«С исключительным цинизмом». В Гомеле судят парня за замену на флагштоке красно-зеленого флага на бело-красно-белый

В Гомеле судят парня за замену знамени на флагштоке Фото: соцсети

17 ноября в Гомеле начался суд над 24-летним Георгием, который участвовал в замене государственного флага на бело-красно-белый на центральной площади города. Произошло это в первое воскресенье после президентских выборов, 16 августа. Тогда в Гомеле состоялся первый и один из самых массовых маршей сторонников перемен.

Демонстранты заняли площадь Ленина, там прошел стихийный митинг. В это время группа людей сняла с флагштока на площади государственный красно-зеленый флаг и подняла вместо него национальный бело-красно-белый. Речь идет о флагштоке возле памятника Ленину - новый флагшток тогда еще не открыли.

По видео в интернете правоохранители вычислили только одного человека, который участвовал в замене флага. Изначально возбудили дело за «надругательство над государственными символами», но в итоге судили парня за злостное хулиганство.

16 августа в Гомеле заменили госфлаг на бело-красно-белый Фото: соцсети

В суде зачитали обвинение и объяснили, что в злостном хулиганстве гомельчанина обвиняют «по признаку исключительного цинизма». Георгия судят по части 2 статьи 339 УК, считая, что преступление он совершил вместе с группой лиц. Парень с этим не согласился, поэтому вину признал частично:

- Я не знаю других людей, бывших там, не было никакого предварительного сговора. Когда я заметил, что с флагштока спустили знамя, подошел из любопытства. Придерживал красно-зеленый флаг, когда его снимали. Потом свернул и поставил с древком возле ограды парка, - рассказал Георгий. - Бело-красно-белый флаг вешали и поднимали на флагшток другие люди.

Свои мотивы в суде парень объяснил так:

- У людей был внутренний подъем, вокруг на площади было много бело-красно-белых флагов. Люди считают его своим, историческим, поэтому решили поднять его. Ни милиционеры, которые были рядом, ни другие люди не препятствовали, не предупреждали, что это незаконно. И то, что произошло, людям на площади понравилось. И не встретил потом ни одного человека, которого бы это огорчило.

Во время следствия Георгий давал показания, что он не ходил на выборы, политикой не интересовался и претензий к действующей власти не имеет. А свои действия объяснил тем, что поддался влиянию толпы.

МИЛИЦИОНЕРЫ: «НАМ СКАЗАЛИ ПРОСТО НАБЛЮДАТЬ»

Зато завсектором идеологической работы горисполкома Елена Баркова, которую вызвали в суд свидетелем, заявила, что факт замены флага оскорбил чувства гражданственности и патриотизма у ее коллег и знакомых, которые звонили ей в тот день. В то же время о письменных обращениях на этот счет чиновнику не известно.

Свидетелями в суде выступили и оперуполномоченные УВД, которые тогда дежурили в районе площади Ленина. Они заметили, как с флагштока снимают знамя и доложили об этом в оперативно-ситуационный штаб. Там сказали просто наблюдать, «чтобы не напрягать обстановку», рассказал один из милиционеров. Правоохранители забрали государственный флаг после того, как демонстранты сняли его, и отнесли во Дворец Румянцевых и Паскевичей. В суде пытались выяснить, в каком виде Георгий оставил знамя - скомканном или свернутом. Однозначного ответа в этом вопросе пока не нашли.

Суд продолжится 23 ноября. Кстати, обвиняемый находится не под арестом. Он живет с родителями и работает контролером в магазине. В случае признания виновным Георгия могут приговорить к аресту, или ограничению свободы на срок до трех лет, или лишению свободы на срок от одного года до шести лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После задержания у гомельчанина были тяжелые травмы, а сейчас его судят за насилие в отношении милиционера

В Гомеле судят 30-летнего мужчину, которого обвиняют в насилии в отношении сотрудника милиции: из окна своего дома он бросил бутылку в сторону силовиков на акции протеста 12 августа. Те забрали его прямо из квартиры. По версии обвинения, одного из милиционеров мужчина ударил ногой. При этом у самого обвиняемого после задержания были закрытая ЧМТ, ушиб головного мозга, гематомы.

Напомним, ни об одном уголовном деле за насилие в отношении демонстрантов пока не сообщалось.