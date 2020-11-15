Протесты в Беларуси, последние новости на 15 ноября 2020: что происходит в стране в 14-е воскресенье после выборов

Народный мемориал в память о Романе Бондаренко 14 ноября Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В конце недели люди стали выстраиваться в цепи солидарности, чтобы почтить память Романа Бондаренко. На площади Перемен появился народный мемориал с цветами, лампадками и плакатами о Романе. В четверг, 12 ноября, в реанимации Больницы скорой помощи в Минске 31-летний Роман умер - в больницу его привезли с «Площади перемен», где избили неизвестные люди в масках.

После выборов в Беларуси прошло больше трех месяцев. За это время произошло очень много: все материалы мы собрали в теме «Протесты в Беларуси-2020».

О том, что происходит в Минске и других городах Беларуси сегодня, 15 ноября, мы будем рассказывать в этой трансляции.

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