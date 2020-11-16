Представитель штаба Бабарико Виталий Кривко - о круглом столе: Я принял приглашение, чтобы мог начаться хоть какой-то диалог

Виталий Кривко. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В презентации «Круглого стола демократических сил» Юрия Воскресенского участвовал бизнесмен Виталий Кривко, координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико, член Координационного совета. 12 ноября, накануне мероприятия, Кривко выпустили из СИЗО, где он провел больше двух месяцев. Мы взяли у Виталия небольшое интервью.

- Вы словно с корабля на бал попали. Какие ощущения испытываете на свободе?

- Чувства достаточно приятные, увидеть своих родных и близких – это бесценно.

- Как вы думаете, насколько актуальна та площадка диалога, которую представили публике?

- Мне очень сложно давать оценку. Два с половиной месяца я был в информационном вакууме, и мне нужно время, чтобы разобраться в ситуации. Меня сегодня сюда пригласили, и я принял приглашение, чтобы мог начаться хоть какой-то диалог. Круглый стол поможет мне расширить понимание ситуации. Мне еще сообщили, что погиб молодой парень Роман (разговор состоялся в день трагедии – Ред.). Это страшная беда, я хочу передать слова соболезнования его семье. Безусловно, в ситуации нужно разбираться. Но так не должны умирать молодые люди.

- Как вы думаете, эта трагическая смерть может стать катализатором диалога оппозиции и власти или наоборот, послужит причиной для эскалации конфликта?

- Смерть не может служить или быть катализатором. Но в любом случае нужно разговаривать. Когда мы говорим про диалог, важно не только говорить, но и слушать. И слышать.

Юрий Воскресенский с бывшими координаторами штабов Бабарико и Цепкало презентовал «Круглый стол демократических сил». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- А в СИЗО прямо настоящий информационный вакуум? Ни газет, ни телевидения?

- Из информационных потоков можно назвать только «Советскую Белоруссия».

- А как вы оцениваете, что тех, кто пытается наладить диалог власти и оппозиции, эта оппозиция тут же заносит чуть ли не в предатели?

- Да? Об этом я от вас впервые слышу.

- В СИЗО вам удавалось общаться с соратниками?

- Нет, никого из знакомых в моей камере не было, как не было и общения. Так заведено: ты не можешь контактировать с теми, кто проходит по тому же делу.

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