Белорусская православная церковь рекомендует пожилым людям приходить в храмы по будням

Православная церковь рекомендует пожилым приходить в храмы по будням. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала пандемии коронавирусная инфекция была подтверждена более чем у 270 священнослужителей епархий Белорусской православной церкви, 5 из которых скончались. Высокие показатели заболеваемости среди певчих приходских хоров и церковных работников, преподавателей и учащихся духовных учебных заведений, монашествующих и мирян.

Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин в своем циркулярном письме призвал молиться о скорейшем выздоровлении заболевших, об упокоении душ почивших и о даровании каждому жителю Беларуси, особенно врачам и медработникам, терпения, крепости и силы духа.

В храмах следует соблюдать дистанцию между молящимися в 1,5 - 2 метра. В многолюдных приходах при хорошей погоде организовывать аудиотрансляцию богослужения вне стен храма для того, чтобы люди могли молиться на улице. Пожилым людям рекомендовано посещать храм в будние дни, когда там малолюдно. Всем в храмах надо быть в масках, которые можно при необходимости взять у храмовых дежурных. Стекло икон и киотов должно тщательно протираться спиртосодержащей жидкостью перед каждым целованием святыни верующими. Дверные ручки и другие поверхности, к которым регулярно прикасаются люди в храме, в обязательном порядке обрабатывать антисептиком не реже одного раза в полчаса. У входов в храмы установить дезинфекционные диспенсеры и своевременно их пополнять. Для написания записок на поминовение следует предлагать каждому человеку отдельную ручку либо карандаш, периодически их дезинфицируя.

Наиболее уместной Белорусской православной церкви представляется форма исповеди, при которой кающийся письменно излагает свои грехи. По прочтении записки исповедующий священник читает разрешительную молитву и благословляет кающегося, не преподавая руки для целования. Кающийся при этом отходит, воздерживаясь от целования Евангелия и креста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав: Для ПЦР-диагностики на коронавирус перепрофилируются все лаборатории, включая частные

Это сделают из-за существенного роста числа заболевших. Всего в Беларуси более 50 лабораторий имеют право проводить ПЦР-тестирование [Подробнее...]