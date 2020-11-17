Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 ноября 2020 года: когда выйдем на плато по заболеваемости и что за лекарство на основе плазмы крови переболевших

Во всем мире зарегистрировано более 55 млн случаев COVID-19 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ситуация в мире

По данным ресурса worldometers.info, во всем мире зарегистрировано более 55 млн случаев COVID-19. Из этого числа выздоровели свыше 38 млн, а умерли – 1,3 млн человек.

Наиболее сложная ситуация складывается в США. Америка уже несколько месяцев подряд занимает первую строчку рейтинга стран, в которых фиксируется наибольшее количество случаев коронавируса. По последним данных, число инцифирований там составляет более 11,3 млн. На втором месте списка располагается Индия – 8,8 млн, а на третьем – Бразилия (свыше 5,8 млн).

Ситуация в Беларуси

Ситуация с коронавирусом в стране серьезнее, чем во время первой волны, однако, по словам специалистов, она контролируемая. Согласно свежей статистике Минздрава Беларуси, за все время в республике выявлено 115 448 случаев COVID-19 (+1 263 за сутки). Выздоровели 96 462 пациента (+619 за сутки). Скончались1 053 белоруса (+7 за сутки ). В ведомстве отмечают, что все умершие имели не только коронавирус, но и многочисленные хронические заболевания.

Когда Беларусь выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 во время второй волны?

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Александр Тарасенко назвал сроки, когда Беларусь выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом во время второй волны. По его словам, специалисты рассчитывают, что это произойдет примерно в декабре 2020-го – январе 2021-го. Однако Тарасенко допускает, что ситуация может затянуться из-за сезонных инфекций и простудных заболеваний.

- С учетом эпидсезона по заболеваемости гриппом выход на плато по COVID-19 прогнозируется также и на январь-февраль. Так как в этом случае накладываются еще и острые респираторные инфекции с гриппом. С учетом данных инфекций, сами понимаете, можем выйти и до февраля, уточнил Тарасенко.

Что касается постепенного снижения заболеваемости коронавирусом в стране, то замминистра заявил: «к весне и даже ближе к лету».

В Беларуси разрабатывают лекарство от коронавируса на основе плазмы крови переболевших

Антиковидный препарат разрабатывает РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Из плазмы крови переболевших (ее эффективность в лечении врачи оценивают на 60-70%) будут выделять иммуноглобулин. По словам директора РНПЦ, главного внештатного специалиста Минздрава по трансфузиологии Федора Карпенко, эффект должен оказаться значительно выше, так как при производстве препарата происходит концентрация иммуноглобулинов. К тому же, лекарственное средство, в отличие от переливания плазмы, будет иметь минимальное количество противопоказаний и будет избавлено от свойственных ей побочных явлений.

Первые опытные образцы планируется получить уже в декабре 2020 года.

Когда белорусов начнут вакцинировать российской вакциной «Спутник V»?

Заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» могут начаться в 2021 году. Это предварительные сроки. Минздрав планирует вакцинировать по меньшей мере четверть населения страны, в первую очередь медиков, педагогов, силовиков.

- Хотелось бы, чтобы эта цифра была не менее 1,8 или даже 2 миллионов граждан, чтобы создалась иммунная прослойка, - уточнил главный санитарный врач.

Минздрав: Для ПЦР-диагностики на коронавирус перепрофилируются все лаборатории, включая частные

Минздрав Беларуси столкнулся с необходимостью мобилизовать все ресурсы, необходимые для проведения тестирования на коронавирусную инфекцию. Поэтому в стране будут перепрофилированы все лаборатории, на базе которых можно выполнить ПЦР-тест. Их в Беларуси более 50.

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