Хозяйка самого толстого кота Беларуси: Когда увидела его, в голове крутились вопросы - «Как это возможно?» и «Зачем?»

Сейчас Перышко выглядит вполне ухоженным Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Когда я увидела этого кота, поняла, что случай одновременно очень тяжелый и удивительный, - говорит минчанка Ольга Федорова, в доме у которой сейчас живет самый упитанный кот Беларуси по имени... Перышко.

Ольга знает, о чем говорит: больше года она помогает волонтерам общества защиты животных «Эгида» и пристроила в добрые руки не один десяток собак и кошек.

Когда Ольга увидела кота в первый раз, его положение было близко к критическому Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Как Перышко оказался в вашем доме?

- 22 октября моя подруга предложила мне забрать котика из столичного пункта отлова на ул. Гурского. «Правда, он большой», - сказала она… Но разве я могла предположить размеры этого «малыша»! Взглянула на Перышко - и в голове застрял только один вопрос: «Как такое возможно?» Он был просто огромным, да еще и грязным - желтая шерсть, испуганные глаза. И при этом ни грамма агрессии или хотя бы недовольства. Мы не понимали, может ли он в принципе ходить. И как он набрал такой вес…

- И вы решили хотя бы попытаться его спасти?

- Да. Мы сразу отправились в ветклинику, чтобы оценить его состояние здоровья. Сдали анализы, котика осмотрели специалисты. Оказалось, Перышку 5 - 7 лет, он в принципе здоров: нет сахарного диабета, сердечно-сосудистая система в норме. Есть проблемы с печенью и почками (одна из них деформирована - причем именно с того бока, на котором кот чаше всего лежит). Первый осмотр у ветеринара был непростым: Перышко так боялся, что у него в прямом смысле посинели уши. Но все процедуры перенес стоически. Тогда-то мы его и взвесили. Результат удивил: 19 килограммов 600 граммов. Это очень сильное ожирение. Если перевести вес в «человеческое» измерение (а лишний килограмм веса животного приравнивается более чем к 10 килограммам у человека), то вес кота сегодня - более двухсот килограммов. Это не просто критически много, это, думаю, современный рекорд. Увы, со знаком минус.

Найти лоток по размеру - проблема! Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Перышко - самый полный кот Беларуси?

- В Беларуси, думаю, да. Но самым толстым котом в мире считают Химми. Он жил в Австралии и весил 21 килограмм 300 граммов, умер в 1986 году. К слову, в дальнейшем из Книги рекордов Гиннесса были удалены все пункты о самом толстом коте из опасения, что хозяева начнут специально перекармливать питомцев. Быть рекордсменом в Беларуси приятно, но не в этом случае. Так что будем худеть. Специалисты говорят, что здесь самое главное - постепенность и последовательность, какие-то сверхнагрузки физические Перышку запрещены и даже могут нанести вред.

- А как он вел себя, когда стал жить у вас?

- Первое время Перышко практически не двигался, лежал на пледике. Через несколько дней он понял, что его любят и заботятся, стал потихонечку расслабляться. Животные, которые попадают в дом с улицы или из отлова, должны проходить двухнедельный карантин. Так и было. В первую неделю дня я даже не решалась его мыть в ванной - надо дать животному время для адаптации. Результат банно-прачечных процедур сильно порадовал: оказалось, Перышко - обладатель густой белой шерстки. Характер у него не просто кроткий и покладистый, а даже общительный и ласковый. Кот очень тянется к людям, обожает ласку, сам просит, чтобы его расчесали. Сначала был вопрос с туалетом: во-первых, как я говорила, лишний вес лишил кота подвижности, во-вторых, лоток подходящего размера найти не удалось даже в специализированных магазинах. Но сейчас Перышко уже может сам ходить, туалет мы ему пока организовали на пеленке. Но это, уверена, временно - будем худеть, скидывать вес животного, а там разберемся и с лотком.

Размер животного впечатляет. но Ольга уверена - кот лишние кило обязательно сбросит Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Каким образом планируете устраивать ему диету? И чем его так раскормили?

- Чем кормили - можно только предполагать. Шучу, что, наверное, комбикормом. Но спросить не у кого - на Гурского кота привез отлов животных. Ну и ладно - главное, что с гормональным фоном у него все в норме. В интернете мы нашли подобную историю: в Америке кот весил 16 кило и благодаря правильному питанию, заботе хозяев за полтора года похудел ровно наполовину, до 8 кило. В соцсетях мы списалась хозяевами заокеанского упитанного питомца узнать их опыт. После консультации еще и с ветеринарами удалось разработать схему питания: чтобы похудеть (а делать это надо постепенно, чтобы не навредить здоровью кота), он должен получать усеченный паек. И вот здесь выяснилось, что особого аппетита у Перышка нет, он ест даже меньше, чем мог бы. Зная его спокойный и жизнелюбивый характер, думаю, может, это сознательное самоограничение.

- Какой оптимальный вес должен быть у Перышка?

- Как говорят специалисты, ему нужно скинуть не меньше 10 килограммов.

Следить за судьбой Перышка можно на его личной страничке в инстаграме @iamfeatherthecat и на страничке Эгиды @egidaby.

По словам Ольги, характер Перышка - миролюбивый и покладистый Фото: Виктор ПАЖИТОК

БЫЛО ДЕЛО

Упитанного кота Витю не пускали на борт самолета. Но хозяин нашел выход

В ноябре 2019 года много шума в интернете наделала история, произошедшая с Михаилом Галиным и его котом.

Михаил вместе со своим котом Виктором летел из Москвы во Владивосток рейсом «Аэрофлота».

Витя - кот более чем упитанный: 10 кило чистого веса, а правила авиакомпании позволяют пронести в салон самолета животное с максимальным весом не более 8 кг. Михаилу не разрешили взять кота с собой в салон и предложили сдать его в багаж. Тогда хозяин пошел на хитрость: друзья привезли в Шереметьево стройную кошечку Фиби, которую на стойке регистрации выдали за Виктора. После прохождения всех процедур животных снова поменяли, и Виктор с Михаилом полетели во Владивосток, причем бизнес-классом. Чуть позже Михаил поделился лайфхаком в соцсети, а реакция «Аэрофлота» не заставила себя долго ждать.

Авиакомпания лишила его бонусных миль, а за 14 лет у постоянного пассажира накопилось ни много ни мало 370 000: на эти бонусы с небольшой доплатой Галин мог бы четыре раза слетать в бизнес-классе из Москвы во Владивосток или шесть раз - в экономическом. Этот шаг «Аэрофлота» взорвал и социальные сети, и прессу: об истории кота Вити и ее продолжении вышло больше 3000 материалов, о ней написали Washington Post, New York Times, Guardian.

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