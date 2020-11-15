Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 ноября 2020 года: отмена ПЦР-тестов в "Синево", новые ограничения и рекорд по заболевшим

В мире заразились коронавирусом больше 54 миллионов человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Беларуси новый рекорд по заболевшим - 1248 человек. Об этом официально сообщили в Минздраве.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 112 870 человек.

Всего в Беларуси выздоровели и выписаны 94 337 пациентов (за сутки - 767 человек).

К сожалению, не обходится без смертельных случаев. В больницах за последние сутки скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Проведено 2 847 856 тестов.

В Минске частная лаборатория «Синэво» больше не будет делать ПЦР-тест на коронавирус

Лаборатории «Синэво» приостанавливают оказание этой популярной услуги с понедельника, 16 ноября, сообщил tut.by. Официально: временно и по техническим причинам.

Уточняется, что в Минске ПЦР-тесты выполняли 7 лабораторий «Синэво» с октября 2020-го года. То есть работала услуга около месяца, очевидцы сообщали о больших очередях перед лабораториями, что говорило о повышенном спросе.

Пока не известно, когда «Синэво» возобновит тестирование на коронавирус. Напомним, ранее приостановили запись на ПЦР-тест и в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии.

В Барановичах ввели обязательный масочный режим

Мы уже рассказывали о том, что в Минске и во всех областных городах Беларуси введен масочный режим. Как стало известно, еще одним крупным райцентром Беларуси, где ввели обязательное ношение масок, стали Барановичи. Такое решение местный исполком принял 13 ноября.

С этого дня в городе исключается проведение групповых презентаций, дегустаций или рекламных акций в ТЦ, магазинах, кафе, ресторанах и т.д. А также запрещаются выставки, презентации и ярмарки не под открытым небом.

При этом горожан обязали носить защитные маски постоянно в медучреждениях и аптеках, учреждениях культуры и соцобслуживания, магазинах и общепите, развлекательных заведениях и организациях социально-бытового обслуживания, в транспорте, банковских и почтовых отделениях.

В Дрогичинском и Березовском районах власти ограничили время работы общепита из-за коронавируса

Ограничения вводятся и в двух районах Брестской области.

Так, в Дрогиченском и Березовском районах Брестской области теперь ограничено до 23.00 время работы объектов общественного питания и объектов, в которых оказываются услуги по организации отдыха и развлечений, а также игорных заведений, сообщает interfax.by.

В торговых центрах, магазинах и объектах общественного питания до особого распоряжения отменяются групповые презентации, дегустации, рекламные акции, выставки, ярмарки и другие мероприятия, подразумевающие скопление большого количества людей в закрытых помещениях.

Постановления местных райисполкомов опубликованы в субботу, 14 ноября, на сайте Национального правового портала Беларуси. Решения райисполкомов вступают в силу после опубликования.

В мире

По данным на вечер 14 ноября, в мире заражено коронавирусом более 54 миллионов человек. Умерли более 1,3 млн человек, выздоровели более 37,6 млн.

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