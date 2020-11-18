Белорус Олег Новицкий: Готовлюсь первый раз выйти в открытый космос. Конечно, мечтал об этом

Олег Новицкий отправится на МКС в апреле 2021 года. Фото с сайта: roscosmos.ru

Наш звонок застал Олега Новицкого в США.

- Олег, вы в Америке по работе или на отдыхе?

- По работе. Я прилетел в Хьюстон в командировку на шесть недель, здесь сейчас идет подготовка к полету на МКС. Мы готовимся по американскому сегменту, чтобы быть на уровне специалистов, когда работаем на станции. (Напомним, МКС разделена на два основных сегмента - российский, который контролируется из Центра управления полетами в Королёве, и американский, который курируют из Центра управления полетами в Хьюстоне. - Ред.). План подготовки включает служебные поездки как в России, так в Европе и Америке. Вместе со мной в состав основного экипажа включены российские космонавты Петр Дубров и Сергей Корсаков.

- Любопытное совпадение - ваш полет намечен на апрель 2021 года, когда будут отмечать 60-летний юбилей полета в космос Гагарина.

- Приятно чувствовать себя частью большой космической системы. Прошло не так уж много времени - всего 60 лет, это даже меньше, чем человеческая жизнь, а мы уже летаем так далеко, на таких кораблях. И все это - благодаря Гагарину, благодаря Королёву.

- Вы уже знаете, будете ли выходить в открытый космос?

- Да, готовимся. У нас как минимум должно быть два выхода, посвященных разным задачам. Выход я буду делать впервые.

- Мечтали об этом?

- Конечно. Я считаю, это нормально - человек, который летает в космос, должен выполнять все поставленные задачи и по работе с грузовиком, и с пилотируемым кораблем, и на борту МКС, и в том числе выход в открытый космос. Волнения нет, потому что мы готовы.

Сейчас Олег Новицкий проходит подготовку в США. Фото: личный архив.

«Занятно наблюдать за рыбами и мышами в невесомости»

- Я слышала, что на борту МКС космонавты проводят около 50 экспериментов, иногда берут на орбиту насекомых или выращивают растения. Что будет в этот раз?

- Да, будет порядка 50 - 60 экспериментов, многие из них проходят уже несколько лет на борту МКС: и промышленные, и биохимические, и биотехнологические. Львиная доля связана с воздействием космоса на человека, на его организм, с тем, как мы можем защищаться от неблагоприятных факторов космического полета. Во время моего первого полета мы привозили рыбок на японский сегмент, второй раз работали с мышами. Сейчас эксперименты с животными пока не планируются, но каждый раз все меняется, поэтому я вполне допускаю, что на крайнем этапе подготовки мы узнаем, что придется работать с какими-то живыми организмами, почему бы и нет?

- Как рыбы чувствовали себя в космосе?

- Из-за отсутствия силы тяжести у них не было нормальной гравитации, которая обычно у рыб бывает, когда они плавают. Они плавали абсолютно беспорядочно. Было интересно смотреть на них. Японские космонавты выполняли эксперименты, а мы просто наблюдали. За мышками тоже было занятно наблюдать. Это неразумные существа, поэтому они не понимают, что с ними происходит. Человеку проще.

- Что для вас самое сложное в космосе?

- Отсутствие прямого общения с близкими, друзьями. Связь, конечно, есть - у нас видеоконференция с семьей проводится раз в неделю, но все равно очень не хватает живого общения. Еще на МКС я скучаю по тому, чего лишен во время работы на орбите - это и ветер, и дождь, и запахи разные, и отсутствие силы тяжести.

- А на земле какие моменты из космоса вспоминаются?

- Ничего особо не вспоминается, потому что мне нравится жить на земле. Это для нас нормальная среда для жизни. А космос - это чуждая нам среда, как бы мы ни приспосабливались. В любом случае это невесомость, радиация. Поэтому я предпочитаю находиться на земле, а если надо, то работать в космосе.

Снимки из космоса Олег Новицкий будет выкладывать в инстаграм. Фото: личный архив.

«Туристы и актеры на МКС могут стать проблемой»

- Осенью 2021 года на МКС планируют снимать первый художественный фильм «Вызов». Вы будете задействованы в съемках?

- Есть много вариантов выполнения съемок этого фильма. Начиная от того, что туда могут отправить оператора, актера или актрису. И, соответственно, мы должны быть тоже подготовлены, чтобы в какой-то момент помочь или съемкой, или какими-то профессиональными действиями. Но пока это вопрос открытый, и я считаю, что говорить об этом рановато все-таки.

- Как вы относитесь к тому, что на МКС могут отправить не профессиональных космонавтов, а актрису или, например, туристов?

- Туристы и сейчас летают. Но, скажу честно, я особо это не поддерживаю. На данном этапе должны летать профессионалы, а не туристы. Каждый турист - это, скажем так, небольшая проблема и на корабле, и на станции. В любом случае они готовятся не настолько серьезно, как профессионалы. И получается, что ты должен выполнять свою работу и еще смотреть за ним, чтобы он там чего не напортачил. Точно так же я отношусь и к съемкам фильма. Я считаю, что это лишнее. У нас хватает работы, которую мы должны профессионально выполнять. Но если будет принято решение снимать фильм, естественно, мы поднесем руку к козырьку и скажем: «Есть!».

«В тюбиках осталась только приправа, мед»

- Космическое меню для вашего полета уже составили?

- Да, рацион питания составлен специалистами, мы где-то за полгода проходили апробацию, выставляли оценки различным видам продуктов. На основании нашей выборки специалисты составляют рацион питания.

- Едой в тюбиках уже не кормят?

- Да, ее практически нет, в тюбиках осталась только приправа, мед. Все остальное - это сублимированная пища или консервированная. У нас 16-суточный рацион питания, то есть продукты не повторяются 16 дней, поэтому за счет этого разнообразия и качества пищи мы там не голодаем абсолютно.

- Давно ли вы были на родине, в Беларуси?

- Да, давно, приезжал в Червень на юбилей мамы в марте. К сожалению, пандемия коронавируса очень ограничивает наши перемещения. Я не могу рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем своего экипажа, поэтому приходится общаться, используя только средства связи. Когда приезжаю, не очень хочу общаться с прессой, с телевидением, потому что они занимают очень много моего времени, поэтому стараюсь приезжать как можно тише, чтобы меня никто не видел.

- Как вы защищаетесь от коронавируса?

- Так же, как и все - маски, перчатки, санитайзеры, социальная дистанция. Когда прилетали из командировки на Байконуре, две недели находились на изоляции, чтобы никого не подвести. Но даже на самоизоляции можно много дел сделать, с пользой провести каждую минуту.

- Когда отправитесь на МКС, будете выкладывать в Инстаграм фото из космоса?

- Да, буду. Но не потому, что я люблю это делать, а потому, что это надо делать, чтобы люди видели, чем мы занимаемся, как выглядит наша планета, как к ней нужно относиться, поэтому вести придется.

СПРАВКА «КП»

Белорус, гражданин России Олег Новицкий - третий белорусский космонавт, полетевший в космос. Родился в городе Червень Минской области. Летчик-инженер, полковник ВВС в запасе. Военный летчик. Получил звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные во время полета на Международной космической станции. Первый полет на МКС состоялся в 2012 году, второй - в 2016-м.

БУДЬ В КУРСЕ!

На МКС впервые отправят актрису

В октябре 2021 года на Международной космической станции впервые пройдут съемки художественного фильма. Картина с рабочим названием «Вызов» - это совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Сейчас идет конкурс по отбору актрисы на главную роль.

«Вакансия мечты» размещена на сайте Первого канала. Помимо актерских талантов, актриса должна соответствовать медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовке.

В объявлении указаны любопытные параметры: например, не только рост в положении стоя (150 - 180 см), но и рост в положении сидя (80 - 99 см). Максимальная длина ступни - 29,5 см, обхват груди - до 112 см. Указано даже максимальное расстояние между углами подмышечных впадин (45 см) и максимальная ширина бедер в положении сидя (41 см).

Перечислены требования к основным физическим упражнениям: например, бег 1 км - 3 мин. 30 сек. или бег на лыжах 5 км - 24 мин. 30 сек. Ищут актрису с российским гражданством в возрасте 25 - 45 лет.

Тех, кто соответствует всем требованиям, просят заполнить анкету и зачитать на камеру письмо Татьяны Онегину. Прошедших кастинг зачислят в Школу космонавтов на трехмесячный учебно-тренировочный курс подготовки.

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