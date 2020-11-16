Коронавирус в Беларуси, последние новости на 16 ноября 2020 года: масочный режим по всей стране и снова рекорд по заболевшим за сутки

Последние новости о коронавирусе в Беларуси 16 ноября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом по всему миру превысило 54 миллиона человек. За сутки подтвердились более 657 тысяч случаев COVID-19 - это новый суточный рекорд. Сложная ситуация в США, Мексике, Перу. Австрия вводит локдаун - жителям нужно будет оставаться дома. В Греции закрывают детские сады.

В Беларуси за сутки по информации Минздрава ковидом заразилось 1315 человек. И это суточный рекорд. Из больниц выписались 1505 пациентов. Умерли 7 человек, а за все время распространения вируса в Беларуси -1027. С начала пандемии в нашей стране коронавирус подтвердился у 114 185 человек.

Примерить заказанные по почте товары будет нельзя

Из-за распространения коронавируса «Белпочта» отменяет услугу по примерке товаров. Речь идет об отправлениях в пакетах E-commerce, E-commerce MAX, которые заказываются на дом или в офис, а также в отделения почты с кабинками для примерки. Нововведение вызвано необходимостью ограничить контакты между покупателями и сотрудниками почты. К этим мерам «Белпочта» просит отнестись с пониманием.

Масочный режим планируют распространить на всю страну

Об этом заявил главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко. Это будут делать постепенно. Решение в каждом отдельном районе будут принимать местные исполнительные органы власти. Также замминистра здравоохранения Тарасенко сообщил, что вторая волна коронавируса мало чем отличается от первой.

– Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 серьезная, но она контролируемая. Коек в больницах хватает, средств индивидуальной защиты тоже. У нас есть план, в случае необходимости, развернуть дополнительные койки для пациентов, у которых выявлен коронавирус, - комментирует главный санитарный врач.

В Беларуси разрабатывают антиковидный препарат на основе плазмы

Тяжелых пациентов с коронавирусом в Беларуси лечат плазмой крови тех, кто уже перенес COVID-19. Врачи оценивают эффективность такого лечения на 60-70%, пишет БелТА. Поэтому белорусские ученые намерены пойти дальше - создать препарат на основе плазмы крови. Разработкой занимается РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий совместно с РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

– Мы оценим вируснейтрализующее действие иммуноглобулина по сравнению с плазмой. Эффект должен оказаться значительно выше, поскольку при производстве лекарственного средства происходит концентрация иммуноглобулинов. Более того, препарат будет избавлен от тех побочных действий, которые возможны при переливании плазмы, - объясняет

директор РНПЦ и главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко.

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