай Сериков. – Это место для разговора и поисков выхода. Мне кажется, что это то, чего ждали и искали многие конструктивные силы Беларуси. Мы отдаем себе отчет в том, что отношение к этому учреждению неоднозначное, но я думаю, что многие просто не понимают, что это такое. Пройдет время, люди увидят, чем мы тут занимаемся. Да, среди определенных слоев граждан есть скепсис. Но я думаю, что это только на начальном этапе.

Юрий Воскресенский с бывшими координаторами штабов Бабарико и Цепкало презентовал «Круглый стол демократических сил». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Когда начнет работу Круглый стол, пока непонятно. Организация только зарегистрирована, в ближайшее время начнется формирование команды. После этого офис забурлит, здесь будут проводить конференции, круглые столы, принимать звонки, сортировать почту… В общем, делать то, что делают все офисы на свете. По словам Воскресенского, желание принять участие в работе выразили уже больше 20 человек, а предложения Координационного совета оппозиции, касающиеся диалога, занимают 70 страниц.

- Правда, не все пока готовы афишировать свое участие, - сказал Юрий Воскресенский. – Вы же знаете, какому мы подвергаемся давлению. Но все говорит о том, что, несмотря на жесткую риторику лидеров оппозиции, среднее звено готово к сотрудничеству, готово к контактам. И мы очень ждем этих контактов.