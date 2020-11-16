«К истории еще больше вопросов появилось. Сам жду финала!»: белорусский актер снялся в кино про перевал Дятлова

Белорус Андрей Добровольский сыграл одну из главных ролей в сериале «Перевал Дятлова». Фото: кадр со съемок, vokrug.tv

Андрей Добровольский, актер Театра белорусской драматургии, стал единственным белорусом, который попал в съемки российского сериала «Перевал Дятлова». В нем Андрей сыграл одну из главных ролей.

- Я играю персонажа, который ведет расследование этого происшествия, следователя Окунева из Уральского следственного комитета КГБ. Главную роль, московского следователя, исполняет Петр Федоров. Мы действуем с ним в паре. А Мария Луговая играет судмедэксперта, - рассказывает Андрей Добровольский.

В основу сериала легла реальная история гибели туристов в горах Урала в 1959 году. Вокруг этой трагедии было выстроено множество версий, в том числе мистических. Расследование инцидента проводили еще в советское время, над разгадкой бьются до сих пор. Во время написания сценария изучались материалы следствия.

Команда сыщиков, которые в сериале расследуют гибель дятловцев. Фото: кадр со съемок, vokrug.tv

- Выдержки документов, которые касаются моей роли, мне присылали, я их изучал, - говорит Добровольский. - Это совершенно реальная история. Те молодые следователи, что изучали дело, живы до сих пор, им сейчас 76, 78, 80 лет, они в здравом уме и светлой памяти. Они нас консультировали. Следователь Окунев, которого я играю, такой же - со стержнем, настоящий трудоголик.

«ОТ ЭТОЙ РАБОТЫ У МЕНЯ ФЕЙЕРВЕРК ВНУТРИ»

В восьмисерийном кино две сюжетные линии. Одна рассказывает об экспедиции группы Дятлова и снята для эффекта достоверности на черно-белую пленку. Вторая - расследование гибели туристов. Над сериалом работали молодые российские режиссеры и продюсеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров (он завоевал зрителей нашумевшим сериалом «Эпидемия»). Над сценарием работал Илья Куликов («Чернобыль: зона отчуждения»).

- Эти полгода работы - фантастика, полное погружение в тему. На съемочной площадке всегда была прекрасная, дружелюбная атмосфера - просто не передать словами. Я еще не сталкивался с такой работой, - рассказывает о впечатлениях от съемок белорусский актер. - Режиссеры заряжали своей самоотдачей и энергетикой. Вы не представляете, с каким трепетом я жду выхода картины! Мне выпала удача поработать с хорошим материалом, великолепной группой и классными артистами. Настолько интересная работа, что вспоминаю - и у меня фейерверк внутри!

Съемки происходили в натуральных декорациях. Фото: кадр со съемок, vokrug.tv

Съемки проходили практически по всей России: в горах Апатитах, в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, в Чуйской долине…

- Случалось и померзнуть! Особенно в горах. Когда ты в ботиночках легких, а снега по пояс, мы в него проваливались, - смеется Андрей Добровольский.

Чтобы попасть в сериал, актеру пришлось пройти серьезный кастинг. Важно было не только внешнее сходство, но и умение сработаться с командой.

- Помню, приехал на очередную встречу с режиссером. Маша Луговая и Петр Федоров ждали, что придет 140-килограммовый угрюмый спортсмен. Когда я вошел, мы посмотрели друг на друга и засмеялись. И режиссер сказал: «Утверждаем!» Мы поняли, что банда в сборе, - вспоминает кастинг Андрей Добровольский.

«В ФИЛЬМЕ НЕТ ВРАНЬЯ И ЧЕРНУХИ»

- Вам стало понятнее, что же все-таки произошло там, на перевале?

- Еще больше вопросов появилось. Вся история очень неоднозначная. Наверное, никто не поймет до конца, что там произошло. Если же говорить о моем персонаже-следователе, то, безусловно, какие-то ответы он нашел. Но, вы не поверите - я не знаю, чем закончится сериал! Вместе со зрителями буду ждать финала. Звери, зеки, ядерное оружие - много версий было в расследовании. В кино какие-то версии разваливались, вызывали сомнения, выявляли нестыковки. Добавьте ко всему еще и привкус мистики…

Фото: кадр со съемок, vokrug.tv

- Кому порекомендуете смотреть этот сериал?

- Он будет интересен людям старшего поколения, хотя и молодежь у нас, к счастью, этой историей интересуется. Мы снимали про людей, дятловцев, а не сказку, старались показать правду жизни. Нет чернухи, подлости и обвинений. Зато есть любовь, драйв и жизнь. Это не развлекательно-комедийный сериал, а кино для думающих, небезразличных людей.

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