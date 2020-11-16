Экстремистов и террористов будут лишать белорусского гражданства. Но не всех

https://www.kp.by/daily/2171206/4319062/?utm_campaign=internal&utm_medium=section_politics_page%3D1&utm_source=quote_preview&utm_term=8 Фото: Оксана БРОВАЧ

На днях появилась новость, что граждан Беларуси, причастных к террористической или экстремистской деятельности, будут лишать гражданства. Речь идет о внесении поправок в закон о гражданстве, анонсированных еще в апреле текущего года. Подробности грядущих изменений «Комсомолке» рассказала депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Мария Василевич.

По ее словам, законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» был внесен в Палату представителей еще весной и должен быть рассмотрен до конца 2020 года. В случае одобрения он направится на утверждение в Совет Республики.

Мария Василевич отметила, что норма будет распространяться не на всех:

- Возможность лишения гражданства предусматривается для натурализованных граждан: то есть не белорусов по рождению, а тех, кто приехал в нашу страну и приобрел гражданство. Например, путем вступления в брак. Если такой человек будет уличен в причастности к терроризму и экстремизму или причинит тяжкий вред интересам Беларуси, будет приниматься решение о лишении его гражданства. Все нормы пока еще не утверждены, но планируется, что принимать заявление будет департамент МВД по гражданству и миграции.

Депутат отмечает, что законопроект был разработан департаментом МВД в связи с напряженной ситуацией в мире, складывающейся вокруг террористических группировок. Его цель - обеспечить внутреннюю безопасность и стабильность общественно-политической системы.

- Я подчеркиваю, что изменения были подготовлены еще весной и ни в коем случае не определены той ситуацией, которая складывается в стране сейчас. Летом проект выносился на общественное обсуждение, где любой гражданин мог высказать свои предложения. Также отмечу, что данная норма есть и в законодательстве других стран - например, США, Франции, Австрии.

Ддепутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Мария Василевич Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среди прочего законопроект предлагает ввести новый для Беларуси институт - восстановление в гражданстве. А также расширить перечень тех, кто имеет право приобрести белорусское гражданство в упрощенном порядке и сократить срок непрерывного постоянного проживания иностранца до подачи заявления о приеме в гражданство с 7 до 5 лет.

А КАК У НИХ?

- США. В феврале 2020 года департамент юстиции объявил о создании отдела по денатурализации. Его сотрудники занимаются преследованием лиц, причастных к терроризму, военным и сексуальным преступлениям, а также тех, кто получил гражданство незаконно. Принудительно прекратить гражданство могут, например, за сокрытие информации при получении натурализации, за принесение присяги или клятвы верности иностранному государству, за попытку свергнуть правительство насильственным путем или за участие в военных действиях против США.

- Франция. Лишить гражданства, могут не только натурализованных французов, осужденных за терроризм, но и коренных. Также Франция была одной из первых стран, которые ввели денатурализацию. С 1915 года гражданин может лишиться гражданства за совершение преступления против государства.

- Германия. Немецкое правительство может лишить гражданства лиц, воюющих на стороне террористической группировки «Исламское государство». Но только тех граждан, которым исполнилось 18 лет и которые имеют еще одно гражданство. Также лишиться статуса можно при вступлении в вооруженные силы иностранного государства (при наличии гражданства других стран).

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