Как подготовить розарий к зиме: советы эксперта из ботанического сада

Куратор коллекции роз Ботанического сада Татьяна Никонович. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А за работой узнала, как правильно обрезать розы, какой «слоеный» грунт они любят и кто иногда дрожит под колючими цветами.

Куратор коллекции роз Ботанического сада Татьяна Никонович встретила меня возле розария экипированная: теплые куртка и брюки, шарф, ботинки, вручила секатор и провела ликбез:

- Обрезать розы на зиму надо, оставляя сантиметров 40 - 50 от земли. Срез должен быть под углом и над почкой, которая смотрит на вас. Тогда куст на следующий год будет сформирован правильно и красиво. Не бойтесь вырезать в кустах слабые и старые побеги, это розам только на пользу. Они обновятся, расти и цвести будут лучше. Хорошо бы осенью аккуратно срезать все листья у роз - таким образом мы ликвидируем источник возможных болезней.

Журналист «Комсомолки» помогла куратору коллекции роз Центрального ботанического сада НАН Беларуси подготовить розарий к зиме. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Плетистые розы также нуждаются в прореживании, иначе через пару лет вы в них просто не влезете (смеется. - Авт.). А если и влезете, то не секатор, а пила будет вашим помощником. Плети у таких роз осенью срезаем, но только те, которые цвели в этом сезоне, старые и больные, а вот прирост молодых побегов за сезон сохраняем зимовать, обрезаем не опавшие листья, окучиваем, прижимаем кусты к земле и прикрываем спанбондом».

Боятся мороза привитые розы

Если дачники укрывают розы - кто лапником, кто мхом, кто спанбондом, а кто и пустыми коробками, то в Ботаническом саду каждый куст присыпают землей, а при приближении морозов накрывают спанбондом. И на этом все.

- Хуже зимуют и могут вымерзнуть привитые розы (те, чья почка вживлена в стебель шиповника. - Ред.), - рассказала Татьяна. - Как правило, это одиночные крупные розы, которых черенкованием развести бывает сложно. Они более капризные. Миниатюрные, полиантовые, полуплетистые, сорта видовых и парковых роз зимуют, как правило, хорошо, поэтому и укрывать их очень сильно не рекомендовала бы - могут выпреть. Особенно если на дачу первый раз вы приезжаете уже в разгар весны.

Красиво-колючее хозяйство у Татьяна Никонович большое, под розарий отдан гектар территории чуть левее от главного входа в сад.

Красота! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Еще шесть лет назад коллекция роз была в другом месте, почти под боком у парка Челюскинцев. Она была огорожена сеткой. Там сейчас у нас питомник, своеобразные «ясли» для саженцев, и по периметру сетки растут плетистые розы. На месте где сейчас высажена вся коллекция роз был простой газон. На этом газоне мы и разбили клумбы для “переезда” большого количества сортов на новое место, тем самым расширили старый розарий который был заложен еще в 1962 г., причем делали это по науке. Рыли ямы глубиной примерно в один метр, до песка, и слоями укладывали перепревшую листву, компост, торф, навоз и грунт. И потом только сажали кусты роз, у которых, надо помнить, корневая система очень мощная. Часто слышу от посетителей сада: «Как у вас розы обильно цветут, а мои ну совсем ни так…». На это отвечаю, что важно, на какой почве роза растет, и чем вы ее подкармливаете. Роза – дитя навоза! В прошлом году мне две машины навоза привезли в розарий, запах стоял, пока его раскидывали, совсем не розами пахло, но зато этим летом было такое отменное цветение, просто на заглядение.

Розы для розария Татьяна Никонович выращивает сама, для этого летом, в июле – начале августа, обрезает плети у самых удачных и эффектных сортов и высаживает черенки роз в ящики, прикрывая пленкой. На зиму забирает их в теплицу, а весной уже отправляет на волю, в цветники.

Пришлось усиленно потрудиться... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Бывает, что сотрудники сада ездят в командировки в другие сады и привозят оттуда интересные экземпляры роз. Так в нашей коллекции появляется что-то новенькое. Сами мы тоже делимся с удовольствием с коллегами. Но, что касается продажи саженцев для минчан – с этим пока сложно, хоть и удается зачеренковать и вырастить, иногда большое, порядка 300 саженцев, но в основном для пополнения коллекции. Конечно, хочется, чтобы и цветоводы могли купить в нашем фирменном магазине саженец понравившейся розы, но на это пока сил и времени не хватает ».

Непрофессионалу может показаться, что работы в уходе за розами не очень много, посадил, прополол, обрезал на зиму, прикрыл.

«У меня 2,5 тысячи кустов роз. Я их не единожды за сезон полю, подкармливаю, обрезаю, размножаю, поливаю, отбиваю клумбы розария (в идеале между клумбой и газоном прокладывается плотный материал, чтобы трава не лезла), укрываю на зиму. Хорошо, что обработку роз от болезней и вредителей проводит специальная бригада сада. Но зато, сгрести на газонах траву после покоса, - моя обязанность, сгрести по осени листья орехов, растущих возле розария, – это тоже я. Зимой занимаюсь в оранжерее подрастающими саженцами роз. В помощниках у меня только один человек на полставки, но добросовестный и ответственный!

Работаешь с розами - экономишь на занятии фитнесом

Во многих зарубежных ботанических садах есть армии добровольных помощников. Это люди, которые любят работу в цветниках и с удовольствием ее делают в свободное время. Руководство садов волонтеров приветствует, ведь они делают часть неквалифицированной черной работы. А как с этим обстоят дела в Минске?

- Сотрудники сада о помощи минчан не просят, у нас как-то не принято. Правда, весной подошла ко мне женщина и говорит: «Можно, я приду, помогу вам ухаживать за розами?» Я, конечно же, согласилась. Пришла она на следующий день, помогла с прополкой. Но такой случай, скорее, исключение.

В день, когда я помогала Татьяне готовить розарий к зиме, рядом трудились еще несколько человек. Две студентки-практикантки пололи розы, а немолодой мужчина, который отрабатывал часы общественной работы от службы занятости, на тачке развозил землю, которой присыпали кусты. Глядя на него, Татьяна Никонович рассказала, как она попала на работу в Ботанический сад.

Работаешь с розами - экономишь на занятии фитнесом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я по первому образованию повар и еще 10 лет назад в промышленных масштабах готовила борщи-котлеты. После второго декретного отпуска решила поменять работу, пока что-то подыскивала, встала на учет безработной в службу занятости. От этой организации меня в Ботанический сад и отправили работать. И в первое время я на многих коллекциях потрудилась: и на гладиолусах, и на пионах, лилейниках, однолетних растениях, клематисах - и только потом на розы попала. Опытный специалист подсказала немало тонкостей в работе с розами, ну а дальше я училась сама. Закончила с красным дипломом Смиловичский аграрный колледж на агронома, сейчас учусь заочно в Горецкой сельхозакадемии. Работа мне нравится, ведь красоту создаю, люди ходят, любуются и фотографируются. А еще мне на этой работе никакой фитнес не нужен! И опять же всегда на свежем воздухе.

Среди роз живет заяц Мася

У большинства сотрудников Ботанического сада дач нет. И это понятно - работы на земле и так хватает.

- Небольшая дача, пять соток, есть у моей мамы-пенсионерки. Немного грядок, цветники. Роз там кустов 10, не больше (пару чайно-гибридных, пару плетистых, больше обильно цветущих сорта флорибунд), но я ими не занимаюсь. Если приезжаю, то крашу, ремонтирую, благоустраиваю. Клумбу переделать могу, когда вижу, что маме не под силу. Или куст обрезать заросший. Люблю на даче заниматься делами, когда сразу виден результат. Пикировать, рассаду выращивать - нет, не люблю (улыбается. - Авт.).

В будний осенний день утром в Ботаническом саду людей очень мало, только иногда мамы с колясками проходят по аллейкам. Пока мы с Татьяной возились с розами, возле нас пробежала белочка.

Это зайчонок Мася на балконе у своей второй «мамы» - куратора коллекции роз ботанического сада. Фото: личный архив.

- У нас и ежики есть, и ненавистные дачникам кроты, - рассказывает Татьяна. - На кротов мы выставляем ловушки, а потом их в лес выпускаем. В июне возилась с плетистыми розами и наткнулась на маленького зайчонка, он явно был напуган. Не стали его трогать, надеялись, что мама-зайчиха за ним прискачет. А потом слух прошел, что взрослого зайца у нас разорвали собаки. На следующий день смотрим: сидит наш зайчик на том же месте, дрожит. Решила забрать домой, иначе погибнет. Назвала Масей, потому что он малюпасенький был. Выкормить можно было только козьим молоком, кормила часто из пипетки. А пил он молоко только по 5 граммов, и купленная бутылка молока у меня, бывало, и скисала. Я приспособилась заливать его в специальные формы для льда и замораживать. На каждое кормление размораживала. Потом, когда Мася подрос, стал активно есть зелень - особенно любил сныть и одуванчики. Я по дороге с работы набирала охапки травы, но ел он быстрее, чем я приносила новую порцию (смеется). А что ему делать - сидит на балконе, побегает и трущит. Уже осенью, когда заяц подрос, принесла его обратно в сад, сейчас он живет за сеткой в питомнике роз. Места там много, забеги ему есть где устраивать, раздолье.

КСТАТИ

В моде - розы-полосатики и розы-двухцветки

Есть ли мода на розы?

- Есть, - говорит Татьяна Никонович. - Коллекционеры розовых кустов стараются отыскать старинные садовые розы. Эта группа разнообразная. У нас в розарии есть старинные группы: «Альба», «Фетида», «Галлика», чайные, ремонтантные. Розы этих групп зимостойки, ароматны, романтичны. Один минус - они подвержены заболеваниям мучнистой росой и черной пятнистостью.

Все чаще любители для дачных соток выбирают английские розы (розы Остина), ведь у них куст широкий, пышный, цветок крупный, ароматный, разнообразных ярких окрасок, зимует не плохо, но под укрытием. Также наши дачники-цветоводы любят классику - чайно-гибридные розы с классическим ароматом, бокаловидным цветком, различных окрасок. В моде двухцветные розы (внутренняя сторона цветка одного цвета, наружная - другого) или полосатики (с полосками другого цвета). Есть интерес к плетистым повторно цветущим сортам и обильноцветущим белым розам.