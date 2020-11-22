Скопил немного денег, что с ними делать во время кризиса? Советует белорусский финансовый консультант

Как сберечь накопления - вопрос, имеющий массу ответов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Представим ситуацию. У вас есть свободные три – четыре тысячи рублей. В новостях пугают то кризисом, то девальвацией, то инфляцией, то всем сразу. Да еще и ставки по вкладам падают. Что делать со сбережениями в таких условиях? Бежать и что-то покупать? Или пусть лежат тихо-мирно в банке? Директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич - прокомментировал некоторые возможные способы.

1. «Уеду на море, пока пускают за границу»

- Если планируете поездку на зарубежный курорт, есть смысл часть сбережений перевести в доллары. Это позволит исключить валютный риск. Но есть один нюанс. Если у вас нет подушки безопасности, то все сбережения на отдых тратить не рекомендуется. Пусть хотя бы сумма двухмесячных доходов останется.

2. «Возьму айфон, пока не подорожал»

- Шопинг - это вполне нормально. Особенно если давно хотели совершить эту покупку. Но такие вещи лучше покупать осознанно, не допускать спонтанных решений только потому, что вышла новая модель или вы боитесь девальвации. Лучше сначала ответить на вопрос, зачем вы это делаете. И конечно, любые покупки лучше делать на дополнительные деньги - сверх резервного фонда.

3. «Куплю новый фотоаппарат»

- Если он нужен не для хобби, а для работы, которая приносит доход, то это правильный выбор. Инвестиции в средства производства - лучшие вложения. Потому что собственный бизнес дает высокую прибыль, хотя и рисков здесь немало.

4. «Вложу в доллары или золото»

- Это стандартная страховка от кризиса. Но она не всегда работает. Поэтому переводить все рубли в доллары только потому, что вы боитесь кризиса, не совсем правильно. У золота тоже есть свои нюансы, и во время кризиса оно тоже падает.

5. «Отдам долги»

- Разумный подход. Потому что ставки по кредитам всегда выше, чем по большинству вариантов вложений. Но все сбережения отдавать банкирам не совсем верно. Часть денег лучше оставить в заначке - на всякий пожарный.

6. «Куплю респираторы и тушенку»

- Такое поведение имеет смысл, когда мы точно знаем, что в будущем возможны перебои с поставками этих товаров, а инфляция в стране быстрая и непредсказуемая. Но сейчас нет предпосылок к тому, чтобы цены резко росли, а какие-то товары исчезали из магазинов. Поэтому на всю сумму точно покупать не стоит.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Какими привлекательными не казались бы процентные ставки по вкладам в белорусских рублях, все равно не заработаете!»

- В нынешних экономических условиях нашей страны люди обеспокоены вопросом - как сберечь свои «кровные» запасы. И небезосновательно, ведь многие помнят кризисы 1991 года и 2008 года. К сожалению, есть люди, которые до сих пор так и не научились на печальном собственном опыте финансовой грамотности, - констатировала в беседе с «Комсомолкой» независимый финансовый советник Елена Максимович.

- Расскажу реальный пример из моей банковской практики. Клиент разместил на депозит деньги в белорусских рублях под 12% годовых сроком на 1 год. За это время рубль подешевел по отношению к доллару с 2,0 руб. до 2,6 руб., цены на продукты питания и на все другие товары соответственно тоже сильно выросли. Клиент попросил посчитать, сколько он потерял денег в долларах, если бы год назад не оформлял вклад, а просто купил бы на эти деньги валюту. Сумма потерь составила 280$ (сумма вклада была небольшая). Как думаете, что решил клиент в этот раз? Конечно же, он переоформил свой вклад снова в белорусских рублях уже под 20% годовых! На мой вопрос, уверен ли он в своем решении и может лучше все-таки вклад в валюте, он категорически ответил «нет, я уже и так потерял». Мой безмолвный вопрос повис в воздухе: «сколько уже можно терять? Может, хватит?». Как должностное лицо, представляющее интересы банка в то время, я, к сожалению, ничего больше не могла говорить.

Эксперты советуют: оптимальный способ сохранения "кубышки" - ее диверсификация. Хранить нужно в нескольких валютах Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Как сохранить то, что удалось отложить?

- Рекомендация по сохранению сбережений одна: максимальная диверсификация. Как это сделать? Во-первых, не храните деньги в одной валюте. Оптимально такое соотношение 50% -$, 50% - евро и 0% - белорусские рубли.

Во-вторых, не храните деньги в одном месте. Решение этого вопроса зависит от уровня доверия конкретного человека к банковской системе и государству в целом. Например, на сегодняшний день в республике работает Агентство по гарантированному возврату вкладов физических лиц. В случае банкротства банка оно гарантирует вкладчику возврат полной суммы. Это обнадеживает, но открыт вопрос – а завтра это агентство также будет работать или случится дефолт, который прогнозируют аналитики, и уже никакое агентство не поможет?

Если хранить в банковской ячейке – та же ситуация, что и с вкладами. Зависит от уровня доверия конкретного человека к банковской системе. Хранить деньги в кэше более надежно в сложившейся экономической и политической ситуации в стране, так как история свидетельствует, что в кризис выживает тот, у кого кэш. Однако здесь также существует риск сохранности, на этот раз физический – насколько надежно спрятаны деньги. Если есть полная уверенность в надежности физической безопасности денег, то это самый надежный вариант.

В-третьих, не будьте жадными! Как бы ни казались привлекательными процентные ставки по вкладам в белорусских рублях, в итоге все равно не заработаете на них фактически в нынешней ситуации, это уже было доказано неоднократно.

В-четвертых, откажитесь от импульсивных покупок. Зачем нужен еще один пылесос, холодильник, унитаз или обои на 20 вперед? В кризис ими можно будет питаться или продать, чтобы купить хлеб? Конечно же, нет. А деньги - самый ликвидный товар, который при необходимости можно обменять на абсолютно любой другой товар.

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