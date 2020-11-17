Новые правила развлечений в Минске: в кино сидим через одного, в аквапарке плаваем без маски, в цирке меряем температуру

Зрители в кинотеатрах сидят подальше друг от друга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всплеск заболевания коронавирусной инфекции кого-то усадил дома, а кто-то все равно хочет зрелищ. Нас интересовало, существует ли специальная рассадка в театрах, концертных залах, в кинотеатрах, можно ли рассчитывать на пустую соседнюю дорожку в боулинге и надо ли в маске плавать в аквапарке.

В кассе Большого театра Беларуси нам сказали, что не могут гарантировать, окажутся ли свободными места рядом с выбранными на премьере оперы «Фауст» 21 ноября. Специальная рассадка в театре не предусмотрена, но существует масочный режим. А еще администратор в зале может разрешить перед началом спектакля выбрать более безопасное место, если таковое будет. Кстати, последний месяц Большой спектакли не давал.

В Театре имени Горького рассказали, что на Малой сцене (а это всего 40 билетов) продаются места подряд, а вот на спектакли, идущие на сцене ДК профсоюзов, где сейчас театр базируется из-за ремонта, билеты продаются 2 через 2 в шахматном порядке. Получается, если на спектакль приходит пара, то садятся вместе, рядом с ними места пустые и сразу за ними тоже. Естественно, маски обязательны.

Маски нужно носить и в аквапарке «Лебяжий», но только в холле и в зоне касс. А вот в аквазоне, как объяснили «Комсомолке», этого не требуют. Что касается возможного ограничения числа посетителей, то людей в аквапарке в последнее время немного, поэтому и ограничивать специально никого не приходится.

Белгосцирк измеряет посетителям температуру на входе и хочет видеть всех в масках. В учреждении не работает гардероб, чтобы не создавать скопления людей, а представление ограничивается одним действием. Что же касается рассадки, то билеты продают на все места.

Мы дозвонились в боулинг, который расположен в одном из торговых центров Минска: «Если вы собираетесь к нам в выходной, то, скорее всего, уединиться на дорожке не получится, обычно у нас заняты все дорожки, люди активно ходят. А если придете в будни в первой половине дня, то вероятность, что поиграете без скопления людей, велика. Маски нужны, но вы же закажете что-то из еды и напитков, поэтому во время игры, конечно, можно будет их снять».

В большинстве крупных госкинотеатров предусмотрена схема рассадки зрителей в зале, чтобы те были дальше друг от друга во время сеансов. Увеличены интервалы между сеансами, чтобы проветрить кинозалы и обработать кресла дезсредствами. В холлах можно также обработать руки антисептиком. Как пояснили в кинотеатре «Центральный», зрителей они рассаживают либо через одного, либо, если те приходят компанией из нескольких человек, оставляют рядом с ними свободные кресла.

В Белгосфилармонии нам рассказали, что специальной рассадки у них нет, но в последнее время их два зала и так заполнены далеко не полностью.

КСТАТИ

Из-за вспышки коронавируса московские власти приняли решение, что кинотеатры и театры могут быть заполнены зрителями только на 25%.